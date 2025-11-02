Чистенето от Таки, базите от Вълка. Изскачат още връзки между кандидатите за боклука на София

Три дружества, които на хартия нямат общо помежду си, заявяват, че ако спечелят част от мегапоръчката на Столичната община за боклука, ще ползват базите на една и съща четвърта фирма. Две от тези дружества формално нямат връзки с компанията, от която смятат да си осигурят базите. Тази компания и свързани с нея фирми чистят София от години.

Същите са се спрели и на една и съща фирма, която да им осигури част от техниката за чистенето. Тя според публичните документи се занимава с търговия със захарни изделия.

Това са част от подробностите, които изскачат от документите по най-голямата обществена поръчка на общината - тази за чистенето на града в следващите 5 години. Те бяха публикувани след решението за три от седемте позиции по търга. Във вторник беше прекратена процедурата за избор на чистач за застигнатите от криза с отпадъците "Люлин" и "Красно село" (зона 6), както и за подготвящите се за такави криза "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" (зона 3). Общината реши да сключи договор за обслужването на "Илинден", "Надежда" и "Сердика" с единствения оцелял чуждестранен участник - турската фирма "Норм Санаи".

Покрай решението бяха публикувани и документи, които хвърлят още малко светлина върху връзките между играчите в сектора и кандидати за милионите за чистенето на София.

За това кой кое е в поръчката за боклука на столицата разказваме тук.

Важно уточнение е, че според правилата на обществената поръчка, една фирма или обединение може да участва за максимум две позиции. Такова ограничение имаше и при предходния търг със същия обхват и дейност. На практика обаче то беше заобиколено през формирането на консорциуми, в които участваха свързани пряко или косвено фирми.

Също така е важно да се припомни, че има и съмнения около документацията по поръчката, които поставят под съмнение изхода от евентуални обжалвания на решенията на общината. А това пък прави заплахата от разрастване на боклучената криза съвсем реална.

Трима кандидати, общ помощник

Столичната община реши да прекрати поръчката за чистенето в частта за районите "Люлин" и "Красно село". Единствен останал кандидат там в края на процедурата беше консорциум с участието на фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис - Таки, която играе заедно с К М Д на пловдивския бизнесмен и бивш общински съветник Атанас Търев. Синът му Кирил Търев е общински съветник и в настоящия мандат от групата на "Съединени за Пловдив".

Другият кандидат, преминал успешно през техническата оценка на документите - турската компания "Норм Санаи", не отвори ценовата си оферта и така на практика сама се отказа от състезанието. Няколко месеца по-рано камиони на дружеството, паркирани край София, са били запалени, а до момента няма данни разследването по случая да е стигнало до заподозрян извършител.

Комисията, която оценява предложенията на кандидатите, е препоръчала в доклада си по поръчката да се сключи договор с консорциума около "Транс 2025". Въпреки това на сканирания протокол от работата на тази комисия се вижда ръкописен текст, на който се чете позиция 6, за която кандидатства дружеството, да бъде прекратена. Мотивите са липсата на конкуренция, както и прекалено високата цена.

От документите, публикувани от общината, става ясно, че обединението е имало намерение да използва при изпълнение на поръчката услугите на фирми, които не са част от него. Става въпрос за компанията "Волф", чрез която да се осигурят бази, и фирмата "Рилоуд", от която да се наемат 12 камиона за чистенето на "Люлин" и "Красно село" и 9 за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица" (консорциумът около "Транс 2025" кандидатства и за тези райони).

Иначе от разпределението на дейностите в консорциума става ясно, че К М Д на практика ще извършва дейностите по чистотата, ако се стигне до договор, и е водещ партньор в обединението. "Транс 2025" ще предоставя техника и съдове за отпадъци и ще осигурява специализирани финансови консултации при всеки етап от процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договора за обществената поръчка.

Според справка в търговския регистър фирмата, от която ще бъдат осигурени базите - "Волф", е собственост на Румен Гайтански-Вълка. Негови дружества чистеха една трета от София по изтеклите или изтичащи договори, но първоначално не проявиха интерес към новата поръчка за същата дейност.

В последствие един от чистачите на Вълка - "Зауба", се включи в конкурса и ако общината не прекрати позицията, за която кандидатства, може и да спечели, тъй като остана единствен в надпреварата. Но даде и най-висока цена (379 лева) за събирането на един тон отпадък - основен показател за оценка на ценовите предложения на участниците.Интересното е, че "Зауба" също е посочила, че ще използва базите на "Волф".

Базите на "Волф" фигурират и в предложението на трети кандидат-чистач. Консорциум, от няколко фирми, чиито документи за търга са подадени от дружеството "Еко клийн сървисиз". Този консорциум кандидатства за чистенето на "Средец", "Лозенец" и "Студентски" и "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". И за двете позиции отпадна преди отварянето на ценовите оферти.

"Еко клийн сървисиз" в миналото е имала косвени връзки със свръзваната с Христофорос Аманатидис - Таки "Новита холдинг груп". През това дружество е и връзката на "Транс 2025" с Таки.

Двата консорциума - този с "Еко клийн сървисиз" и с "Транс 2025", ползват и друго дружество като трето лице - "Рилоуд" ООД. Негови собственици са Ирена Димчева Кираджибашян и Сукияс Мъгърдич Кираджибашян. Според годишния доклад за дейността му от 2024 г. то се занимава с търговия със захарни изделия, но е собственик и на фирма за транспортиране на отпадъци.

Пряк кандидат, скрит кандидат

Интересен е случаят с друга фирма, която от години участва в бизнеса с боклука в София. Става въпрос за АЕС-Х, някога притежавана от столичния общински съветник Красимир Арсов. Това дружество в момента чисти във "Витоша" и "Овча купел" заедно с "Еко клийн сървисиз" и с "Еко ресурс-Р" - друг участник в обществената поръчка, организирана сега от администрацията на кмета Васил Терзиев.

Самата "Еко ресурс - Р" този път игра самостоятелно в търга - за зона 7 - "Възраждане", Оборище", "Триадица-център", където е отстранена на етапа с техническата оценка (отворена е само високата цена на обединението около "Транс 2025"). Интересното е, че "Еко ресурс - Р" е посочила, че ще използва капацитета на трето лице и това е АЕС-Х.

Титанични връзки

Друга група скрити връзки се разкрива покрай дългогодишните чистачи на София от портфолиото на "Титан".

Двама от кандидатите в поръчката, които иначе нямат пряка връзка помежду си, както и с "Титан", са посочили, че ще ползват услугите на едно и също трето лице - фирмата "Констант". Тя фигурира в документите и на компанията ЗМБГ, и на дружеството "БКС Чистота".

"БКС Чистота" остана единственият оцелял по две позиции от поръчката (за зоните "Искър", "Панчарево", "Кремиковци" и "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър") и ако общината реши, може да подпише договор с фирмата за обслужването им в следващите пет години. Проблемът към момента са високите цени, предложени от кандидата.

Дружеството беше част от портфолиото на "Титан интернешънъл холдинг". В момента по документи е собственост на "Екобул рисърч", която се притежава от Симеон Иванов Динев.

"БКС Чистота" споделя със ЗБМГ не само обща фирма, чиито капацитет е посочила, че ще използва за чистенето, но и общ адвокат - Димитра Стефанова Димитрова.

Тя е адвокат и на друг участник в поръчката - "Нелсен-Чистота" (притежавана от "Титан"), показват данните от пълномощните, подадени пред Агенцията по вписванията.

"Нелсен-Чистота" не е посочила, че ще разчита на други фирми, ако евентуално спечели поръчката.

За сметка на това прекият конкурент на тази фирма за чистенето на "Слатина", Подуяне" и "Изгрев" - фирмата ЗМБГ, е декларила като трето лице, чиито капацитет ще ползва, обединението "София юг". Проверка в регистъра БУЛСТАТ показва, че в това обединение влизат "Нелсен-Чистота" и "Ай Ес Ви Трейд". Втората фирма е била собственост на "БМФ порт Бургас" на Кирил и Георги Домусчиеви (техни дружества спечелиха заедно с "Титан" предходната поръчка за боклука на София), а в момента се притежава от Веселин Трайков Танов и Слави Георгиев Димитров. "Ай Ес Ви Трейд" предоставя услуги по теглене на кораби, показва справка в сайта им.