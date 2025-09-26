Четири нови реактора за 25 млрд. долара ще строи Русия в Иран

Иран и Русия подписаха споразумение на стойност 25 милиарда долара за изграждането на атомната електроцентрала (АЕЦ) "Хормоз" в провинция Хормозган, Южен Иран, предаде руската агенция ТАСС.

АЕЦ ще се състои от четири енергийни блока. За проекта е определена площадка от 500 хектара. В момента се извършват инженерни проучвания и някои подготвителни работи по площадката, разположена близо до градовете Минаб и Сирик. Общата мощност се предвижда да е 5000 MВ

Споразумението беше подписано от генералния директор на "Росатом" Алексей Лихачов и президентът на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами по време на международния форум Световна седмица на атомната енергия, провеждащ се в Москва.

На 24 септември "Росатом" обяви, че делегации от Русия и Иран са подписали меморандум за разбирателство и сътрудничество по изграждането и на малки атомни електроцентрали в Ислямската република. Документът очертава конкретни стъпки, насочени към реализирането на този стратегически проект в Иран.

"Въпросът за малките електроцентрали също е от голямо значение, тъй като бъдещето на света е свързано с такива електроцентрали. Тези електроцентрали се състоят от отделни модули и се произвеждат масово. Значителна част от технологията за тяхното изграждане можем да получим от Русия. В тази връзка беше подписан меморандум за разбирателство и е планирано посещение на руска делегация в Иран за по-нататъшна работа по проекта“, Посочиха от пресслужбата на иранската ядрена организация

"Росатом“ определи проекта като "стратегически", отбелязва Ройтерс.

Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, заяви пред иранските държавни медии по-рано тази седмица, че планът на държавата е да построи нови осем атомни електроцентрали, тъй като Техеран се стреми да достигне ядрена енергийна мощност от 20 гигавата до 2040 г.

Иран, който страда от недостиг на електроенергия през месеците с високо потребление, има само една действаща атомна електроцентрала, в южния град Бушер. Тя също е построена от Русия и има мощност от около 1 гигават.