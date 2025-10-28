Членовете на ВСС твърдят, че не вземат по 20 000 лева на месец

"Няма нищо вярно, да не кажа, че е лъжа, че изборните членове получават по 20 000 лв. на месец“, обяви председателят на бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет Стефан Петров по повод общественото възмущение от предлагания съдебен бюджет в размер на 1 милиарда евро за 2026 г.

Петров поясни, цитиран от lex.bg, че колкото получават председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор, толкова получават и изборните членове на съвета.

Какво Стефан Петров има предвид, твърдейки, че не получава по 20 000 лева на месец, не е ясно. От имуществената му декларация се разбира, че годишният му доход от трудови правоотношения е малко над 250 000 лева. Това прави по 20 830 лева средно на месец, а освен членовете на ВСС се водят за държавни служители и не плащат осигуровки.

Освен това годишната заплата на Стефан Петров е една от по-малките във ВСС. Представляващите член на съвета Боян Магдалинчев обявява доход от трудови правоотношения в размер на 295 000 годишно.

Членовете на ВСС, шефовете на ВКС и ВАС, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба получават 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд.

Възнаграждението на председателя на КС се формира като средноаритметично от заплатите на президента и председателя на Народното събрание. Сметките показват, че основната заплата за членовете на ВСС трябва да е около 13 000 лева.

Данните от имуществената им декларация сочат, че съдебните кадровици получават от надбавни и бонуси по още 8000 лева месечно. От изказването на Стефан Петров пред ВСС се разбира, че той просто не ги брои тези пари.

Магистратите, членовете на ВСС и съдебните инспектори получават заплащане за прослужено време, което в общия случай е до 40% от основната заплата. Те получават и по 5000 за облекло, а отделно и бонуси по няколко заплати.

През февруари Mediapool поиска от Висшия съдебен съвет единствения документ в държавата, който може да обясни стремглавото нарастване на заплатите в съдебната система.

ВСС отказа да предостави своята Таблица № 1 за изчисляване на възнагражденията на съдии, прокурори и следователи. Този документ дава формулата за изчисление на заплатите в съдебната власт.

От години съдебните кадровици разпределят на тъмно и без обяснения парите на данъкоплатците, разпределят бонуси, понякога големи суми за дрехи и други облаги. В декларациите на магистратите, подавани пред съдебния инспекторат, има графа за годишни доходи от трудови правоотношения, но тя стои празна.

Стефан Петров обяви във вторник, че Министерството на финансите предлага орязване на предлагания от ВСС бюджет за за 2026 г.