България за първи път сред най-добрите на Купа "Дейвис"

Отборът на България за първи път в историята ще бъде сред най-добрите в света в Купа "Дейвис", която има статут на Световно отборно първенство, предаде БГНЕС.
Българите спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи в Пловдив пред изпълнените със зрители трибуни на ТК „Локомотив“.
Големият герой се казва Александър Василев, който постигна две победи на сингъл срещу водещите тенисисти на Финландия, а в решителния пети мач днес победи бившият №37 в света Емил Руусувуори със 7:6(5), 6:4. Василев бе втори сред юношите след Иван Иванов на завършилия неотдавна турнир US Open.
Победа днес спечели и двойката ни Нестеров-Донски.
Успехът над Финландия означава, че през следващата година отборът ни за Купа "Дейвис" отива в световния елит. Най-добрите 26 нации в света, които ще спорят за финалите на надпреварата през 2026-а.
В първия сет двамата така и не стигнаха до пробив, като при 5:4 Василев пропусна два сетбола при сервис на Руусувуори. Така се стигна до решителен тайбрек, който Василев спечели със 7:5.
Българинът поведе с 3:0, но допусна да бъде изравнен до 3:3. Последва нов минипробив за 4:3 и нов аванс от три точки при 6:3, което означаваше и три сетбола. Първите два бяха изпуснати на сервис на финландеца, но Александър Василев реализира третия си сетбол и така все първата част от мача.
Втория сет започна прекрасно за Василев, който поведе с ранен пробив, а в крайна сметка това се оказа достатъчно за крайното 6:4 и победата в този мач.
Героите на България са Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16 г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.