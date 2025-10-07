Червен код за значителни валежи в 8 области

Червен код за много опасно време заради значителни валежи е обявен в 8 области на страната. За други области е в сила оранжев или жълт код. Предупреждението е издадено от Националния институт по метеорология и хидрология.
Червеният код е в сила за областите Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Търговище и Ямбол. Там се очакват валежите да са над 65 mm за 24 часа.
Оранжев код за опасно време е обявен за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Сливен, Хасково и Кърджали. Там се очаква валежите да са между 45 и 60 mm.
Жълт е кодът във Видин, София-област, Пловдив, Стара Загора и Смолян, където се очаква дъжд между 20 и 30 mm.
Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.
Община Царево призовават гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина.
Заради очаквания проливен дъжд 7 октомври е обявен за неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община.
Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района.
