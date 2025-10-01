Бюджетният дефицит към август вече е 5.2 млрд. лв.

Бюджетният дефицит за 2025 г. продължава да нараства с необичайни темпове и към края на август вече е 5.2 млрд. лв. по данни на Министерството на финансите. На този фон заложеният дефицит за цялата година е 6.4 млрд. лв. или 3% от прогнозирания БВП.

Преди ден Фискалният съвет предупреди, че най-вероятно ограничението от 3% няма да бъде спазено и "минусът" в бюджета тази година ще бъде около 5% от БВП.

Прогнозата на екипа на финансовия министър Теменужка Петкова обаче е дефицитът частично да бъде облекчен в следващите месеци от очакваните постъпления от втория и третия транш по Плана за възстановяване и устойчивост.

Бюджетното салдо към август 2025 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3.4 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1.8 млрд. лв. "Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4.4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1.8 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по Консолидираната фискална програма", казаха от МФ.

Приходите в края на август са 52.7 млрд. лв. или над 58% от годишните разчети. Това е ръст от 13.3% (6.17 млрд. лв.) спрямо отчетените година по-рано. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват c 14.9 % (5.6 млрд. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 19.8 % (1.3 млрд. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708 млн. лева.

Разходите в бюджета към август 2025 г. възлизат на 57.9 млрд. лв., което е почти 60% от годишните разчети. На съпоставима база това е ръст от 8.5 млрд. лв. (17.2%). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и др., уточниха от МФ.

Фискалният резерв в края на август 2025 г. е бил почти 20 млрд. лв.