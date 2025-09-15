Чудото Дуплантис със световен рекорд от 6.30 м на овчарски скок

Със световен рекорд на Арманд Дуплантис в овчарския скок от 6.30 метра приключи третият ден от шампионата на планетата в Токио.

Невероятен, фантастичен, чудо, извъземен - всички определения за Мондо Дуплантис - актуалната звезда на леката атлетика след оттеглянето на спринтьора Юсеин Болт, са в сила.

Преодоляването на височина от 6.30 метра в овчарския скок е историческо постижение. Това е 14 световен рекорд в кариерата на Дуплантис. Той го направи в третия си последен опит, за да спечели трета си поредна световна титла след Токио'2021 и Будапеща'2023.

Сребърното отличие в надпреварата остана за гръцката звезда в дисциплината Емануил Каралис. Той преодоля 6 метра от първи опит, след като се извъкна в третия си опит на 5.95 м.

Бронзовият медал спечели Куртис Маршал с изравнено лично постижение от 5.95 метра.

Финалът на овчарски скок беше изключителен не само заради световния рекорд на Дуплантис. За първи път на голяма първенство седем атлети преодоляха 5.90 метра и повече, като за първият път резултат от 5.95 метра се оказа недостатъчен за спечлването на медал.

Божидар Саръбоюков ще скача на финала

Добра новина и за малкия български отбор, след като Божидар Саръбоюков успя да се класира за финала в скока на дължина. Европейският първенец в зала от Апелдоорн'2025 постигна 8.10 метра - седми резултат в квалификациите.

След пресявките Саръбоюков заеви, че не е особено довомелн от резултата си. Той определи квалификацията като "много силна".

"Лично аз не съм доволен от себе си, защото исках в квалификацията да покажа една идея по-добър резултат, така за увереност. Знам, че бях готов за повече. Квалификацията понякога е много по-трудна от финала, така че по-трудното мина според мен. Сега вече ще съм много мотивиран за финала, спокоен съм, че отивам там. Ще гледам да рискувам повече, за да ги изненадам и да покажа на какво съм способен. Надявам се на финала трудът да се отплати и да постигна по-сериозен резултат. Засега съм добре здравословно. Нямам физически проблеми. Времето днес беше тежко, задушно, малко и преваля за третия опит, но за всички беше едно и също", заяви българският атлет.

Надпреварата за отличията в дисциплината е на 17 септември (сряда) от 14:49 часа българско време.

Едва четирима атлети преодоляха квалификационната норма от 8.15 метра. Най-силен скок направи световният шампион от Доха'2019 Таджей Гейл (Ямайка) с 8.28 метра.

След него е испанецът Лестър Лескай с 8.21 метра.

Олимпийският, световен и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу (Гърция) предоля нормата от квалифищкациите още с първия си опит 8.17 метра и с трети резултат се класира за финала.

Четвъртият от пресявките, покрил норматива, е Найкаоли Уилямс от Ямайка с 8.15 метра.

С по-добър резултат от българския атлет завършиха още Хайме Гера (Испания) с 8.13 м и Тобиас Монтлер (Швеция) с 8.11 м.

Финалът от 12 състазатели беше затворен от китаецът Минкун Чжан със 7.98 метра. Общо 37 атлети участваха в квалификациите на дълъг скок.

Останалите българи

Само четирима българи участват на първенството на планетата в Токио.

Пламена Миткова в скока на дължина и Тихомир Иванов в скока на височина не успяха да преодолеят квалификациите.

В събота в квалификациите Пламена Миткова постигна само 6.26 метра в първия си опит на дълъг скок, а следващите два бяха неуспешни и не успя да попадне във финала.

В неделя Тихомир Иванов успя да направи само един успешен опит на началната височина от 2.16 метра на висок скок и отпадна от надпреварата. Олимпийският финалист в дициплината от Париж не скри разочарованието си от представянето и написа в профила си в Инстаграм, че "спортът е път с възходи и падения".

Габриела Петрова стартира последна от българите, като във вторник е квалификацията на троен скок. При добро стечение на обстоятелствата ветеранката има всички шансове да се класира за финалите, а зощо не и да спечели отличие.