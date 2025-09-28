България завоюва сребърните медали от световното по волейбол (снимки)

За втори път в историята след 1970 година България е сребърен медалист от Световното първенство по волейбол за мъже.
Националният ни отбор загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:10) финала във Филипините. Мачът се игра в Пасай Сити пред 15 862 зрители.
Италия показа превъзходството си и по-големия опит в мача за титлат. Имаше няколко ключови моменти в мача, като този в първия гейм, в който България навакса изоставане до 20:21, но последваха три поредни точки за съперника.
Във втората част ключовият момент бе при 16:17, когато Италия направи шест поредни точки при сервис на Юри Романо.
Третият гейм бе изцяло за България след средата му със силни изяви на сервиса на Александър Николов и Мартин Атанасов, както и солидна блокада.
В четвъртия гейм равновесието се запази само в първите точки, след което Италия се откъсна при 6:3, а след това поддържаше аванс от 6-7 точки. Разликата стана двуцифрена в края на гейма, като Матия Ботоло направи страхотна серия от начален удар.
"Днес беше много трудно, защото дойдохме тук да се опитаме да играе голям волейбол. Знаехме, че ще е труден мач. Много се гордея с отборa, България също трябва да е горда с този отбор. Състезателите подобриха много техническите и тактическите си качества, както и менталната настройка. Всичко е ново за тях. Сега те трябва да се справят със ситуацията - не трябва да са тъжни, когато не се получават нещата, и да не летят в облаците при победите. Трябва да има баланс", каза селекционерът на българския отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини пред бТВ.
"За мен и за момчетата всичко е много емоционално. Това е сбъдната мечта. Всички трябва да работят, за да се подобряват през сезона, за да можем да имаме успехи и през следващото лято. Исках да запазя менталната си енергия по време на първенството и за това се извинявам на всички, на които не съм отговорил. Ще го направя през следващата седмица. Но усещахме вашата енергия и вашата любов", каза още Джанлоренцо Бленджини.
В редица градове в България беше организирана възможност двубоят да се гледа на голям екран.
В София общината организира гледане на финала на световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски". "След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор", заяви кметът на София Васил Терзиев.
Финалът на Световното първенство по волейбол се гледаше на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Добрич, Самоков и други градове на страната.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
31 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Булгаристан винаги първи губещи
Как България е раждала всичките човекомразци по долу, те си знаят кои, абсолютен срам за съвкупния български народ, а и за човешкия род.
Човекомразците в този форум, антибългари по природа, им пречат чужди нации и народи.
Форумът има правила за участие, форумът се поддържа от админстрор, а не от коментатори. Или се съобразявате с установените или не. Ако не ви харесват фактите или чужди мнения, тогава може да си харесвате вашите мнения, или да си измислите ваши собствени факти
Абе прост трошляк, не се бутай между българите. Никой не ти иска на теб мнението. Отивайте в блатната губерня и не ни замърсявайте форумите.
Пламен Константинов, българин, къде е треньор бе шушумига. В Руския Локомотив Новосибирск. Симеон Николов, българин, къде ще играе сега, там ще играе, в Локомотив Новосибирск.
по-голяма ще радостта ако не пишеш тук, защото са те разтреляли от НКВД. ТВОИТЕ орки къде сте по волейбол? там където и твоите колеги ватници на бойното поле?
Стахотна селекция от 6 милиона население и то какво ............................САЩ 344 милиона , Германия 84 мил, Италия 59 мил , Полша 37 мил, Бразилия 212 мил .....................................
Браво на момчетата! Исторически успех и то в спорт с участието на държави като Сащ,китай, Германия, общо взето всички световни сили! П.с. nyтювците не виждам да са участвали, явно ги избиха по фронта в Украйна
Изключителен резултат. Браво!