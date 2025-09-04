Четирима са арестувани за побоя срещу шефа на полицията в Русе

Шефът на русенската полиция Николай Кожухаров е бил жестоко пребит през миналата нощ. Той е бил нападнат от група младежи заради отправена към тях забележка. Те са се возели в кола, движеща с висока скорост по малка улица в центъра на Русе. Става дума за четирима души – трима 19-годишни и 15-годишен. Те са арестувани и вероятно ще бъдат задържани за поне 72 часа. Образувано е дело за две престъпления – хулиганство и нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди. Кожухаров е бил със свой приятел.

След като се разбра за нападението вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков спешно отпътуваха за Русе, за да заявят, че срещу извършителите ще бъде приложена цялата строгост на закона. И макар че дадоха пресконференция заедно с прокурори и лекари от болницата, в която е настанен битият полицай, така и не се разбра какво точно се е случило.

"Към момента в дирекцията има задържани четири лица. Те са пътували в лек автомобил. Като съответно това е станало и повод за направената забележка от страна на директора и негов съсед, които са се прибирали в дома си", обясни заместникът на Кожухаров. Със задържаните се провеждат беседи, допълни той. Нито един от тях не е криминално проявен.

Лично пространство

Вътрешният министър Митов се впусна в политическа тирада за това как държавността се руши от дълго време и през този случай се виждат резултатите. Ни в клин, ни в ръкав той забърка и президента Румен Радев в цялта история с обяснението, че понеже готвел свой политически проект и той бил рушител на авторитета на институцииите.

Митов обясни, че Кожухаров е "изпълнявал служебния си дълг", опитвайки се да предотврати "асоциално, дори социопатично поведение".

"Доколкото разбрах един от нападателите е заявил, че не го интересува кой е това и че искал личното си пространство. Е, надявам се през усилията на всички институции оттук нататък само това да го интересува и личното му постранство да е много, много стеснено за дълго време", каза силовият министър.

Кожухаров е постъпил за лечение в тежко състояние, заявиха от болницата. Първоначалната му диагноза е била политравма и шоково състояние като се е наложила спешна животоспасяваща операция заради загуба на литър и половина кръв.

В момента състоянието му е стабилизирано. Полицаят е в интензивно отделение. Той обаче се нуждае от продължително лечение, за да се възстанови.

За да се покаже, че държава има, МВР ще отговори със засилени мерки за сигурност, каза пък главният секретар Рашков. Ще има повече проверки като ще се включат и служители на жандармерията.

"Искам да бъда ясен. Може би ще изпитат и останалите граждани дискомфорт, но трябва да се разбере, че държава има и държават е по-силна от всичко", каза Рашков.

И Пеевски иска наказания

Според кмета на града Пенчо Милков състоянието на Кожухаров е изключително тежко.

"Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва. Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона", написа Милков в социалните мрежи.

Подкпрепящият правителството Делян Пеевски излезе с позиция, в която настоя за "незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона."

"Това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, закона и реда в държавата. Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си", пише в позицията му.

По думите му този случай ще е и "поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци".