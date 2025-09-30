 Прескочи към основното съдържание
България успя да евакуира трима души от Газа

0 коментара
Газа, сн. ЕПА/БГНЕС
 
България е успяла да изведе от Газа двама български граждани и възрастна палестинка, член на семейството на един от сънародниците ни.
 
Операцията е координирана от четири от дипломатическите ни мисии в Тел Авив, Рамала, Аман и Истанбул.
 
Тримата евакуирани са преминали през Йордания, след това продължават през Истанбул за България.
 
"Една операция добре координирана през Йордания, в координация служби, генерални консулства, посолства, двама млади хора и една възрастна жена. Това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда. В момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол", коментира премиерът Росен Желязков. 
 

Ключови думи

Росен Желязков Газа
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

