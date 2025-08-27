 Прескочи към основното съдържание
Бюджетът изсипва 5.5 млрд. лв. за саниране, енергийни и водни проекти

30 коментара
Теменужка Петкова обяви изсипването на парите от бюджета в държавните дружества, сн. БГНЕС

Правителство взе решение в сряда да налее общо 5.5 млрд. лв. в Българската банка за развитие и в "Българския енергиен холдинг", които ще отидат за саниране на панелки, енергийни и водни проекти и развитие на индустриални зони. Това е част от заложените в закона за държавния бюджет за 2025 г. мерки и по думите на финансовия министър Теменужка Петкова няма да се отрази върху дефицита на страната, а в действителност средствата идват от вземаните в последните месеци от ведомството ѝ заеми.

Четири милиарда лева отиват в капитала на Българската банка за развитие. Петкова отбеляза, че "една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната". 
 
По-късно от пресслужбата на Министерския съвет обявиха, че с парите ще се развиват индустриални паркове и зони, за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура, за подкрепа на проекти в областта на отбраната, сигурността и военнопромишления комплекс и бързото изграждане на национален капацитет за производство на съвременни средства за отбрана. Както се очакваше част от средствата ще отидат за финансиране на новата правителствена национална програма за саниране и за внедряване на възобновяеми източници в сградите. 
 
С увеличението на капитала на ББР, респективно в резултат на направените инвестиции, се очаква повишаване на приходите във фиска, както и постъпленията от дивидент от ББР в държавния бюджет, заявяват от правителството.
 
Предвижда се след вписване на увеличаването на капитала на банката  средствата да се прехвърлят от ББР по сметка за чужди средства на Министерството на финансите и да се съхраняват и отчитат като чужди средства, допълва се в съобщението."
 
Прилагането на този ред на съхраняване на временно свободните средства от увеличението на капитала чрез сметка, обслужвана от БНБ, ще осигури публичност и прозрачност, при запазване на оперативната самостоятелност на банката", заявяват от "Дондуков" 2.
 
Министерството на енергетиката пък получава 1.5 млрд. лв., с които ще увеличи капитала си в "Българския енергиен холдинг". Парите са за "структуроопределящи проекти" на дъщерните дружества НЕК, Електроенергийния системен оператор, "Булгартрансгаз" и АЕЦ "Козлодуй". Сред тях са ремонтът на ПАВЕЦ "Чаира", който в момента работи само с единия си хидроагрегат,  построяването на четири нови ПАВЕЦ на язовирите "Батак", "Доспат", "Въча" и "Широка поляна", изграждането на VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй", построяването на водородопреносна инфраструктура, проекти за повишаване на техническия капацитет за пренос на газ, надграждане на газопреносната мрежа, реконструкция на електропроводи и др. 
 
Аргументът и за това наливане на бюджетни пари в БЕХ е увеличаване на приходите на дъщерните ѝ дружества, което сътоветно ще повиши печалбите им и ще доведе повече дивиденти в хазната.
 
Съгласно предвиденото в закона за бюджета енергийният холдинг трябва да получи още 1.5 млрд. лв. от бюджета.
 
 

Ключови думи

държавен бюджет енергиен холдинг Банка за развитие
30 коментара

  1. Филка Русофилка
    #30

    „Нe тe e ли e cpaм, Aceнe!“ - ece нa Тeмeнужka, в koeтo ocвeтлявa шapлaтaниитe нa „xapвapдckия“ шapлaтaнckи вoжд Aceн Вacилeв:
    1. Взeмaл зaeми, зa дa увeличaвa зaплaти и пeнcии, бeз зa тoвa дa ca нaлицe иkoнoмичeckи пpeдпocтaвkи. Пo тoзи нaчин, зa дa улecни длъжницитe, дokapaл 45% kумулaтивнa инфлaция нa „мaлkaтa koшницa“ и изгopил 45% oт „бeлитe пapи зa чepни дни“ нa cпecтoвнитe бългapи;
    2. Взeл oт дъpжaвнaтa eнepгeтиka нaд 5 млpд.лв, бeз дa e яcнo зa kakвo ги e пoxapчил. Тaka cтapтиpaл инфлaциятa;
    3.

  2. Филка Русофилка
    #29
    Отговор на коментар #26

    Вчepa Ивaн Kocтoв cъoбщи paдocтнaтa нoвинa, чe oфициaлният oтчeт нa МФ oт 30.06.2025 пpeдcтaвя „бaлaнcиpaнa kapтинa нa пpиxoдитe и paзxoдитe“. Бюджeтнoтo caлдo пo KФП e -1,5 % oт пpoгнoзния БВП - „в paмkитe нa дoпуcтимoтo и гpaницaтa oт 3% дeфицит oт БВП мoжe дa бъдe cпaзeнa“. И тo въпpekи „paдocтнoтo“ шapлaтaнcko kвичeнe дни пo-paнo kak бюджeтът ce „пpoвaлял“, пpaвитeлcтвoтo гoтвeлo „peвизия“ и пpoчиe шapлaтaнии. Aceн Вacилeв oбaчe, oтнoвo kaтo пoлит.-пpocтитутka, oпoзopи Xapвapд c пopeднaтa cи пpocтoтия: "Kъдe ca пapитe, Тeмeнужke? Нa koй ги дaдe?" Тeмeнужka нaчaca ocвeтли шapлaтaниитe му.

  3. F16
    #28

    що за хора са това, които са оставили мисленето на заден план/ да верно май те не се напрягат да мислят много, не са съсредоточени и целенасочени, освен вероятно в западните си телефони, и не могат адекватно да отразят реалността, често и говорят за някакви орки и други и митични същества / сложен и труден психчиен процес е мисленето, а тук всичко става бързо, лесно и без усилие, просто не се налга да се мисли/ резултатите са налице, напр. днес цял областен град е без вода, а това е част от реалността/ трябва хората да помислят и след това направят така че да не остват градовете им без вода/

  4. Шерлок Холмс
    #27

    Пак ще се разнасят милиони в чували, пак няма да се свърши работата, пак ще има внезапно преуспели "бизнесмени".

  5. xa_poznai
    #26
    Отговор на коментар #22

    Винаги може да вържеш бюджета като Асен Кокорката - примерно той спря плана за възстановяване и "икономиса" 2-3 милиарда, които после щяха да ги изплатят от Брюксел и щяхма да имаме хем инфрструктура хем пари ама той гениално "върза бюджета". По подобна логика сега може примерно да не платят на пенсионерите 2 месеца пенсиите и бюджета ще излезе на излишък... Разбира се материята по бюджет, капиталова програма и други такива изисква минимални напъни за да я осмислиш. Примерно заложил си 1,2 млрд за

  6. Антон
    #25

    Как беше вчера?..."Не те ли е срам Асене?"... Защото: Теминушка налива милиарди в ББР и държавни холдинги, защото: те могат да раздават пари без търг, само с решение на упр. им органи... Ще откраднат не само парите ви, ами и парите на децата и внуците ви...

  7. Dora Apostolova
    #24
    Отговор на коментар #19

    Ф16, как няма колониализъм в Русия? Не виждаш ли как руснаците в провинцията и в 21 ви век живеят без пътища и външни тоалетни ? Това не е ли колониализъм? Или престъпния режим на бащицата Путин, колонизирал народа си , затваря и убива всеки който изрази мнение за войната в Украйна или призове за конфискация на неговите крадени богатства, както уби и Навални и хиляди руснаци сега гниещи по затворите? Ти трябва или да си стар болшевик с акъл замръзнал в 70-те години на миналия век или добре платен и изпечен агент на Путин от неговите КГБ редици. Вербуват ли те веднъж, няма мърдане, щеш не щеш ще козируваш и пееш по форумите ,иначе те чака Новичок...

  8. гроздова и антидържавни разговори
    #23

    Тези бандити ще оставят след себе си изгорена земя. Нищо не ги спира.

  9. Alive & Kicking
    #22

    Тази подпухналата лелка на снимката, не беше ли казала, че бюджета е издънен и държавата фалирала? Умен народ, силна държава!

  10. Мазен Кумунис
    #21

    Шарлатани, движите ли корупцията? Как ви вървят обществените поръчки? Захлебвате ли? ;)

