България забрани износа на лекарство за бъбречна недостатъчност

Министърът на здравеопазването издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и достъпът им до непрекъснато лечение.
Заповедта е със срок шест месеца до 15 февруари 2026 г. и се отнася лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin (Epoetin beta).
Лекарството представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от един до три пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий, съобщават още от МЗ.
Решението е повлияно от анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.
Министерството на здравеопазването ще нотифицира заповедта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535, като при необходимост ще използва предвидената процедура по спешни причини, за да осигури незабавно действие.
Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана, посочват от ведомството на министър Силви Кирилов.
По-рано тази седмица в Министерството на здравеопазването бе представено ново мобилно приложение MedicinePrice, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.