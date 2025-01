Човек загина, след като пикап на "Тесла" екплодира пред хотел на Тръмп в Лас Вегас

Един човек загина, а други седем бяха ранени при избухването на електрически пикап „Тесла“ пред хотела на президента на САЩ Доналд Тръмп в Лас Вега. ФБР вече разследва дали експлозията е терористичен акт, предаде Ройтерс.

Починал е водачът на автомобила, а седем души, които са били наблизо, са получили леки наранявания и са били настанени в болница, предаде Асошиетед прес.

Специалният агент на ФБР Джеръми Шварц заяви пред журналисти, че все още не е ясно дали експлозията е терористичен акт.

"Знам, че всички се интересуват от тази дума и се опитват да видят дали можем да кажем, че това е терористична атака. Това е нашата цел и това се опитваме да направим", каза Шварц.

Той отбеляза, че ФБР е идентифицирало лицето, управляващо превозното средство, наето в Колорадо, но все още няма да бъда обявено публично.

Шерифът на полицията в Лас Вегас Кевин Макмехил съобщи, че пикапът е избухнал в района на хотела около 08:40 местно време. Пожарникарите от Лас Вегас са пристигнали на място 4 минути след сигнала и са потушили пожара.

След инцидента хотел "Тръмп" беше евакуиран и повечето посетители бяха преместени в друг хотел.

Синът на Доналд Тръмп – Ерик, който е вицепрезидент на „Организация Тръмп“ съобщи за инцидента в социалните мрежи и похвали работата на органите на реда и пожарната.

Собственикът на "Тесла" и съветник на президента Тръмп Илон Мъск съобщи, че експлозията не е свързана със самия пикап.

"Сега потвърдихме, че експлозията е причинена от много големи фойерверки и/или бомба, носена в леглото на наетия Cybertruck, и не е свързана със самото превозно средство", написа Мъск в публикация в X. "

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.

All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ