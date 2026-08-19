 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

България вече има посланик в Киев. Toй се обяви за "суверенна и териториално цяла Украйна"

1 коментар
Златин Кръстев и Зеленски
Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски и така България вече има посланик в Киев. 
 
"Усилията на българското правителство са насочени към бързо постигане на мир, който да позволи развитието на това сътрудничество със, поела своя път към Европейския съюз", заяви Кръстев, който е дипломат от кариерата и бивш зам.-военен министър.
 
Той беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.
 
България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. Първо  временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев пише, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова. 
 
 
"За мен беше чест да връча акредитивните си писма на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна на президента Зеленски само 20 дни след пристигането ми в Киев – свидетелство за важната регионална роля на България“, посочи Кръстев. 
 
"Президентът Зеленски изтъкна добрите отношения между България и Украйна и високото ниво на политическия диалог между двете страни, свидетелство за което са честите му работни срещи с премиера Радев. На тях премиерът Радев е представил конкретни предложения за развитие на икономическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Президентът Зеленски специално отбеляза предложението за развитие на Вертикалния газов коридор, което той лично подкрепя", написа новият български посланик в профила си във Фейсбук.
 
"Президентът Зеленски обърна специално внимание на ролята на България за сигурността на Черно море – направление, в което със съвместни усилия можем да постигнем много. В момента особено належащ проблем е преодоляването на опасността от продоволствена криза вследствие на невъзможността за износ на зърно през пристанищата в района на Одеса. От своя страна изразих готовност за задълбочаване и развитие на двустранния политически диалог, за разширяване на икономическото сътрудничество и за продължаване на съвместната работа по конкретни практически проекти, основани на взаимноизгодно сътрудничество".
 
"Потвърдих готовността на правителството да работи ускорено за развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката. Готови сме за съвместни консултации за намиране на начини за повишаване на нивото на транзита на природен газ през България в посока към Украйна".

Ключови думи

Украйна посланик Златин Кръстев
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Един препатил
    #1

    Всичко е много добре. Само защо зеленото в българското знаме на снимките не е истинско зелено, а има този леко синкав отенък?

Препоръчано от редакцията