Бюджет 2026: Дефицит под 4 млрд. евро, нов дълг – над 10 млрд. евро

Бюджет 2026 ще е с нисък дефицит на хартия, но с висок нов дълг. Това става ясно от проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. (първият бюджет на България в евро), който в понеделник вечерта най-сетне бе публикуван за обществено обсъждане.

Официално дефицитът през 2026 г. ще е 3% (3.65 млрд. евро). В същото време допустимият таван на новия държавен дълг ще е 10.5 млрд. евро, с които трябва да бъде финансиран дефицитът, да бъде рефинансиран старият дълг и да се поемат допустимите до 3.26 млрд. евро заеми за отбраната по програмата SAFE.

Точно 3% се очаква да бъде и дефицитът за 2025 г., става ясно още от мотивите към проекта. В същото време обаче в понеделник вечерта Министерството на финансите изнесе и данни, че въпросните 3 процента за 2025 г. (6.65 млрд. лв.) са почти достигнати още към края на септември, когато дефицитът е стигнал 6 млрд. лв. Очаква се положението да бъде спасено от Европейската комисия, която би трябвало да преведе 4 млрд. лв. от второто и третото плащане до Нова година, успокоява финансовото министерство.

Бюджет 2026 е сметнат при вече обявеното повишаване на пенсионните осигуровки за първия стълб с 2 процентни пункта – от 19.8% на 21.8% за родените преди 1960 г., както и от 14.8% на 16.8% за родените след 31.12.1959 г. През 2028 г. е предвидена още една стъпка за вдигане на пенсионните осигуровки – с 1 процентен пункт.

Предвижда се и солиден ръст на приходите от ДДС – през 2026 г. те трябва да достигнат близо 15 млрд. евро при очаквано изпълнение около 11 млрд. евро тази година.

Целият бюджет на държавата догодина се предвижда да бъде 55 млрд. евро, което е със 7 млрд. евро повече от очакваното изпълнение за 2025 г.

Разходите за заплати ще се вдигнат от 8 млрд. евро тази година на близо 9 млрд. евро догодина.

Разходите за пенсии ще скочат от 12.4 млрд. евро на 13.5 млрд. евро.

Предвижда се също ръст на харчовете за строителство (т. нар. капиталови разходи) от 6.2 млрд. евро тази година на 7.8 млрд. eвро догодина.

Бюджет 2026 е сметнат при запазване на ставката на ДДС на 20%, данък печалба – 10%, както и плоският подоходен данък – 10%.

Предвидено е обаче данък "дивидент" да се повиши от 5% на 10%, което вече повлече доста критики за възможен ръст на укриването на плащания.

Има леко повишение на акцизите на цигарите, но се запазват ставките на акцизите върху горивата и алкохола.

Максималният осигурителен доход се повишава от 2111.64 евро на 2352 евро. Запазва се обаче размерът на максималната пенсия – 1738.40 евро.

Линията на бедност се вдига от 326.64 евро на 390.63 евро.

Отлага се новата формула на такса "смет", която трябваше да стартира от 2026 г., става ясно още от проектът на МФ.

Държавният дълг се очаква да достигне 37.6 млрд. евро (31.3% от БВП) през 2026 г., 43.5 млрд. евро (34.2% от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36.6% от БВП) през 2028 г.