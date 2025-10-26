"Буревестник": Русия твърди, че е приключила изпитанията на "чудодейното оръжие" - крилата ракета с ядрена установка

Новото "чудодейно оръжие" на Русия, което президентът Владимир Путин обеща да демонстрира, след като стана ясно ,че САЩ обмислят предоставянето на ракети "Томахок" на Украйна, се оказа ядрената междуконтинентална балистична ракета "Буревестник", задвижвана от ядрена установка. На среща с началника на Генералния щаб Валери Герасимов и други военни, държавният глава обяви завършването на нейните "решителни изпитания". Путин нарече ракетата "уникално" оръжие с "неограничен обхват", несравнимо с никое друго оръжие в света.

Герасимов от своя страна уточни, че на 21 октомври "Буревестник" е изминал 14 000 километра, оставайки във въздуха приблизително 15 часа, "и това не е пределът" на възможностите ѝ. Според генерала, техническите характеристики на ракетата позволяват тя да бъде изстреляна "с гарантирана точност срещу силно защитени цели на всякакво разстояние".

Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът ѝ. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите ѝ, докладва Герасимов.

Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Путин нареди да бъдат определени "възможни методи за употреба" и да започне подготовката на инфраструктурата за разполагането ѝ във въоръжените сили. Той също така заяви, че ядрените сили на Русия са "на най-високо ниво" и в това отношение страната е пред всички останали държави, притежаващи подобни оръжия.

Путин за първи път говори за разработването на "Буревестник" през 2018 г. по време на обръщението си към Федералното събрание. Тогава той каза, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета ѝ може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс. Експертите бяха скептични спрямо тогавашните твърдения на Путин.

Според западните разузнавателни данни е имало най-малко 13 опита за изстрелване на ракетата между 2017 и 2019 г., като само два опита са били частично успешни, а един е завършил с трагедия. През 2019 г. "Буревестник" се разбива в Баренцово море и по време на извличането му става експлозия, при която загиват седем души, включително учени от ядрения център в Саров. Полученият радиационен облак обгръща Северодвинск и достига до Скандинавия.

В доклад от 2020 г. на Националният център за въздушно-космическо разузнаване на ВВС на САЩ се казва, че ако Русия успешно въведе "Буревестник" в експлоатация, това ще даде на Москва "уникално оръжие с междуконтинентален обсег".

Експертите обаче изразяваха съмнения дали "Буревестник" ще промени положението за Запада и другите противници на Русия, предвид честите неуспехи в изпитанията на проекта и ограниченията в конструкцията му. Така според Томас Кънтримен, бивш служител на Държавния департамент на САЩ, проектът "е извънредно глупава оръжейна система, летящ Чернобил, който представлява заплаха повече за Русия, отколкото за други държави".

Последното известно изпитание на "Буревестник" се провежда през 2023 г., когато Путин също празнува успеха му, отбелязвайки, че работата по ракетата е "практически завършена".

Военният анализатор Сергей Ауслендер изрази съмнения относно осъществимостта и безопасността на използването на "Буревестник". "Ракетата ще бъде чудовищно скъпа, а малките реактори са слабо проучена тема. Не е ясно как да се управлява по време на полет, каква радиоактивна следа оставя след себе си и е изключително опасна", отбеляза той в разговор с "Ехото на Москва".

През лятото на 2020 г. специалният пратеник на САЩ за контрол над въоръженията Маршал Билингсли също предупреди за опасностите от "Буревестник" и призова Русия да прекрати тестовете. "Това е нищо по-малко от летящ Чернобил", предупреди той, отбелязвайки, че освен ядрена бойна глава, ракетата носи ядрено гориво, може да оставя след себе си радиоактивни "отработени газове" по време на полет и падането ѝ може да замърси околността."

Ето някои ключови факти за оръжието, обобщени от Ройтерс.

- 9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.

- Путин, който за първи път разкри проекта през март 2018 г., заяви, че тя има неограничен обсег и може да избегне американските противоракетни системи. Но някои западни експерти поставят под съмнение нейната стратегическа стойност, като твърдят, че тя няма да добави способности, които Москва вече не притежава, и може да излъчва радиация по траекторията си на полет.

- Путин заяви днес, че оръжието е уникално. Висшият руски генерал Валерий Герасимов, началник на генералния щаб на руските въоръжени сили, съобщи на Путин, че при теста на 21 октомври ракетната система е изминала 14 000 км и е прекарала във въздуха около 15 часа. Той заяви, че тя се задвижва с ядрена енергия, може да преодолее всяка противоракетна отбрана и има неограничен обсег.

- Ядреното ѝ задвижване е проектирано така, че да ѝ позволява да лети много по-далеч и по-дълго от ракетите с традиционните турбореактивни или турбовентилаторни двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да пренасят. Това би ѝ позволило да "се мотае“ по-дълго време, преди да удари целта. "Инициативата за ядрена заплаха"( Nuclear Threat Initiative), американска нестопанска организация за сигурност, заяви, че ракетата би могла потенциално да остане във въздуха в продължение на дни: "В експлоатация "Буревестник" ще пренася ядрена бойна глава, ще обикаля земното кълбо на ниска височина, ще избягва противоракетната отбрана и ще следва терена; и ще доставя бойната глава/глави на трудно предвидимо място (или места)", се казва в доклад от 2019 г.

- Някои западни експерти твърдят, че подзвуковата скорост на "Буревестник" би направила ракетата забележима и че колкото по-дълго остава във въздуха, толкова по-уязвима става. В отговор на това руският военен експерт Алексей Леонков написа през 2019 г., че ролята на "Буревестник" ще бъде да елиминира "остатъците" от командните пунктове, военните бази, фабриките и електроцентралите на врага, след като Русия вече е изстреляла междуконтинентални балистични ракети, като до този момент системите за противовъздушна отбрана на противника няма да са в състояние да ги спрат. Той заяви, че "Буревестник" ще "върне страните агресори в каменната ера", като довърши унищожаването на тяхната военна и гражданска инфраструктура.

- Международният институт за стратегически изследвания, цитирайки специализирано руско военно списание от 2021 г., заяви, че "Буревестник" ще има теоретичен обсег до 20 000 км, така че може да бъде базиран навсякъде в Русия и да поразява цели в САЩ.

- Същото руско списание посочи, че теоретичната височина на полета на ракетата е само 50 до 100 метра, което е много по-ниско от тази на конвенционалната крилата ракета, което би затруднило откриването ѝ от радарите за противовъздушна отбрана.

- Доклад от 2020 г. на Националния център за въздушно-космическо разузнаване на Военновъздушните сили на САЩ сочи, че ако Русия успее да въведе в експлоатация "Буревестник", това ще даде на Москва "уникално оръжие с междуконтинентален обсег".

- Експертите оценяват, че тя ще бъде извеждана в полет с малка ракета на твърдо гориво, която ще задвижва въздух в двигател, съдържащ миниатюрен ядрен реактор. Прегрят и вероятно радиоактивен въздух ще бъде изхвърлян, осигурявайки тяга напред.

- "Буревестник" има лоши резултати от тестовете с многобройни неуспехи в миналото, според западни експерти. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изтичане на радиация по време на експеримент в Бяло море, а американски разузнавателни източници заявиха, че подозират, че това е било част от тест на „Буревестник“. Путин връчи на вдовиците на загиналите най-високите държавни награди, като заяви, че оръжието, което разработват, няма аналог в света, въпреки че не го назова. Путин обяви успешен тест на ракетата през октомври 2023 г.

- Двама американски изследователи заявиха през 2024 г., че са идентифицирали вероятното място за разполагане на ракетата, до съоръжение за съхранение на ядрени бойни глави, наречено "Вологда-20" или "Чебсара".

Мястото се намира на 475 км северно от Москва.