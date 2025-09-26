Четири нови реактора за 25 млрд. долара ще строи Русия в Иран

Иран и Русия подписаха споразумение на стойност 25 милиарда долара за изграждането на атомната електроцентрала (АЕЦ) "Хормоз" в провинция Хормозган, Южен Иран, предаде руската агенция ТАСС.
АЕЦ ще се състои от четири енергийни блока. За проекта е определена площадка от 500 хектара. В момента се извършват инженерни проучвания и някои подготвителни работи по площадката, разположена близо до градовете Минаб и Сирик. Общата мощност се предвижда да е 5000 MВ
Споразумението беше подписано от генералния директор на "Росатом" Алексей Лихачов и президентът на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами по време на международния форум Световна седмица на атомната енергия, провеждащ се в Москва.
На 24 септември "Росатом" обяви, че делегации от Русия и Иран са подписали меморандум за разбирателство и сътрудничество по изграждането и на малки атомни електроцентрали в Ислямската република. Документът очертава конкретни стъпки, насочени към реализирането на този стратегически проект в Иран.
"Въпросът за малките електроцентрали също е от голямо значение, тъй като бъдещето на света е свързано с такива електроцентрали. Тези електроцентрали се състоят от отделни модули и се произвеждат масово. Значителна част от технологията за тяхното изграждане можем да получим от Русия. В тази връзка беше подписан меморандум за разбирателство и е планирано посещение на руска делегация в Иран за по-нататъшна работа по проекта“, Посочиха от пресслужбата на иранската ядрена организация
"Росатом“ определи проекта като "стратегически", отбелязва Ройтерс.
Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, заяви пред иранските държавни медии по-рано тази седмица, че планът на държавата е да построи нови осем атомни електроцентрали, тъй като Техеран се стреми да достигне ядрена енергийна мощност от 20 гигавата до 2040 г.
Иран, който страда от недостиг на електроенергия през месеците с високо потребление, има само една действаща атомна електроцентрала, в южния град Бушер. Тя също е построена от Русия и има мощност от около 1 гигават.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Друго си е да дадеш 20 милиарда за до 2000 Мвт .... И то за реактори, които са доказали непригодността си ... Е - все пак българските мошеници са недостижими ...
ще-ще-ще... ... ... "И капаро ще има с течение на времето" :-)))))) казваше великият Остап Бендер... ;-)))