"Чужденецът", Путин, Менгеле, литературни срещи и италианско кино очакват зрителите на фестивала "Синелибри"

Камю, Кафка, Путин, Менгеле, италиански киношедьоври, литературни срещи и близо 70 филма и повече от 30 специални събития ще предложи на зрителите единадесетото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри".

Тази година фестивалът се провежда между 10 октомври и 3 ноември под наслов "Пяната на дните", като прожекции ще има в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.

Кино-литературни срещи

Зрителите не само ще се насладят на редица класически и нови кино заглавия, но ще могат да се срещнат и с различни творци и хора на изкуството.

За 11 октомври от 19:30 ч. в кино "Одеон" е планирана кино-литературната среща с

шведския писател, драматург и актьор Юнас Карлсон. Той ще представи романа си "Дъждовният човек", който вече има екранизация под режисурата на Ханес Холм с Роберт Густафсон в главната роля.

"Историята с розова градина" и сюрреалистичен привкус запознава читателите със сърдития старец Ингмар Карлсон, който живее в малко провинциално градче в Швеция, не общува с никого и отказва да спазва неписаните правила на местната общност.

След представянето на книгата, ще има прожекция на филма „Стокхолмски истории“ на режисьорката Карин Фален. Освен че е съавтор на сценария, Карлсон изиграва една от главните роли в хумористичната драма.

Гост на "Синелибри" е и ирландско-британският филмов продуцент, публицист, университетски преподавател и председател на Европейската филмова академия – Майк Дауни, известен и с приключенската си мистерия - "Злото на Истрия", част от трилогията "Цветовете на Истрия".

На 27 октомври от 18:00 в One Gallery в София Дауни ще представи втората книга от поредицата - "Истрия в черно". Романът разказва за семейни загадки и тайни от миналото на едно хърватско семейство в три бурни исторически периода. Участта на тази фамилия е отражение на различните превъплъщения на една красива и изтерзана от човешки грешки страна и свидетелство за желанието на хората да вярват в нещо повече от тях самите.

Дауни пристига в България и в качеството си на копродуцент на завладяващата

биографична драма "Франц", дело на бележитата полска режисьорка и сценаристка

Агнешка Холанд. Филмът представлява удивителен калейдоскоп от събития,

фрагменти, сънища, писма и оцелели истории, от които изплува портретът на един от

най-знаменитите творци на миналия век – Франц Кафка.

В рамките на "Синелибри" почитателите на киното ще могат да се срещат и с любимеца на режисьора Паоло Сорентино - Тони Сервило. Той ще бъде в България за няколко дни.



Тони Сервило във "Великата красота", Сн. Синелибри

На 23 октомври в кино "Люмиер" Сервило ще отговори на въпроси на зрителите след предвидената ексклузивна прожекция на философската трагикомедия "Великата красота", един от феномените в киното на XXI век.

Ден по-късно е представянето на новия му филм "Помилване" (La Grazia) след церемонията по тържественото награждаване на лауреатите от конкурсите за пълнометражен игрален и документален филм на "Синелибри“.

Заради интереса от гостуването му организаторите обявиха и още една среща на 25 октомври. Тогава ще се състои прожекция на "Божественият" в кино "Люмиер" от 14:00 часа.

Путин и Менгеле в спор за награда

Сред 12-те заглавия от конкурса за пълнометражен игрален филм се открояват новите филми на Кирил Серебренников и Оливие Асаяс. Серебренников, който спечели миналогодишната награда "Синелибри" за най-добра екранизация, сега представя на зрителите "Изчезването".

Филмът се фокусира върху съдбата на нацисткия лекар Йозеф Менгеле, известен и като "ангелa на смъртта", който намира убежище в Южна Америка след края на Втората световна война.

Френският режисьор Оливие Асаяс на свой ред се впуска в адаптация по романа на Джулиано да Емполи с голям международен успех - "Магьосника от Кремъл". Основан върху реални събития, трилърът осветлява перфидните методи на днешната политика, вътрешните механизми на пропагандата и потисничеството, чиито заложници сме всички ние. Главният герой Вадим Баранов е находчив и безскрупулен манипулатор, политически съветник или "сив кардинал" на Владимир Путин, и разкрива най-мрачните тайни на руския властови елит.



Пол Дейно влиза в ролята на политически съветник на Путин в "Магьосникът от Кремъл", Сн. Синелибри

За наградата тази година ще се състезава и драматичният разказ на Еран Риклис "Да четеш Лолита в Техеран", адаптация по едноименния роман. Действието се развива по времето, когато Ислямската република превзема властта в Техеран и налага сляпа цензура, а фундаменталисти и фанатици нахлуват в университетите. Сред другите претенденти за наградата ще спорят още семейната драма "Обичай ме нежно", психологическата драма "Горещо мляко", "Соло майка", засягащ актуалната тема за самотното майчинство, както норвежката комедия "Трима мъже за Вилма".

Българското предложение в основния конкурс е "Диви ягоди" - игрален дебют на режисьорката Татяна Пандурска, вдъхновен от сборника "Забравени от небето" на Екатерина Томова.

Международното жури, представено от датския актьор Клаес Бенг (президент), украинския режисьор Сергей Лозница, продуцентите Атон Сумаш и Катя Тричкова и гръцката актриса Тоня Сотиропулу, ще обяви лауреата на наградата за най-успешна адаптация по литературна творба в конкурса за пълнометражен игрален филм на 24 октомври в зала 1 на НДК.

Сред най-очакваните премиери на фестивала извън конкурса е "Бугония" - новият експеримент на Йоргос Лантимос с участието на Ема Стоун, две години след триумфалното откриване на "Синелибри" №9 с "Клети създания"

"Чужденецът" открива "Синелибри"

Дългоочакваният нов филм на френския режисьор Франсоа Озон ще ознаменува началото на тазгодишния кино-литературен фестивал. Той ще бъде показан на 10 октомври в 19:00 часа в зала 1 на НДК непосредствено след празничната церемония по откриване на „Синелибри“. Събитието ще бъде съпроводено с романтичен спектакъл с ефектна хореография и визуални препратки към романа на Борис Виан, вдъхновил мотото на фестивала - „Пяната на дните“.

"Чужденецът" (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на

екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света.



Aктьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо в екранизацията на "Чужденецът", Сн. Синелибри

Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна, а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа - остава недосегаем за психологически анализ и диагноза. Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в "подсилените" женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир.

Билетите за прожекциите вече са в продажба, а повече информация за програмата и филмите може да откриете на сайта на фестивала.