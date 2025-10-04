България вече разполага с четири нови F-16, но ще трябват години, за да бъдат усвоени

Още два изтребителя F-16 Block 70 пристигнаха в Трета авиобаза, известна като “Граф Игнатиево“, и така България вече разполага с четири машини. До края на годината у нас трябва да пристигнат още четири самолета и така ще бъдат доставени всичките осем по първия договор със САЩ и “Локхийд Мартин“.

Докато българските Военновъздушни сили ги усвоят, ще изминат месеци, според някои оценки две години. Дотогава България ще продължи да пази въздушното си пространство със старите съветски изтребители МиГ 29.

“Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията-производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно“, каза началникът на отбрана адмирал Емил Ефтимов.

По-рано Ефтимов каза, че България ще може да поеме охраната на въздушното си пространство с новите изтребители F-16 следващата година, но това е много малко вероятно.

България закупи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители. Oколо проектa има много сериозни предизвикателства с подготовката на инфраструктурата и обучението на пилотите и техническия състав.

След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора.