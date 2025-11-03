Бюджетът на НОИ: По-високи осигуровки, минимална заплата и майчинство

Надзорният съвет на Националният осигурителен институт (НОИ) утвърди повторно ревизирания проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Корекциите се наложиха след като управляващите промениха първоначално заложените размери на минималната заплата и на обезщетението за гледане на дете през втората година.

След корекциите минималната работна заплата от 605 се вдига на 620 евро или 1213 лева.

Вноската за фонд "Пенсии" е планирано да се увеличи с 2 процентни пункта от началото на следващата година, като преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ социалният министър Борислав Гуцанов, че планираното повишение се очаква да бъде гласувано.

Увеличение се предвижда и в парите за майчинство през втората година, които в първоначалния вариант на проектобюджета бяха замразени. Сега обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се покачва от 780 лева на 900 лева догодина.

"Това, което е по-важно – досега майките получаваха 50% от 780 лева, ако се върнат на работа през втората година. Сега ще получават 75% от 900 лева. Така им помагаме, като ги стимулираме да се върнат в икономиката и заедно с това им даваме възможност да гледат децата си“, заяви министър Гуцанов пред журналисти.

Ако жените изберат да се върнат на работа през втората година от майчинството си, ще получават 675 лева вместо досегашните 390 лева.

Социалният министър отбеляза, че за втора поредна година пенсиите ще бъдат осъвремени по швейцарското правило, както изисква законът. Очертава се това покачване да бъде около 8%. Предварителните разчети показват, че минималната пенсия следващата година от 1 юли ще бъде около 679 лева.

Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне около 1058 лева.

Гуцанов отбеляза, че малко над 25 милиарда лева са средствата, които са необходими за пенсии, а към 11 милиарда от тях идват пряко от бюджета.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.