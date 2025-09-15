Чешката опозиционна партия АНО увеличава преднината си преди изборите през октомври

Партията на чешкия милиардер и бивш премиер Андрей Бабиш "Действие на недоволните граждани“ (АНО) увеличи преднината си пред основните управляващи партии преди изборите на 3 и 4 октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на последните проучвания.

Дясноцентристката коалиция "Заедно“ (SPOLU), водена от премиера Петър Фиала, изостава от основната опозиционна партия АНО с над 10% - като има подкрепа от 20,2% срещу 31,3% за партията на Бабиш, показва проучване на агенция "Стем“ за Си Ен Ен, резултатите от което бяха публикувани вчера.

Проучването показва, че до седем партии могат да влязат в долната камара на парламента, въпреки че за нито една от тях не се прогнозира да спечели мнозинство.

Ако АНО победи на изборите следващия месец, се очаква да проведе преговори за коалиция, за да осигури гласове от по-малки партии за съставятне на кабинет. Партията обещава повече разходи, съкращаване на данъци и противопоставяне на европейските зелени политики.

Бабиш, който е съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан и на френските крайнодесни евроскептици от групата "Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, може да поиска подкрепа от антиевропеските и проруски "Свобода и пряка демокрация“ и Достатъчно“ (Stacilo!) или партията на автомобилистите.

Представители на АНО заявиха, че партията им няма да приеме искания, заплашващи мястото на страната в ЕС и НАТО.