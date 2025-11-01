Бюджет 2026 като влакче на ужасите

В Закона за публичните финанси е записано, че най-късно на Хелоуин правителството трябва да е одобрило и внесло в парламента рамката на бюджета за следващата година. В закона не се споменава изрично Хелоуин, но закачката е удачна, имайки предвид, че приемането на бюджета в последните години се превърна в истински празник на ужаса.
Тази година правителството отново закъснява, а лекото открехване на вратата за базови параметри на бюджета успя да скара всички социални партньори и предизвика критика от практически всички посоки.
България вече официално е в най-тежкия си фискален период от поне 25 години. Последният дълъг период на бюджетен дефицит беше 2009-2015 г., а сега страната е неизбежно на минус в държавните финанси от 2020 г. и няма изгледи (спрямо всички средносрочни документи) да се върне към балансиран бюджет до края на това десетилетие.
Бюджетният дефицит в момента е по-дълбок от този през глобалната финансова и европейската дългова кризи и е изцяло предизвикан от свръх напомпването на разходите и отклоняването им от дългосрочната средна. Най-очевидната илюстрация за това е неконтролируемото увеличение на разходите за персонал в държавата и преминаването на границата от 10% от БВП за пръв път от две десетилетия.
Всичко това дава много ясна задача на правителството – да обуздае ръста на разходите и да консолидира бюджета по управляем начин, за да не стигаме до сценария на Румъния, когато дългът експлодира (ще минат границата от 60% от БВП през 2026 г.) и се влиза в истинска бюджетна криза. Тази задача на правителството е частично улеснена от високия номинален ръст на икономиката в страната.
През 2025 г. тя ще е с близо 6 млрд. лв. по-голяма от това, което беше заложено в бюджета в началото на годината – новата (есенна) макроикономическа прогноза на Министерство на финансите казва, че БВП на страната за 2025 г. ще е близо 221 млрд. лв., а записаното в бюджета при неговото приемане е малко над 215 млрд. лв.
По-големият размер на икономиката е всъщност отражение на по-високи доходи, печалби, потребление и инвестиции, което автоматично означава и силен ръст на приходите, най-вече от облагане на потреблението (ДДС и акцизи) и доходите (подоходно облагане и осигуровки). Текущите данни за състоянието на бюджета потвърждават това – към края на лятото ръстът на данъчните приходи в хазната е около 15%, което е далеч отвъд темпа на нарастване на цените.
В среда, в която приходите растат и трудещите се вкарват рекордни средства в бюджета, в т.ч. като процент от БВП, изпускането на дефицита е признак за (съзнателна) управленска безотговорност. И следователно консолидацията на държавните финанси е напълно постижима, при това без да се наказват (извънредно) работещите.
Предложението да се повиши осигурителната вноска за пенсия с два процентни пункта е вредно, тъй като удря директно върху разполагаемия доход на всички работещи българи, без по никакъв начин да им обещава по-висока пенсия в бъдеще. Това предложение не цели да покрие някакъв структурен проблем в НОИ, а единствено да плати надписаната сметка за заплати на държавните служители.
Забележете, че целта не е да се изплатят повишените заплати от тази година – в някои случаи ръст от 40-50%, а ново извънредно увеличение през 2026 г. в най-големите и скъпи ведомства, а вероятно и в още много други.
Ако тази политическа сделка (тя е такава безспорно) не се ревизира, ще станем свидетели не само на по-високи осигуровки за работещите, но едновременно с това и на процедура по свръхдефицит и нов натиск за вдигане на данъци.
Това, което политиците пропускат е, че бюджетната криза сваля правителства, независимо какви сделки са си направили помежду си, а управляемата консолидация на бюджета, особено във времена на солиден ръст на приходите, като цяло се подкрепя от работещите хора и може да доведе до политическа стабилност.
*Mediapool препечатва анализа на Петър Ганев, публикуван от Института за пазарна икономика, без редакторска намеса
нушка прави гишка! мамицата им герберска! мамицата им новоначалска!
Както виждаш на избори 600к гласуват за ГЕРБ. Какво е обяснението за това явление според теб.
герб значи бедност и мизерия. Герб значи мафия и простотия. Герб значи корупция и кражби! Никога, никой не трябва да гласува за герб.
Колко смешни са простите гербер@сти на фона на Асенчо, и те искали като него. Ама за разлика от тях той не е завършил в пожарникарското училище щото за милиционер не са те приели или пък да си купиш диплома от ЮЗУ. Боклуци прости и некадърни, за нищо не ставате.
Тая система я има в ЕЗ, брат ми:))) Не са я " измислили" нашите. До 2014, ЕЦБ държи до 3% дългови ДЦК . От 2014 нататък започват да държат около 25% дългове на страни от ЕС. В момента е около 22%. Пари от " въздуха". И понеже тая работа няма как да продължава вечно, парите от " въздуха" започват да се скубят от пейзаните, за да се набутат обратно в нищото. Затуй периодично на всеки около 20 години , корпоративно - банковия феодализъм , се тресе от борсови сривове и " кризи":)))
Крепят дефицита до заветните три процента със заеми. Като флезнем у ойрозоната, ше отвържат дефицита, щото прецеденти там бол. Франсетата например са с прогнозен над пет процента. Извън ЕЗ нещата също не са много розАви. Пан Туск обяви, че ше дига корпоративния данък на банките на 30%. Шляхтите имаха икономика тип " държавен капитализъм" - в борсовия индекс WIG20, топ 20 фирмите, повечето са с преобладаващо държавно, мажоритарно участие, а и се набутаха със завишени разходи за джепане и дефицита им уйде в киреча. Нас ни чака същото. Стягайте г.ъ.з.я.г.а.т.а, че идат интересни времена.
Кретени и безбожници, срам за българския род , такова племе
През 2025 год. Теменужките нахраниха - ДАНС - филиал на СВР - 61 %... ДАТО - подслушват - 73.5%... МВР - бият - 56.4%... НСО - охраняват дебелите - 48.5%... Правосъдно министерство - съдят по заявка - 50.2%... Дотук - добре, ама "влакчето на ужасите" ще тръгне през 2027 год.... През 2025 год. Тменужките авансово изтеглиха дължими през 2026 год. плащания и за 10 месеца дръпнаха 17.5 млрд. заеми... След тях - със сигурност камиларя, според онзи лаф...
Днес е денят на будитилите, медията не го отбелязва. Днес също е и Архангелова задушница, когато хората се молят за душите на близките си, медията пак не го отбелязва