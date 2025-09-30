България успя да евакуира трима души от Газа

България е успяла да изведе от Газа двама български граждани и възрастна палестинка, член на семейството на един от сънародниците ни.

Операцията е координирана от четири от дипломатическите ни мисии в Тел Авив, Рамала, Аман и Истанбул.

Тримата евакуирани са преминали през Йордания, след това продължават през Истанбул за България.

"Една операция добре координирана през Йордания, в координация служби, генерални консулства, посолства, двама млади хора и една възрастна жена. Това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда. В момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол", коментира премиерът Росен Желязков.