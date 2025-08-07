Четвърти ден борба с пожара в Сакар, магистрала "Марица" е отворена

Над 30 000 декара обхвана вече пожарът в Сакар.
В сряда огънят прехвърли автомагистрала "Марица", като заплаши тир паркинг с мотел и търговски обект, който бе спасен.
Заради задимяване магистралата в отсечката от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" остана затворена за около 8 часа.
Частично бедствено положение обяви кметът на община Любимец, след като пожарът навлезе в землището на село Йерусалимово. Опасност за населеното място засега няма.
Късно снощи валя малко дъжд, който помогна на пожарникарите в борбата с огъня. Тази сутрин обстановката е спокойна. Притесненията на огнебрците са свързани, ако следобед излезе вятър, който може да разгори тлеещи огнища.
Старши комисар Димитър Чакалов, директор на пожарната в Хасково, коментира пред БНТ, че пожарът в Сакар се наблюдава. Разположени са 17 пожарни автомобила с цел да се предотврати евентуално разпалване на огъня през деня.
Общо 119 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в страната, като пожарникарите са реагирали на 165 сигнала за произшествия. Това сочи информация на сайта на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).
Жена на 69 г. от Пловдив е с изгаряния по крайниците, след като възниква пожар в апартамента, в който се е намирала. Тя е отведена до лечебно заведение, а пожарникарите са потушили пламъците в жилището.
Служители на ГДПБЗН се отзовават на сигнал за пожар на товарен автомобил на 16 км на автомагистрала "Хемус" в платното за движение в посока София, постъпил в следобедните часове в дирекцията на пожарната в София. При пристигане на място е установено, че се е запалила изолация между купето и каросерията.
През изминалото денонощие пожарникарите са се борили и с горски пожари, като този край селата Илинденци и Коларово, край Петрич.
С преки материални щети са възникнали 25 пожара. Седем от тях са станали в жилищни сгради, един в промишлена, два в спомагателни и временни постройки, седем в транспортни средства, два в селското стопанство и др.
Без нанесени материални щети са 94 пожара, от които 52 в сухи треви, горска постеля и храсти, 2 - в стърнища, 31 - в отпадъци.
Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства. Оказана е техническа помощ на други ведомства, сред които МВР.
През изминалото денонощие са подадени 9 лъжливи повиквания.
