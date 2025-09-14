България за първи път сред най-добрите на Купа "Дейвис"

Отборът на България за първи път в историята ще бъде сред най-добрите в света в Купа "Дейвис", която има статут на Световно отборно първенство, предаде БГНЕС.

Българите спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи в Пловдив пред изпълнените със зрители трибуни на ТК „Локомотив“.

Големият герой се казва Александър Василев, който постигна две победи на сингъл срещу водещите тенисисти на Финландия, а в решителния пети мач днес победи бившият №37 в света Емил Руусувуори със 7:6(5), 6:4. Василев бе втори сред юношите след Иван Иванов на завършилия неотдавна турнир US Open.

Победа днес спечели и двойката ни Нестеров-Донски.

Успехът над Финландия означава, че през следващата година отборът ни за Купа "Дейвис" отива в световния елит. Най-добрите 26 нации в света, които ще спорят за финалите на надпреварата през 2026-а.

В първия сет двамата така и не стигнаха до пробив, като при 5:4 Василев пропусна два сетбола при сервис на Руусувуори. Така се стигна до решителен тайбрек, който Василев спечели със 7:5.

Българинът поведе с 3:0, но допусна да бъде изравнен до 3:3. Последва нов минипробив за 4:3 и нов аванс от три точки при 6:3, което означаваше и три сетбола. Първите два бяха изпуснати на сервис на финландеца, но Александър Василев реализира третия си сетбол и така все първата част от мача.

Втория сет започна прекрасно за Василев, който поведе с ранен пробив, а в крайна сметка това се оказа достатъчно за крайното 6:4 и победата в този мач.

Героите на България са Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16 г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.