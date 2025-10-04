Четвърта жертва на потопа. Щети за милиони, мародери и нова проверка на презастрояването

Четвърта жертва е открита след потопа в курортния комплекс "Елените".
Тялото na 58-годишна жена с руско гражданство е открито затрупано с кал и дървета във вила в горната част на курорта "Елените", близо до гората.
Сигналът е подаден от нейния съпруг, който е пристигнал от Санкт Петербург, тъй като от вчера не е имал контакт със съпругата си, съобщи БНР.
В събота продължи работата по отстраняване на щетите, нанесени от обилните валежи от дъжд и сняг из страната през седмицата. Комплексът "Елените" е в бедстващо положение, като експерти коментираха, че потопът там се дължи на презастрояване.
Министърът на туризма Мирослав Боршош разпореди проверка по какъв начин и как са издавани разрешителни за строеж на хотелите.
Окръжната прокуратура - Бургас започна отделни разследвания за всички жертви.
По-рано мъж бе открит в подземния етаж на хотел във ваканционното селище "Елените", тракторист-доброволец беше отнесен от приливна вълна, а граничен полицай загина в морето след преобръщане на лодката, с която е издирвал бедстващи хора.
На този фон полицията задържа двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените", предаде БНР.
В тях са били открити големи суми пари, като са заподозрени за обири на жилища в района.
"Елените" остава без ток
Хората от хотелите в Елените са евакуирани и настанени в почивни бази, в пенсионерския клуб и в училището в Свети Влас.
Селището остава без електрозахранване, а достъпът до някои зони все още е силно ограничен.
Щетите се оценяват в милиони, а местните и експерти коментират, че една от причините за наводнението е презастрояването.
Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Несебър и Царево, а в община Етрополе беше обявено частично бедствено положение заради валежите, предизвикали падането на дървете, които блокираха пътища и корита на реки. На места се съобщава и за проблеми с електрозахранването, съобщи БНР.
“Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”, каза Марин Киров, кмет на община Царево.
По думите му щетите в общината са за около 50 млн. лв.
“Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“, допълни той пред бТВ .
Продължава работата и по възстановяването на тока в няколко общини на област Монтана, както и в отделни селища в общините Земен и Трън, където след падналия предната нощ сняг обстановката постепенно се нормализира. Продължава и разчистването на паднали дървета.
никакъв поклон на някаква руска с в о л оч, тя си е отишла завинаги,хайде мъжът и както са писали по-долу- чемодан вокзал москва.А ти и долният сте мръсни руски под-логи които си трият коментарите и после ги слагат отново най-отгоре.
И за рускинята поклон защото си я дала еврото на българските пишман строители, а от тях най-вероятно са в българските банки и така повишават българския брутен вътрешен продукт по формулата - пари, стока, пари прим.
Русофил значи грамотност защото черпи знания и от запад и от изток, а русофоб значи неграмотност защото черпи познания само от запада. Всеки русофил уважава ценните идеи на запада докато русофоба не уважава никакви идеи на Русия.
Иван Янев
9 ч
·
Преди всичко – поклон пред паметта на тримата мъже, които загинаха в безумието "Елените". И моите най-дълбоки съболезнования на близките им.
Един работлив човечец, оставен да живее в мазе, за да им поддържа имотите. Един смел багерист. Един доблестен полицай. Трима герои, които платиха с живота си, за да спасяват... какво? Лукса, охолния живот и милионите на тарикатите, които си построиха дворци върху реката. Тези трима мъже станаха жертва не на дъжда, а на бетона и алчността!
Седим … тука в калта до ушите от вчера и гледам. И ми се повръща, като чуя по телевизора "природно бедствие".
Т'ва не е бедствие, бе, хора! Т'ва е убийство! Резултатът от 30 години крадене, рушвети и узаконяване на престъпления. Защото тези хотели не са просто незаконни – някой ги е направил "законни" с един подпис срещу един джоб с пари. Когато си решил да залееш дерето с бетон, ти не си бизнесмен, ти си убиец.
И докато ние тука се давим, я да видим как е при комшиите, дето не са по-умни, ама явно не са и толкова нагли:
В Гърция, да си заградиш плажа е научна фантастика. Там държавата им пази брега като очите си, а нашите го продават на килограм.
В Италия и Хърватия ако строиш до морето, има закони, дето ще те накарат да ти се изправят косите. А тука законът е "който плати, той поръчва музиката".
И за какво е цялата тая работа? За една бърза далавера, наречена "Елените". Една машина за пари, направена от:
Аквапарк, Хотели един върху друг, Паркинги, сергии, ресторанти...
И слушайте сега к'во се говори тук от уста на уста, докато газим калта. Местните разправят, че тоя същия аквапарк е цопнат право в коритото на старата река. Даже и номер на имот се върти – 27454.502.46. Викат, че в кадастъра се водел държавна земя, "водно течение". Аз не знам дали е вярно, ама нали знаете – във всеки слух има и доза истина. Т'ва не е моя работа да проверявам. Това е работа на прокуратурата! Да идат и да видят!
И след всичко това, някой жали ли ги ония хорица, дето са си дали и последния лев за апартамент тука? Дето са им продали "мечта край морето", а всъщност са ги набутали в един кален капан?
И сега, най-големият майтап – викат "доброволци".
Слушайте ме сега добре: едно е да помагаш на бабите в Карловско. Съвсем друго е да чистиш без пари бакиите на някой милионер, чиято алчност УБИ ХОРА! Това е чиста проба балъщина!
Няма да стане! От тука, от калта, ви казвам – няма да съм доброволец.
А на "бизнесмените", дето сега реват по телевизията, ще им кажа само едно, с думите на бай Митьо Пищова:
„Га яде кифтетата, не рева. Ся ревеш!“
P.S. Т'ва си е мое мнение. От калта на "Елените". Почивайте в мир, момчета.
същото си го помислих, нали уж руснаците не могат да летят до ЕС,пак повтарям, кога ще ни бъдат дадени данни за руското присъствие в България- КОЛКО СА.Такъв парадокс, при комунизма, когато бяхме съветски сателит нямаше руснаци, сега при демокрарцията се довлюкоха.
Добре, да сменим темата - как тоя от Ленинград е довтасал до тук за по-малко от ден? Хората в Европа висят и мръзнат по летищата заради руски хибридни безпилотници, а този хоп... ей го къде е "...не заграница" демек!
Любомил Бояджиев За зла участ застроеното дере се казва " ДЪЛБОКАТА РЕКА" ! Но алчността няма граници!
същото си го помислих, нали уж руснаците не могат да летят до ЕС,пак повтарям, кога ще ни бъдат дадени данни за руското присъствие в България- КОЛКО СА.Такъв парадокс, при комунизма, когато бяхме съветски сателит нямаше руснаци, сега при демокрарцията се довлюкоха.
Купил си е билет до някое турско летище, и оттам в Европа.
ами това е, строят в дерета, тя къде другаде да отиде водата, егати идиотите са това бе
Добре, да сменим темата - как тоя от Ленинград е довтасал до тук за по-малко от ден? Хората в Европа висят и мръзнат по летищата заради руски хибридни безпилотници, а този хоп... ей го къде е "...не заграница" демек!