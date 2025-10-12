Частични избори за кмет в четири села

На 12 октомври частични местни избори за кмет се провеждат селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени, предаде БТА.

В момента длъжността кмет на петричкото с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Регистрираните кандидати за поста са двама.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната за кмет през 2023 г. Радка Желева. Това става по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Жителите на Хрищени избират между двама кандидати за поста.