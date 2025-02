България замрази 43 млн. лв. на жената на милиардера Мелниченко и спря апорт на руски хеликоптер

Агенцията по вписванията, която (заедно с митниците) е почти единствената българска институция, която прави нещо за прилагане на санкциите на ЕС срещу Русия, отчете още няколко спрени сделки в последно време. Това става ясно от отговор на агенцията на заявление за достъп до обществена информация, подадено от Mediapool. Досега се знаеше, че са блокирани сделки, свързани с братя Велчеви, "Турски поток" и "Дома на Москва" в София.

Най-новата санкция, наложена от агенцията, е от 17 януари 2025 г., когато тя отказва да впише промени в собствеността на българското дружество на основания от руския милиардер Андрей Мелниченко торов гигант, регистриран в Швейцария - EuroChem.

По-конкретно - отказано е вписването на сделката по препродажба на плевенската компания "Еврохим Агро България" ЕООД - от швейцарския собственик EuroChem Group AG ("Еврохим Груп АГ") на "Фертако" ЕООД. Всички дялове на стойност 500 000 лв. са прехвърлени на 14 януари 2025 г., става ясно от досието на фирмата в Търговския регистър.

"Еврохим Агро България" се занимава с дистрибуция на минерални торове (азотни, фосфорни, калиеви и др.) и химически вещества. "Фертако" пък е малка фирма, регистрирана на същия адрес в Плевен като "Еврохим" и се води собственост на бизнесмена Здравко Секов. Според регистрите той членува в масонската ложа "Мизия" и до Коледа на 2024 г. е управлявал новооткритото българско дружество на дубайската компания "Фертистрийм". За няколко години, до 2023 г., Секов се е водил действителен собственик на българската "Еврохим", но впоследствие е заличен.

Въпреки че пирамидата на собствеността на "Еврохим Агро България" е доста сложна, Агенцията по вписванията установява, че тя води до Александра Мелниченко - съпругата на милиардера Андрей Мелниченко. На Балканите Александра е по-известна като бившата сръбска поп-певица и модел Сандра Николич.

Малко след началото на войната в Украйна съпрузите Мелниченко влязоха в санкционните списъци на ЕС, с което Агенцията по вписванията мотивира замразяването на сделката.

Големият проблем на българската компания, който тя се опитва да реши повече от две години с жалби до съда, ДАНС, МВнР, Министерски съвет и Министерството на финансите, е блокирането на огромен неин паричен ресурс в размер на 43 млн. лв. Това става ясно от обявения през есента на 2024 г. неин годишен финансов отчет за предходната година. Впечатлението от документа е, че до написването му сумата не е отблокирана. Посочва се още, че дружеството държи парите си и се разплаща основно през три банки - УниКредит Булбанк (България), Дойче Банк (Германия) и Уестърн Алайънс Банк (САЩ).

Mediapool изпрати въпроси до български адвокат, движил досието на "Еврохим Агро България", но не получи отговор до редакционното приключване на материала.

Андрей Мелниченко и съпругата му Александра (Сандра Николич). Снимка: Luxurylaunches.com

Торовият гигант EuroChem стъпи на българския пазар през 2017 г., когато закупи българското предприятие за торове "Агрикола", а сделката бе одобрена от Комисията за защита на конкуренцията. За събитието в България тогава пристигна Андрей Савчук, мениджър продажби и маркетинг на EuroChem за Европа и Турция.

Преди броени дни за председател на борда на швейцарската майка EuroChem бе назначен Степан Солженицин - американски гражданин, възпитаник на Харвард и Масачузетския технологичен институт (MIT), син на известния руски дисидент Александър Солженицин. Назначението е станало на 14 януари 2025 г., сочи проверка на Mediapool в корпоративната база данни North Data.

Мелниченко, който е роден в Беларус, е с двойно гражданство - руско и на ОАЕ. Той е основател и до 9 март 2022 г. е директор в EuroChem и в огромната сибирска компания за добив на въглища СУЕК (Siberian Coal Energy Company). В деня на санкциите срещу Мелниченко италианските власти иззеха неговата суперяхта, струваща тогава над $578 млн.

Престижното американското издание "Форбс" нареди индустриалеца Мелниченко на 91-о място по богатство в света през 2024 г., но тази година той "изпадна" до 117-о място.

Андрей Мелниченко сключва брак със Сандра Николич през 2005 г. във Франция, като според светски публикации на сватбата им срещу огромни хонорари са присъствали Уитни Хюстън, Кристина Агилера, Хулио и Енрике Иглесиас.

През лятото на 2024 г. Мелниченко даде интервю за скандалния американски водещ Тъкър Карлсън.

Въпреки че европейските институции смятат милиардера за представител на близкия кръг на Владимир Путин, през 2023 г. срещу него бе повдигнато обвинение от руската прокуратура, което няколко месеца по-късно отпадна. Според анализаторите тези действия са част от опитите на Путин да притисне руските олигарси да върнат в Русия част от активите си в чужбина, за да може да продължи финансирането на войната в Украйна.

Мелниченко не е голям апологет на войната в Украйна. Още в първите дни след началото на инвазията милиардерът, който е роден в Беларус и чиято майка е украинка, в изявление до "Ройтерс" обяви, че случващото се е "истински трагично" и призова за мир.

През есента на миналата година пък Съдът на ЕС отхвърли молбата на Мелниченко да изключи него и бившата му компания от санкционните списъци.

Мрежата от свързаности (актуални и предишни) на EuroChem Group AG, Швейцария

Източник: North Data

Как Агенцията по вписванията стигна до Сандра Николич?

Агенцията по вписванията е блокирала сделката с "Еврохим Агро" с аргумента, че собствеността на българската компания, макар и през сложна мрежа от дружества в Швейцария и Кипър, стига до санкционираната съпруга на милиардера Андрей Мелниченко Александра.

Веднага след като влиза в европейските списъци, още на 9 март 2022 г. руският индустриалец прехвърля на съпругата си действителната собственост и приходите на крупния производител на торове EuroChem Group и въгледобивното дружество СУЕК.

"Александра Мелниченко се възползва от богатството на съпруга си и извлича облаги от него. През март 2022 г. Александра Мелниченко замени съпруга си като нов действителен собственик на Firstline Trust, управляван от Linetrust PTC Ltd, дружество, което представлява крайния собственик на EuroChem Group. Следователно тя е пряк член на семейството, който се облагодетелства от съпруга си Андрей Мелниченко, и е свързана с него с общи финансови интереси", посочва Агенцията по вписванията на база на европейските санкционни документи.

"От преглед на партидата на дружеството ("Еврохим Агро България" ЕООД, б. р.) е видно, че по група действителни собственици в поле 537 и 538 са вписани данни за юридически лица, чрез които се упражнява пряк и непряк контрол и по веригата на собственост се установява, че едноличен собственик на капитала е "Еврохим Груп АГ" (EuroChem Group), идентификация 306864578, чуждестранно юридическо лице, държава: Швейцария, мажоритарен собственик на капитала на което е дружеството "Ей Ай Ем Кепитал ЛТД" (AIM Capital LTD), НЕ 133817, Кипър, съответно негов мажоритарен собственик на капитала е "Линеа" (Кипър) ЛТД, с номер в съответния национален регистър: НЕ 378886, мажоритарен собственик от капитала на което е "Лаинтръст ПТС ЛТД" (Linetrust PTC Ltd). Съгласно представените към заявление Б7 с рег № 20240829141241 документи, дали основание за вписване на цитираните обстоятелства, "Лаинтръст ПТС ЛТД" (Linetrust PTC Ltd) е попечител на "Фърстлайн" (Firstline Trust), а 87 150 от акциите (или 24.9%) на "Линеа" (Кипър) ЛТД, с номер в съответния национален регистър: НЕ 378886, се притежават от Александра Мелниченко", посочва Агенцията по вписванията.

На база на всичко това българската агенция приема, че "има индикации, че е възможно Александра Мелниченко да упражнява контрол върху "Линеа ЛТД" и върху други дружества по веригата на собственост, респ. "Еврохим Груп АГ", Швейцария, и "Еврохим Агро България" ЕООД". В резултат от това агенцията замразява сделката.