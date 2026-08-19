България вече има посланик в Киев. Toй се обяви за "суверенна и териториално цяла Украйна"

Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски и така България вече има посланик в Киев.

"Усилията на българското правителство са насочени към бързо постигане на мир, който да позволи развитието на това сътрудничество със, поела своя път към Европейския съюз", заяви Кръстев, който е дипломат от кариерата и бивш зам.-военен министър.

Той беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. Първо временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев пише, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.

"За мен беше чест да връча акредитивните си писма на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна на президента Зеленски само 20 дни след пристигането ми в Киев – свидетелство за важната регионална роля на България“, посочи Кръстев.

"Президентът Зеленски изтъкна добрите отношения между България и Украйна и високото ниво на политическия диалог между двете страни, свидетелство за което са честите му работни срещи с премиера Радев. На тях премиерът Радев е представил конкретни предложения за развитие на икономическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Президентът Зеленски специално отбеляза предложението за развитие на Вертикалния газов коридор, което той лично подкрепя", написа новият български посланик в профила си във Фейсбук.

"Президентът Зеленски обърна специално внимание на ролята на България за сигурността на Черно море – направление, в което със съвместни усилия можем да постигнем много. В момента особено належащ проблем е преодоляването на опасността от продоволствена криза вследствие на невъзможността за износ на зърно през пристанищата в района на Одеса. От своя страна изразих готовност за задълбочаване и развитие на двустранния политически диалог, за разширяване на икономическото сътрудничество и за продължаване на съвместната работа по конкретни практически проекти, основани на взаимноизгодно сътрудничество".

"Потвърдих готовността на правителството да работи ускорено за развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката. Готови сме за съвместни консултации за намиране на начини за повишаване на нивото на транзита на природен газ през България в посока към Украйна".