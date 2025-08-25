Бургаският държавен университет приема студенти по фармация, без да има право да ги обучава

Бургарският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" обяви прием по "Фармация", без да има акредитация за специалността. На сайта на висшето училище са посочени изикванията и реда на кандидатстване. Що се отнася до класирането и срока за записване, има условие – "след обнародване на Решение на Министерски съвет ще бъдат обвени на сайта на БДУ".

"Към момента висшето училище не е получило от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) оценка на проект за откриване на професионално направление и специалност от регулираните професии, каквато е специалността "Фармация", обясняват от Министерството на образованието и науката (МОН) в отговор на въпрос на Mediapool.

Според информацията на ведомството приемът за специалността е обявен "под условие". Условието е, че класирането и срокът за записване ще бъдат обявени след обнародване на Решение на Министерски съвет, в което от висшето училище очакват одобрен прием за места за обучение по "Фармация".

Предисторията

В началото на 2025 година от НАОА разглеждат проект на университета за разкриване на ново структурно звено – Факултет по фармация и дава своята положителна оценка.

В публичното пространство за плановете на висшето училище да започне да обучава фармацевти се заговори в края на март. Тогава министърът на образованието и науката Красимир Вълчев внесе в парламента проект на решение за разкриването на новото звено в структурата на БДУ.

Мотивировката зад проекта на университета бе включена и в доклада на просветния министър, адресиран до Министерския съвет:

"Във Факултета по фармация на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят фармацевти за нуждите на Югоизточния и Южния централен регион предвид силно изразения дефицит на такива кадри. В подкрепа на това е и положително становище на Министерството на здравеопазването за увеличаване броя на студентите по фармация чрез създаване на нова структура, Факултет по фармация, към Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров", с оглед осигуреност на населението и достъп до фармацевтични услуги".

Тезата, че има недостиг на кадри, не бе подкрепена от професионалната съсловна организация на магистър-фармацевтите (Български фармацевтичен съюз – БФС).

"Няма необходимост от увеличаване на броя на обучаваните студенти, чрез създаване на пореден шести факултет по Фармация на територията на Република България", казаха в становището си от управителния съвет на организацията и приложиха данни в негова подкрепа.

Какво предстои?

Факултетът по фармация в БДУ все пак бе открит с решение на Народното събрание през юни тази година.

От висшето училище обясниха пред Mediapool, че на 17 юли тази година Акредитационният съвет на НАОА е взел решение да открие и процедурата по оценяване на проекта за откриване на специалност "Фармация" към БДУ "Проф. д-р Асен Златаров", като "акредитационната оценка следва да стартира в максимално кратки срокове в началото на септември, когато ще бъде приета и структура и персонал на новия Факултет".

Следващата стъпка от процедурата е да се определи брой на обучаваните студенти по новооткритата специалност за учебната 2025-2026 година от експертна комисия от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), след което да се пристъпи към допълнение на решение на МС за определяне броя на приеманите студенти.

"Седмица след като Народното събрание взе решение за откриването на Факултета по фармация, ръководството на Бургаския държавен университет се обедини около това, приемът на бъдещи фармацевти да се осъществи още в същата година. По тази причина бе изпратено писмо до министъра на образованието и науката с молба да ни бъдат отпуснати 80 бройки за прием в редовна форма на обучение, финансирано от държавата и е обявен прием "под условие" с цел скъсяване на сроковете за прием при условия на провеждаща се акредитация", казаха от университета.

Къде ще учат? А базата?

Към момента университет "Проф. д-р Асен Златаров" включва в структурата си пет факултета: Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински факултет.

Университетът стопанисва и Департамент по езиково и подготвително обучение, Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, Научноизследователски институт и три колежа – Медицински, Технически и Колеж по туризъм.

Предвидено е новият Факултет по фармация да се състои от 5 катедри. Архитектурният проект на сградата, в която БДУ планира те да се помещават, бе представен в началото на лятото.

Към момента по думите на ръководството той е предоставен на съответните власти за съгласуване и получаване на разрешителни. След това от БДУ съобщават, че следва осигуряване на необходимия ресурс за изграждането на сградата, както и период за реализиране на строителството.

Учебният процес на новоприетите студенти ще се осъществява във вече съществуващите корпуси на университета – Органичен, Неорганичен и Медицински:

"Те са оборудвани зали и лаборатории, които са пригодни да посрещнат нуждите за обучение на бъдещите фармацевти. Едновременно с това е стартиран процес по ремонт на още 9 лаборатории и 3 аудитории по проект на Университета и Община Бургас. По този начин ще бъде гарантирано обучението по фармация през първите години", уточняват от БДУ.

Те подчертават, че в университета се обучават студенти по химия, биология, медицина, както и помощник-фармацевти, т.е. вече разполагат с необходимата материално-техническа база за провеждане на обучението на бъдещите фармацевти.

Очаквания и условия

Очакванията на ръководството на висшето училище са то да може да започне учебния процес на новоприетите фармацевти през учебната 2025/2026 година, тъй като "необходимостта от навременно обучени кадри в областта на фармацията е голяма".

"В Югоизточния регион има силно изразен дефицит на такива кадри, както и силен интерес от страна на кандидат-студентите", изтъкват от висшето училище.

Не е ясно обаче дали младите хора, които са издържали успешно необходимите изпити по биология и химия и са подали документите си, наистина ще започнат обучението си по "Фармация". Няма отговор на въпроса получавал ли е университетът гаранции от страна на МОН, МТСП и НАОА, че ще бъде възможно учебният процес по специалността да започне през академичната 2025/2026 г., преди да обяви приема за нея. Не е ясно и дали и как ще бъдат компенсирани вече приетите студенти, които биха изпуснали срока да се запишат в друго висше училище или специалност, ако се развие негативният сценарий, в който акредитация и бройки в приема не бъдат дадени навреме.