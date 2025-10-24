Чешки граждани събраха около 550 000 евро за два дни за далекобойна ракета за Украйна

В рамките на по-малко от 48 часа чешки граждани събраха дарения за финансирането на ракета с голям обсег "Фламинго" за въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ.
"С голямо удоволствие съобщаваме, че кампанията за набиране на средства за украинската ракета тип "Фламинго", която ще бъде наречена ДАНА 1, приключи. Бяха събрани 12 500 000 чешки крони (513 781 eвро) за по-малко от 48 часа. Благодарим ви!", обяви в социалната мрежа "Екс" гражданската инициатива "Подарък за Путин".
Всъщност общата сума надмина всякакви очаквания. Според сайта на проекта повече от 8500 дарители са дарили над 13,3 млн. чешки крони (550 000 евро).
Ракетата ще бъде наречена в чест на Дана Драбова, видна чешка общественичка, застъпничка за Украйна и дългогодишен ръководител на държавната агенция за ядрена безопасност, която почина по-рано този месец.
Вчера инициативата организира концерт в Прага под наслов "Благодарим ти Дана!", за да изрази благодарност към поддръжниците на кампанията и да почете паметта на Драбова. Организаторите на концерта си припомниха, че веднага след началото на широкомащабната инвазия на Русия, Драбова се е присъединила към "Подарък за Путин" и е станала една от първите посланици на инициативата за помощ за Украйна.
"Вярваме, че Дана ще гледа отгоре, за да се увери, че ракетата ще достигне правилната си цел някъде в Русия", заявиха организаторите.
Украинският производител на ракети "Фламинго" се съгласи да използва средствата, набрани от инициативата за направата на една ракета, която ще бъде прехвърлена на въоръжените сили на Украйна след плащането на сумата.
Граждани и организации от Чехия са дарявали преди танк, хеликоптер и други боеприпаси за Украйна, напомня Укринформ.
Такива статии ме изпълват с противоречиви чувства. Възхищавам се на чехите и същевременно си давам сметка колко сме малки и жалки,ние.