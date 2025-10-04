България вече разполага с четири нови F-16, но ще трябват години, за да бъдат усвоени

Още два изтребителя F-16 Block 70 пристигнаха в Трета авиобаза, известна като “Граф Игнатиево“, и така България вече разполага с четири машини. До края на годината у нас трябва да пристигнат още четири самолета и така ще бъдат доставени всичките осем по първия договор със САЩ и “Локхийд Мартин“.
Докато българските Военновъздушни сили ги усвоят, ще изминат месеци, според някои оценки две години. Дотогава България ще продължи да пази въздушното си пространство със старите съветски изтребители МиГ 29.
“Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията-производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно“, каза началникът на отбрана адмирал Емил Ефтимов.
По-рано Ефтимов каза, че България ще може да поеме охраната на въздушното си пространство с новите изтребители F-16 следващата година, но това е много малко вероятно.
От 1989 досега, почти без изключение, управляват наследници на твоите любими комуноидни господари, както и техните мутри. Бездарни, прости, алчни и зли, те окрадоха, извратиха или разкатаха всичко, което можеше да бъде запазено, използвано или доразвито. Всичките по-големи български бизнеси, всичките родни олигарси, са с комунистически и/или мутро-комунистически произход и са в тесни връзки с русия и мафията й.
Трябваше преди купуването на новите самолети да се подмени и "човешкия фактор", че в армията и особено във ВВС е пълно с всеотдайни на Русия чугуни. Между другото, в гражданската авиация - също... Но, всичко това изисква здрав разум, воля, интелект, морал и патриотизъм, каквито неистово липсват при тази популация.
Преди 1989 г. Българските военновъздушни сили са получили общо 36 самолета Aero L-39ZA Albatros. Тези самолети са доставени между 1986 и 1990 г и са използвани за обучение на пилоти и за лека атака.Защо напълно годна техника, която не е съветтска е унищожена ? Базите бяха оставени да ги обезкостят ц_иганите,да унищожиш летище а да не го модернизираш е идиотщина :/
Имал си ти, за съветските примитивни брички останали век назад технологично. Все едно да сравняваш школа за пилоти във Формула 1 с курс воден на Москвич 412.
Точно защото си седим носталгично надупени на оня блатен Изток, румънците ни изпревариха и не можем ги стигна вече. Имат и реално действащи и защитаващи ги ескадрили с Ф-16 и разгърната батарея Патриот, която защитава и нас, между другото.
На СЪВЕТСКИТЕ възпитаници Тагарев и Запрянов НЯМАМ доверие. (За премиера-хотелския крадец и чешкия затворник и млад комунист и за мутренския възпитаник - Прасчо - никак). Лъжат на поразия. Нека проверят някоя мишка да не е изгризяла някой маркуч в италианския хангар, пък тогава да казват ЧЕТИРИ..
И ние имахме много центрове за обучение на пилоти,но преходците ги унищожиха :/ РОМАния беще същото като Албания преди 35г,абсолютни клошари бяха за нас :/ Затова тези които управляват България след 89-та трябва да са в затвора всичките :/
От 1989 досега, почти без изключение, управляват наследници на твоите любими комуноидни господари, както и техните мутри. Бездарни, прости, алчни и зли, те окрадоха, извратиха или разкатаха всичко, което можеше да бъде запазено, използвано или доразвито. Всичките по-големи български бизнеси, всичките родни олигарси, са с комунистически и/или мутро-комунистически произход и са в тесни връзки с русия и мафията й.
Да цялата армия е "всеотдайни на Русия чугуни",така е и с 60% от населението :/ И сега какво ?
Трябваше преди купуването на новите самолети да се подмени и "човешкия фактор", че в армията и особено във ВВС е пълно с всеотдайни на Русия чугуни. Между другото, в гражданската авиация - също... Но, всичко това изисква здрав разум, воля, интелект, морал и патриотизъм, каквито неистово липсват при тази популация.
Преди 1989 г. Българските военновъздушни сили са получили общо 36 самолета Aero L-39ZA Albatros. Тези самолети са доставени между 1986 и 1990 г и са използвани за обучение на пилоти и за лека атака.Защо напълно годна техника, която не е съветтска е унищожена ? Базите бяха оставени да ги обезкостят ц_иганите,да унищожиш летище а да не го модернизираш е идиотщина :/
Имал си ти, за съветските примитивни брички останали век назад технологично. Все едно да сравняваш школа за пилоти във Формула 1 с курс воден на Москвич 412. Точно защото си седим носталгично надупени на оня блатен Изток, румънците ни изпревариха и не можем ги стигна вече. Имат и реално действащи и защитаващи ги ескадрили с Ф-16 и разгърната батарея Патриот, която защитава и нас, между другото.
Интересно как другите страни и дори Украйна усвояват самолетите за месеци, а на нас ни трябват години.
На СЪВЕТСКИТЕ възпитаници Тагарев и Запрянов НЯМАМ доверие. (За премиера-хотелския крадец и чешкия затворник и млад комунист и за мутренския възпитаник - Прасчо - никак). Лъжат на поразия. Нека проверят някоя мишка да не е изгризяла някой маркуч в италианския хангар, пък тогава да казват ЧЕТИРИ..
И ние имахме много центрове за обучение на пилоти,но преходците ги унищожиха :/ РОМАния беще същото като Албания преди 35г,абсолютни клошари бяха за нас :/ Затова тези които управляват България след 89-та трябва да са в затвора всичките :/
