Д-р Александър Стоянов: Проблемът на Русия със Съединението е, че независима от нея България ще увеличи силата си

"За Русия Съединението ще е едно събитие, което ще увеличи значително силата на България на Балканите. Това обаче ще бъде една България, която не е приятелски настроена, затова не искат такъв ход да бъде извън контрола им. Проблемът на руснаците не е толкова, че България ще контролира Източна Румелия, колкото че неприятелска до някаква степен на тях България ще контролира тези земи. Тоест проблемът не е в самия акт на Съединението, а че България не им е вярна", казва в интервю за Mediapool по повод 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия д-р Александър Стоянов.

Той е учен от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ". Специалист е по военна история, автор на 8 книги и множество научни публикации. Неговата девета книга "Българите между две катастрофи" ще излезе на 9 септември, когато специален откъс ще може да прочетете на сайта на Mediapool.

В интервюто, посветено на днешния празник, Александър Стоянов разказва за събитията преди и на 6 септември 1885 г., реакцията на международните сили, ролята на ключови за Съединението фигури като княз Александър I Батенберг и Гаврил Кръстевич, връзката между Съединението и Независимостта и оформянето на националната ни идентичност.

Д-р Стоянов, как се стига до Съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6 септември 1885 г.?

Идеята за Съединението се появява в момента, в който реално става ясно, че Източна Румелия и Княжество България ще бъдат отделени една от друга под формата на две отделни територии – едната като автономно трибутарно Княжество България, а Източна Румелия като провинция със специален статут в състава на Османската империя.

Още през юли 1878 г., когато минават няколко седмици от Берлинския договор, българското общество започва да говори за нуждата от съединение. По това време се създават и комитетите "Единство", чиято основна задача е присъединяване на отнетите от България територии в Македония и Тракия, в това число и Източна Румелия.

Също така част от програмата, с която Александър I Батенберг се заявява като първи български владетел, включва идеята за съединение. От тази гледна точка темата за Съединението не спира да присъства в мислите и идеите на българското общество и политици от момента на създаване на българската държава. Това си проличава и в Търновската конституция, където се избягват податки за политическа зависимост към Османската империя. Разбира се, това има по-скоро психологически ефект за самото общество, защото в международен план статутът на Княжеството е ясен.

През следващите 7 години идеята за Съединението продължава да циркулира в различни кръгове на българското общество. В едни периоди се говори по-активно за нея, в други е на по-заден план, особено по време на "режима на пълномощията" на Батенберг, когато фокусът пада върху сблъсъка между българския политически елит, руските интереси и целите и идеите на княза.

Идеята за Съединението обаче никога не е изоставена и фактически в началото на 1885 г. политическата обстановка в България позволява преориентиране на основни управленски фигури към търсене на вариант за осъществяването ѝ. Режимът на пълномощията нанася сериозен удар върху престижа на княза, върху българо-руските отношения и князът става неудобен за Русия. Както Батенберг, така и други политици виждат в присъединяването на Източна Румелия към Княжеството възможност за трупане на политически дивиденти с оглед липсата на обществено доверие.

Междувременно в Източна Румелия започва подготовка за Съединението от Българския таен централен революционен комитет около Захари Стоянов. Разбира се, и румелийската полиция, и генерал-губернаторът Гаврил Кръстевич са наясно за съществуването му, но преобладаващо българският характер на управленските институции в Румелия дава възможност този революционен комитет съвсем не тайно да се развива в пределите на провинцията. БТЦРК дори публично издава ежеседмичен вестник в Пловдив.

Още в края на февруари започват плановете за осъществяване на Съединението през есента. Дори е предвидено да се случи по-скоро в края на септември, но непредвидени събития ускоряват процеса, подобно на българските въстания през XIX в.

Какви са събитията на 6 септември?

В крайна сметка на 5 срещу 6 септември четата на войводата Чардафон Велики овладява село Голямо Конаре и тръгва към Пловдив. Междувременно в Пловдив командирът на румелийската милиция Данаил Николаев е организирал цялата милиция уж за да провежда обучение, но всъщност планът е бил около 15 септември да настъпи преврат в Източна Румелия. Още през лятото различни съзаклятници са влезли в контакт с българския княз Александър Батенберг и са се договорили с него за провеждането на акцията.

Това не е спонтанно решение. Безспорно е имало информация за събитията. Влизането на румелийската милиция и четата на Чардафон в ранните часове на 6 септември води до арестуването на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, който е съвсем наясно със случващото се. Той доброволно се предава, след което е качен на влак и изпратен в Цариград като представител на османските власти, и всъщност предава управлението на сформираното в Пловдив привременно правителство до реалното обявяване на официалното Съединение от страна на българския княз и на практика подчиняването на територията на администрацията на България.

Да обърнем повече внимание на фигурата на Гаврил Кръстевич. Колко важна роля изиграва той за Съединението?

Гаврил Кръстевич е сред важните личности в българската възрожденска история. Неговият принос за развитието на българския национален въпрос, най-вече културното развитие на българите, датира още от средата на XIX в. В по-младите си години той взема дейно участие в просветните и църковните борби на българите за еманципация от Гръцката православна църква и за решаване на българския църковен въпрос. Неговият живот си струва да бъде обект на по-сериозно внимание от страна на българското общество. И в този контекст неговите действия от есента на 1885 г. са просто поредната част от множеството пробългарски и пронационални ходове на този човек. Цялостната кариера на Кръстевич е свързана с решаването на българския въпрос. Разбира се, той не е като революционните дейци от калибъра на Левски, Ботев, Раковски или Каравелов, а има по-културен и мирен процес на взаимодействие с османците.

Преди да стане генерал-губернатор, той е секретар на първия генерал-губернатор на Източна Румелия Алеко Богориди, който е правнук на Софроний Врачански и всъщност представител на най-високия социален елит на българите в Османската империя, които смятат, че еманципацията на българите трябва да дойде на фона на някакво взаимодействие с Османската империя – на търсене на компромиси и реформи, а не толкова чрез конфронтация. Това обаче не означава, че нямат пробългарска ориентация.

Гаврил Кръстевич е с ясен уклон да действа за Съединението, когато наследява поста на Богориди през 1884 г. По закон губернаторът има право да извика османски войски в Източна Румелия в случай на бунтове или опити за метежи. Това е било част от неговата юрисдикция, но Кръстевич не се възползва. Не бива да подценяваме, че отстъпвайки поста на генерал-губернатор, той не просто блокира възможността сам да издаде такава заповед, но не назначавайки или не обявявайки, че друг заема неговото място, Кръстевич на практика не позволява друга фигура в Източна Румелия да повика османски войски.

Веднъж той спира влизането на османски войски, като не се възползва от властта си, а след това ги лишава напълно законно от възможността каквито и да е проосмански фигури да поискат намеса. От този момент нататък влизането на османски войски би било нарушаване на Берлинския договор, което може да позволи на Великите сили да се намесят. Затова и Високата порта така и не изпраща войски в Източна Румелия покрай Съединението – такива не са изискани, а в Берлинския договор изрично е записано, че трябва губернаторът да повика османски войски в провинцията, за да могат те да влизат там.

Вие вече отбелязахте, че княз Александър Батенберг не взима спонтанно решение, но кога той е направил категоричния си избор да подкрепи Съединението?

Отново отбелязвам, че това е решение, с което Батенберг ясно идва в България. Едно от първите неща, които обявява, е, че ще работи за присъединяването на Източна Румелия към България. Князът не е изоставил въпросът за Съединението, просто през голяма част от неговото управление неговите политически действия са ограничени от диктата на руската външна политика, руското дипломатическо представителство в София, външното министерство на Русия в Петербург и решенията на руския император Александър III, който в крайна сметка е авторитарен владетел. Батенберг не е имал възможността да действа по-рано. Имало е опити в началото на режима на пълномощията да се търси възможност за Съединение, но международната обстановка не го позволява, защото в началото на 80-те години на XIX в. Великите сили са заети с разпределението на зоните на влияние в Африка.

С разпадането на тесните задружни взаимоотношения между Австро-Унгария, Германия и Русия в рамките на Съюза на тримата императори, все по-голямото раздалечаване между Виена и Петербург и другите събития около Великите сили обстановката се променя значително за следващите 5 години и почвата за опит за Съединение е далеч по-благоприятна.

Преди да се фокусираме върху международните реакции, бих искал да ви попитам за реакцията на управляващата в Източна Румелия Народна партия, чиито представители през годините са били редица видни личности като Иван Вазов, Михаил Маджаров и Константин Величков. Защо обаче членовете на партията в този период остават в историята като "лъжесъединисти"?

Народната партия в Източна Румелия се появява първоначално като просъединистка партия. С наближаването на 1885 г., когато става ясно, че скоро Съединението ще настъпи, те осъзнават, че кредото на партията им ще се случи, но се питат какво ще стане с тях, защото след Съединението вероятно ще загубят позиции, а партията им ще се обезсмисли.

Освен това голяма част от хората в партията са русофили. След режима на пълномощията в Княжество България подчертано започва издигане на една не особено приятелски настроена към Русия част от управляващия елит. Самият княз вече е с антируски настроения или по-скоро Русия е против Батенберг, защото той се е опитвал да поддържа добър дипломатически тон.

Но хората от Народната партия тогава се опасяват, че бидейки доста тясно обвързани с руските интереси, те ще загубят позиции във властта и дори се тревожат от евентуални политически репресии, каквито вече е имало в Княжеството.

Това, според мен, са основните причини да са известни по този начин – страхът от загубата на политическо влияние и тесните идеологически връзки с Русия.

Каква е реакцията на Великите сили и защо Русия е категорично против този толкова значим за националното ни самосъзнание акт?

Големият проблем на руснаците с нашето Съединение, на първо място, изхожда от това, че през последните 2 години българо-руските отношения са пострадали страховито в хода на противоборството между българския политически елит около княза и проруските политици и служители, защото не бива да забравяме, че на практика въоръжените сили на България се ръководят изцяло от Русия и дори военният министър се назначава от Русия, а князът само го приема. След режима на пълномощията обаче князът поетапно започва да отстранява руснаците от Българската армия.

За Русия Съединението ще е едно събитие, което ще увеличи значително силата на България на Балканите. Това обаче ще бъде една България, която не е приятелски настроена, затова не искат такъв ход да бъде извън контрола им. Проблемът на руснаците не е толкова, че България ще контролира Източна Румелия, колкото че неприятелска до някаква степен на тях България ще контролира тези земи. Тоест, проблемът не е в самия акт на Съединението, а че България не им е вярна.

Като всяка нормална Велика сила те искат да имат пълен контрол над събитията, а такъв вече нямат и затова заемат твърда позиция против Съединението. Те не могат да приемат обединена България с Батенберг и изобщо не могат да приемат обединена България, в която техните представители да не контролират основните процеси.

Те ще се противопоставят на Съединението, докато не видят вариант, в който техните интереси всъщност да бъдат напълно или до голяма степен удовлетворени. Това е и причината в крайна сметка през март 1886 г. да приемат Съединението, но с ясната идея, че името на Батенберг не трябва да се споменава.

Останалите Велики сили пък не могат да допуснат Берлинският договор да бъде нарушен, защото всяка една от тях е гарант за спазването му. Това означава, че нарушилата договора държава предизвиква най-могъщите държави в света, а нарушаването на установения международен ред и до днес не се приема добре. Затова нито една от тях не е очарована от ситуацията, но британците осъзнават, че това не е фарс, инсцениран от Русия, а чистосърдечен български акт. Великобритания осъзнава, че това е златна възможност да откъснат Княжество България от руското влияние. През следващите 10 години България и Русия всъщност нямат дипломатически отношения.

Важно е да отбележим само, че условието за подкрепа на Съединението от Великобритания е, че ако България поеме контрола над Източна Румелия, тя не може да я присъединява в пълния смисъл на думата – де факто българите ще управляват земите, де юре Източна Румелия ще остане част от Османската империя и ще продължат да печелят приходи от нея. Руснаците също приемат това разглеждане на въпроса. Този компромис обаче не е кой знае колко голям, защото Османската империя прибира своя процент от годишните приходи на провинцията, а останалите се харчат за поддръжката на територията.

Какви са последствията от Съединението и дооформя ли последвалата Сръбско-българската война нашата национална идентичност?

Сръбско-българската война избухва през ноември, но нейните основи са поставени още през септември, веднага след Съединението. Тя е свързана с реакцията на третата Велика сила, заинтересована от Съединението освен Русия и Великобритания, а именно Австро-Унгария. Тя вижда заплаха в Съединението за своите икономически интереси на Балканите. И е нормално, защото цялата железопътна мрежа на Източна Румелия на практика се държи от един от най-големите германо-австрийски консорциуми по това време. Евентуалното пълно присъединяване на тази територия към Княжество България ще е огромен икономически удар за Австро-Унгария, защото тя е вложила ресурси в изграждането на железопътна мрежа от Цариград.

Освен това България е разглеждана като сателит на Русия и Съединението би било равнозначно на катастрофа за австрийските интереси на Балканите и изключително засилване на руските такива. Затова и търсят начин за разпад на този акт на обединение и използват своето прокси на Балканите в лицето на Сърбия, насърчавайки ги да нападнат България, за да търсят компенсация за претенциите си. Освен това Австро-Унгария мисли, че една победа на сърбите ще провали акта на Съединение.

Българите обаче очакват сръбска атака, защото провокациите по границата започват още през септември. След Съединението по-голямата част от българската армия е изпратена в Тракия, очаквайки евентуална османска интервенция. Става дума за около 50 000 души, а 25-хиляден военен отряд остава да я прикрива, разпръснат по западната граница. Сръбската армия по това време е около 30 000 души, т.е. войниците, които са оставени да пазят българската граница, са близо до броя на сърбите. Това показва, че българските власти са били наясно с опасността. Все пак чрез резервисти сръбската армия почти удвоява броя си преди нападението през ноември, но българските войски се оказват напълно подготвени, за да задържат сърбите, така че войските от Тракия да бъдат прехвърлени. Дори има куриозен случай към края на войната, в който Османската империя предлага да изпрати дивизия османски войници, които да ни помогнат, но отказваме.

От гледна точка на националната идентичност категорично това е първият акт на масова мобилизация в защита на родината и националните идеали. Имаме повсеместно участие от всички слоеве на обществото. Има и много силна подкрепа от малцинствата, които нямат ясно изразена национална идентичност. Тя идва от страна на българските турци, евреи, арменци и роми, които се включват в армията. Имаме абсолютно пълна мобилизация на цялото общество, без значение от етнос, религия и каквото друго се сетите. От тази гледна точка войната срещу Сърбия е изключително голям катализатор за изграждането на съвременната българска национална идентичност.

Колко е важна връзката между Съединението и Независимостта, настъпила на 22 септември 1908 г.?

Българите по някаква причина не осъзнават, че до обявяването на независимост на 22 септември 1908 г. Източна Румелия остава територия на Османската империя, а българският княз трябва на всеки пет години да бъде официално препотвърждаван от Високата порта като генерал-губернатор. Трупа се непрекъснат дълг, който България трябва да плаща на османците – веднъж като васално Княжество България, веднъж за Източна Румелия. Българите също така не могат свободно да използват железопътната мрежа на Източна Румелия, нито имат право да строят алтернативна железопътна мрежа на тази, която се управлява от австрийско-германския консорциум. Липсва свобода на икономическата активност и транспорт. Ограниченията върху България са огромни от гледна точка на ползването на Източна Румелия.

До Независимостта няма нищо сигурно в това, че Източна Румелия ще остане българска територия и Великите сили няма да се намесят, позовавайки се на Берлинския договор. Връзката между 6 и 22 септември е изключително голяма. Това са началният и крайният етап на един значим процес от съвременната българска история.

Има ли нещо общо между нашите държавници тогава и тези сега, които всяка година използват Съединението за политическа дъвка?

За съжаление и тогава, и сега има политици и политически сили, които работят против националния интерес. И в миналото, и днес имаме политически сили, които служат повече на руските интереси, отколкото на българските. В общи линии българската политическа среда не се е променила особено и ни най-малко не се е променила към нещо по-добро.