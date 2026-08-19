Четирима са починали от Западнонилска треска в Северна Македония

Има значителен ръст на случаите на Западнонилска треска в Северна Македония през това лято, като четирима души вече са починали от инфекцията, съобщават местните медии.
Здравните власти в Скопие са потвърдили общо 35 случая на заболяването, което се предава чрез ухапване от комари. Повечето от тях са регистрирани в района на столицата Скопие.
Преобладаващата част от пациентите са на възраст над 60 години, а при много от тях са се развили енцефалит или менингит.
До края на юли са били потвърдени само осем случая, но оттогава броят им рязко се е увеличил. Властите призоваха гражданите да използват репеленти и да предприемат мерки за предпазване от ухапвания от комари през нощта.
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Oпасните комари ги има и в България.