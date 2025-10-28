Бюджетът на НОИ: Осигуровките за пенсии се вдигат с 2% от 1 януари 2026 г.

Осигуровките за пенсия в първия стълб да се увеличат с 2 процентни пункта още от 1 януари 2026 г., а от 2028 г. - с допълнителен 1 пр. п. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (НОИ) за 2026 г. Той все още не е представен официално, но по традиция първо достига неофициално до медиите.

Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 на сто - така тя ще достигне 21.8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16.8% за хората, родени след 31 декември 1959 г., предаде Българското национално радио, което разполага с проекта.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари догодина ще е по-нисък от разписаното в Кодекса на труда. Така минималната заплата ще бъде 605 евро (1183 лв.), а не 620 евро - или 1213 лева, колкото е заложено по формулата в кодекса.

Разчетено е максималният осигурителен доход да достигне 2352 евро, което също е увеличение спрямо сегашните нива.

С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро, предаде още БНР.

За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро.

Пенсиите, отпуснати до 31 декември тази година, ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по т. нар. швейцарското правило. По предварителни данни процентът се очаква да бъде между 7% и 8%. Точната стойност ще бъде определена след получаване на отчетените стойности за инфлацията и ръста на осигурителния доход през годината.

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - то ще е почти 399 евро.

Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – и то в евро ще е 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.

13.421 милиарда евро се планира да се похарчат за пенсии догодина.

Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне малко над 541.20 евро. Номиналното нарастване е 8.5% при среден размер през тази година от 498.61 евро.

Очакваният реален ръст на пенсиите е 4.8% при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация от 3.5%.