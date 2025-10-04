Четвърта жертва на потопа. Щети за милиони, мародери и нова проверка на презастрояването

Четвърта жертва е открита след потопа в курортния комплекс "Елените".

Тялото na 58-годишна жена с руско гражданство е открито затрупано с кал и дървета във вила в горната част на курорта "Елените", близо до гората. Сигналът е подаден от нейния съпруг, който е пристигнал от Санкт Петербург, тъй като от вчера не е имал контакт със съпругата си, съобщи БНР. В събота продължи работата по отстраняване на щетите, нанесени от обилните валежи от дъжд и сняг из страната през седмицата. Комплексът "Елените" е в бедстващо положение, като експерти коментираха, че потопът там се дължи на презастрояване.

Министърът на туризма Мирослав Боршош разпореди проверка по какъв начин и как са издавани разрешителни за строеж на хотелите.

Окръжната прокуратура - Бургас започна отделни разследвания за всички жертви. По-рано мъж бе открит в подземния етаж на хотел във ваканционното селище "Елените", тракторист-доброволец беше отнесен от приливна вълна, а граничен полицай загина в морето след преобръщане на лодката, с която е издирвал бедстващи хора. На този фон полицията задържа двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените", предаде БНР. В тях са били открити големи суми пари, като са заподозрени за обири на жилища в района.

"Елените" остава без ток

Хората от хотелите в Елените са евакуирани и настанени в почивни бази, в пенсионерския клуб и в училището в Свети Влас.

Селището остава без електрозахранване, а достъпът до някои зони все още е силно ограничен.

Щетите се оценяват в милиони, а местните и експерти коментират, че една от причините за наводнението е презастрояването.

Несебър и Царево в бедствено положение

Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Несебър и Царево, а в община Етрополе беше обявено частично бедствено положение заради валежите, предизвикали падането на дървете, които блокираха пътища и корита на реки. На места се съобщава и за проблеми с електрозахранването, съобщи БНР.

“Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”, каза Марин Киров, кмет на община Царево.

По думите му щетите в общината са за около 50 млн. лв.

“Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“, допълни той пред бТВ .

Продължава работата и по възстановяването на тока в няколко общини на област Монтана, както и в отделни селища в общините Земен и Трън, където след падналия предната нощ сняг обстановката постепенно се нормализира. Продължава и разчистването на паднали дървета.