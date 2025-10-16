Четири технологични компании купуват центрове за данни за 40 млрд. долара

Американските корпорации Nvidia, Microsoft, BlackRock и xAI са се присъединили към консорциум от инвеститори, който ще придобие Aligned Data Centers за 40 милиарда долара. Това обявиха компаниите в изявление, публикувано снощи.

Aligned Data Centers проектира и управлява центрове за данни в Северна и Южна Америка и е собственост на Macquarie Asset Management.

Консорциумът включва членовете на инициативата на BlackRock - "Партньорство за инфраструктура за изкуствен интелект" (Artificial Intelligence Infrastructure Partnership - AIIP). Инициативата е формирана през 2024 г. от BlackRock, MGX, Nvidia и Microsoft и цели да ускори инвестициите в инфраструктурата за изкуствен интелект.

Към консорциума, който планира да придобие 100 процента от капитала на Aligned Data Centers в рамките на най-голямата глобална сделка за центрове за данни, се присъединяват и Кувейтската инвестиционна агенция и суверенният фонд на Сингапур - Temasek, се посочва в изявление на компаниите.

Сделката е първата инвестиция на "Партньорство за инфраструктура за изкуствен интелект" и е стъпка към целта на групата да инвестира 30 милиарда долара собствен капитал.

"Чрез тази инвестиция в Aligned Data Centers ние продължаваме да преследваме целта си да предоставим необходимата инфраструктура за бъдещето на изкуствения интелект, като същевременно предлагаме на нашите клиенти атрактивни възможности да участват в неговото развитие", заяви Лари Финк, главен изпълнителен директор на BlackRock.

Технологичните компаниите се надпреварват да изградят инфраструктурата, която според тях ще им е необходима, за да отговорят на нарастващото търсене на изкуствен интелект.

Сделката се очаква да бъде финализирана в края на следващата година и все още подлежи на регулаторни одобрения, посочва БТА.