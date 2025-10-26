"Буревестник": Русия твърди, че е приключила изпитанията на нова "неуязвима" крилата ракета с ядрена установка

Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник", заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс.

Ген. Герасимов каза, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът ѝ. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите ѝ, докладва Герасимов.

Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета ѝ може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

В доклад от 2020 г. на Националният център за въздушно-космическо разузнаване на ВВС на САЩ се казва, че ако Русия успешно въведе "Буревестник" в експлоатация, това ще даде на Москва "уникално оръжие с междуконтинентален обсег".

Същевременно експертите изразяваха съмнения дали "Буревестник" ще промени положението за Запада и другите противници на Русия, предвид честите неуспехи в изпитанията на проекта и ограниченията в конструкцията му.

Така според Томас Кънтримен, бивш служител на Държавния департамент на САЩ, проектът "е извънредно глупава оръжейна система, летящ Чернобил, който представлява заплаха повече за Русия, отколкото за други държави".

Не се знае особено много за техническите характеристики на "Буревестник". Путин представи ракетата през март 2018 г..

Експертите бяха скептични спрямо тогавашните твърдения на Путин.

Разполагането на "Буревестник" не е забранено от "Нов СТАРТ", последното американско-руско споразумение, ограничаващо разполагането на стратегически ядрени оръжия, което изтича през февруари 2026 г. То позволява на Вашингтон да поиска провеждането на преговори с Москва за въвеждането на "Буревестник" в него, но говорител на Държавния департамент каза, че засега не е имало искания за подобни преговори.

Един от експертите, цитиран от Ройтерс, каза, че Москва може да използва ракетата като разменна монета, ако преговорите някога бъдат подновени.