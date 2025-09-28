България завоюва сребърните медали от световното по волейбол (снимки)

За втори път в историята след 1970 година България е сребърен медалист от Световното първенство по волейбол за мъже.

Националният ни отбор загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:10) финала във Филипините. Мачът се игра в Пасай Сити пред 15 862 зрители.

Италия показа превъзходството си и по-големия опит в мача за титлат. Имаше няколко ключови моменти в мача, като този в първия гейм, в който България навакса изоставане до 20:21, но последваха три поредни точки за съперника.

Във втората част ключовият момент бе при 16:17, когато Италия направи шест поредни точки при сервис на Юри Романо.

Третият гейм бе изцяло за България след средата му със силни изяви на сервиса на Александър Николов и Мартин Атанасов, както и солидна блокада.

В четвъртия гейм равновесието се запази само в първите точки, след което Италия се откъсна при 6:3, а след това поддържаше аванс от 6-7 точки. Разликата стана двуцифрена в края на гейма, като Матия Ботоло направи страхотна серия от начален удар.

"Днес беше много трудно, защото дойдохме тук да се опитаме да играе голям волейбол. Знаехме, че ще е труден мач. Много се гордея с отборa, България също трябва да е горда с този отбор. Състезателите подобриха много техническите и тактическите си качества, както и менталната настройка. Всичко е ново за тях. Сега те трябва да се справят със ситуацията - не трябва да са тъжни, когато не се получават нещата, и да не летят в облаците при победите. Трябва да има баланс", каза селекционерът на българския отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини пред бТВ.

"За мен и за момчетата всичко е много емоционално. Това е сбъдната мечта. Всички трябва да работят, за да се подобряват през сезона, за да можем да имаме успехи и през следващото лято. Исках да запазя менталната си енергия по време на първенството и за това се извинявам на всички, на които не съм отговорил. Ще го направя през следващата седмица. Но усещахме вашата енергия и вашата любов", каза още Джанлоренцо Бленджини.

В редица градове в България беше организирана възможност двубоят да се гледа на голям екран.

В София общината организира гледане на финала на световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски". "След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Финалът на Световното първенство по волейбол се гледаше на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Добрич, Самоков и други градове на страната.