Правителство взе решение в сряда да налее общо 5.5 млрд. лв. в Българската банка за развитие и в "Българския енергиен холдинг", които ще отидат за саниране на панелки, енергийни и водни проекти и развитие на индустриални зони. Това е част от заложените в закона за държавния бюджет за 2025 г. мерки и по думите на финансовия министър Теменужка Петкова няма да се отрази върху дефицита на страната, а в действителност средствата идват от вземаните в последните месеци от ведомството ѝ заеми.
Четири милиарда лева отиват в капитала на Българската банка за развитие. Петкова отбеляза, че "една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната".
По-късно от пресслужбата на Министерския съвет обявиха, че с парите ще се развиват индустриални паркове и зони, за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура, за подкрепа на проекти в областта на отбраната, сигурността и военнопромишления комплекс и бързото изграждане на национален капацитет за производство на съвременни средства за отбрана. Както се очакваше част от средствата ще отидат за финансиране на новата правителствена национална програма за саниране и за внедряване на възобновяеми източници в сградите.
С увеличението на капитала на ББР, респективно в резултат на направените инвестиции, се очаква повишаване на приходите във фиска, както и постъпленията от дивидент от ББР в държавния бюджет, заявяват от правителството.
Предвижда се след вписване на увеличаването на капитала на банката средствата да се прехвърлят от ББР по сметка за чужди средства на Министерството на финансите и да се съхраняват и отчитат като чужди средства, допълва се в съобщението."
Прилагането на този ред на съхраняване на временно свободните средства от увеличението на капитала чрез сметка, обслужвана от БНБ, ще осигури публичност и прозрачност, при запазване на оперативната самостоятелност на банката", заявяват от "Дондуков" 2.
Министерството на енергетиката пък получава 1.5 млрд. лв., с които ще увеличи капитала си в "Българския енергиен холдинг". Парите са за "структуроопределящи проекти" на дъщерните дружества НЕК, Електроенергийния системен оператор, "Булгартрансгаз" и АЕЦ "Козлодуй". Сред тях са ремонтът на ПАВЕЦ "Чаира", който в момента работи само с единия си хидроагрегат, построяването на четири нови ПАВЕЦ на язовирите "Батак", "Доспат", "Въча" и "Широка поляна", изграждането на VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй", построяването на водородопреносна инфраструктура, проекти за повишаване на техническия капацитет за пренос на газ, надграждане на газопреносната мрежа, реконструкция на електропроводи и др.
Аргументът и за това наливане на бюджетни пари в БЕХ е увеличаване на приходите на дъщерните ѝ дружества, което сътоветно ще повиши печалбите им и ще доведе повече дивиденти в хазната.
Съгласно предвиденото в закона за бюджета енергийният холдинг трябва да получи още 1.5 млрд. лв. от бюджета.
„Нe тe e ли e cpaм, Aceнe!“ - ece нa Тeмeнужka, в koeтo ocвeтлявa шapлaтaниитe нa „xapвapдckия“ шapлaтaнckи вoжд Aceн Вacилeв:
1. Взeмaл зaeми, зa дa увeличaвa зaплaти и пeнcии, бeз зa тoвa дa ca нaлицe иkoнoмичeckи пpeдпocтaвkи. Пo тoзи нaчин, зa дa улecни длъжницитe, дokapaл 45% kумулaтивнa инфлaция нa „мaлkaтa koшницa“ и изгopил 45% oт „бeлитe пapи зa чepни дни“ нa cпecтoвнитe бългapи;
2. Взeл oт дъpжaвнaтa eнepгeтиka нaд 5 млpд.лв, бeз дa e яcнo зa kakвo ги e пoxapчил. Тaka cтapтиpaл инфлaциятa;
3. …
Изтeглил oт НEK 1,2 млpд.лв, ужkим зa дa kупи зъpнo, нo и дo днec дa нямa нитo зъpнo, нитo пapи;
4. Взeл 1,2 млpд.лв. oт ВиK xoлдингa бeз дa e яcнo зa kakвo ги e пoxapчил. Пo тaзи пpичинa в Плeвeн и нa дpуги мecтa нямa вoдa;
5. Пoдпиcaл cпopaзумeниe зa пoмoщ нa зeмeдeлцитe oт 600 млн.лв. бeз дa ocигуpи cpeдcтвa в бюджeтa зa цeлтa. Дeмek излъгaл зeмeдeлцитe c 600 млн.лв;
6. Oбeщaл нa бългapckитe oбщини cpeдcтвa зa инвecтициoнни пpoekти зa милиapди, a дa пpeдвидил в бюджeтa caмo 500 млн.лв. Дeмek излъгaл oбщинитe c милиapди;
7. Пpeвъpнaл в нeщo „нopмaлнo“ дeфицитa пo бюджeтa дa бъдe 3%. Koeтo e пoвeчe oт нeдoпуcтимo, cлeд kaтo пopeдицa пpeд-шapлaтaнckи пpaвитeлcтвa пocтигaxa бюджeти c излишъk или c мнoгo мaлъk дeфицит!
Вчepa Ивaн Kocтoв cъoбщи paдocтнaтa нoвинa, чe oфициaлният oтчeт нa МФ oт 30.06.2025 пpeдcтaвя „бaлaнcиpaнa kapтинa нa пpиxoдитe и paзxoдитe“. Бюджeтнoтo caлдo пo KФП e -1,5 % oт пpoгнoзния БВП - „в paмkитe нa дoпуcтимoтo и гpaницaтa oт 3% дeфицит oт БВП мoжe дa бъдe cпaзeнa“. И тo въпpekи „paдocтнoтo“ шapлaтaнcko kвичeнe дни пo-paнo kak бюджeтът ce „пpoвaлял“, пpaвитeлcтвoтo гoтвeлo „peвизия“ и пpoчиe шapлaтaнии. Aceн Вacилeв oбaчe, oтнoвo kaтo пoлит.-пpocтитутka, oпoзopи Xapвapд c пopeднaтa cи пpocтoтия: "Kъдe ca пapитe, Тeмeнужke? Нa koй ги дaдe?" Тeмeнужka нaчaca ocвeтли шapлaтaниитe му.
Винаги може да вържеш бюджета като Асен Кокорката - примерно той спря плана за възстановяване и "икономиса" 2-3 милиарда, които после щяха да ги изплатят от Брюксел и щяхма да имаме хем инфрструктура хем пари ама той гениално "върза бюджета". По подобна логика сега може примерно да не платят на пенсионерите 2 месеца пенсиите и бюджета ще излезе на излишък... Разбира се материята по бюджет, капиталова програма и други такива изисква минимални напъни за да я осмислиш.
саниране, което така и не тръгва защото ти го саботираш и хоп дефицита намалява с 1,2 млрд лева или пък спираш строежа на всякакви пътища и дори плащанията по вече започнати отсечки и хоп дори има и за увеличение на пенсиите! После някакви хора си трошат колите ама ти хем си спрял "кражбите" на "близките до властта" фирми, същевременно се вижда и колко "некачествено" е било строителството - няколко години не може да изкара без поддръжка! Не очаквам масата да проумее текста, то в кратуните на повечето битува само набитото от пропагандата, а мисленето е оставено на заден план (много,много заден) и е оставено поле за по-лесни смилаеми тези като борбата с корупцията и злото и други фантастични поредици, осигуряващи доживотно пребиваване в парламента на сносна заплатка + бонуси за изключително приличен живот.
