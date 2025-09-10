"Да блокираме всичко": Докато Франция протестира, новият премиер обеща нови политики

Новоназначеният френски премиер Себастиан Льокорню днес заяви, че неговото правителство трябва да бъде креативно и да разговаря с опозиционните партии, добавяйки, че може да се наложи и промяна в политиките, предаде Ройтерс.
Льокорню, който е петият премиер, назначен от президента Еманюел Макрон за по-малко от две години, пое поста на фона на национални протести под надслов "Да блокираме всичко", два дни, след като Националното събрание (долната камара на френския парламент – б.ред.) отстрани правителството на предшественика му Франсоа Байру заради несъгласие с плановете му за бюджетни съкращения на разходите.
"Трябва да има промени – не само по отношение на формата или методите, но и по същество", заяви той по време на церемонията по предаването на властта.
"Днес няма да има голяма реч. От днес следобед започвам срещи с членове на най-големите политически партии, а в следващите дни – с други политически партии и синдикати, и ще имам възможност да обясня на френския народ какви са намеренията ми", каза той.
Франсоа Байру и Себастиан Льокорню, старият и новият премиер, по време на предаването на властта, сн. ЕПА/БГНЕС
Ден на обществена мобилизация и на ограничени блокади има днес във Франция, в момент, в който новият премиер Себастиан Льокорню встъпва в длъжност и обмисля вече кои ще са министрите в правителството му, отбелязва Франс прес.
През първата половина на деня на много места в страната имаше разнородни протестни акции, но без те да причинят големи нарушения на реда или движението. Призивът за протестите и блокадите за днес беше отправен в социалните мрежи във връзка с плановете за бюджета на Франсоа Байру, който подаде оставка вчера като премиер, след като изгуби поискания от него самия вот на доверие в парламента.
Вчера вечерта Макрон назначи за премиер предания си поддръжник Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства, включително в това на Байру.
Днес в рамките на протестното движение, наречено „Да блокираме всичко“, мащабни блокади в страната нямаше. На територията на цялата страна бяха разположени 80 000 служители от силите за сигурност, като от тях само 6000 бяха разположени в Париж. Надзорът над стратегически обекти, като например рафинерии обаче беше затегнат.
Общо в рамките на различни протестни акции и блокади в страната към обед бяха задържани 200 души, от които 132 в Париж и околния район, обяви френският вътрешен министър Брюно Рьотайо.
Имаше, както можеше да се предвиди, и някои смущения в движението на обществения транспорт, съобщиха компаниите оператори. На някои места бяха регистрирани и злонамерени актове, като например повреждане на кабели, като тези действия бяха насочени срещу железопътната мрежа в Югозападна Франция, съобщиха френските държавни железници.
В Париж, Рен и Монпелие имаше блокиране на училища.
Но като цяло протестната мобилизация остава ограничена, отбелязва Франс прес.
Движението „Да блокираме всичко“ няма лидери и напомня на движението на „Жълтите жилетки“.
"Мислехме, че ще бъдем повече“, заяви Седрик Брън, работник и синдикалист от Валенсиан, в Северна Франция, който заедно с други протестиращи участва в блокадата на кръгово кръстовище на входа на индустриална зона.
Брън допълни, че в социалните мрежи явно има повече революционери, отколкото в действителност. Той визира, че в социалните мрежи призивите за протести бяха масово споделяни и в даден момент бяха подкрепени и от синдикални организации и от леви политически сили.
Синдикатите иначе призоваха за ден на мобилизация и на 18 септември, припомня Франс прес.
#2 го боли не за Франция, а заради позицията на Макрон срещу Русия. Сегашните протести във Франция са организирани от France Insoumise, крайно-лявата партия на Меланшон - един открито проруски тип, добре захлебил от политиката и склонен към организиране на шумни сулуми по улиците. Особена страна е Франция...
Не е задължително този дълг да се плаща - още повече, че е направен от неработещите т.нар. французи - живеещи на социални помощи, а трябва да се плаща от трудещите се. Франция има нужда от радикално прочистване. Преди 220 години Наполеон Първи издава декрет за опрощаване на "дълговете" на всеки, който постъпи във великата армия.
Обратният лилипут, събрал се с майката на ученическата си любов и негова учителка (не знам защо) не може да оправи "великата" Франция, а тръгнал да оправя Европа и света. ПЕТИМА сменени министър председатели за ЕДНА ГОДИНА! Не един, не два, а цели петима.. Време е французите от барикадите да копират опита на Непал и да разгонят тази пасмина. Затова им е "коалицията на желавщите", затова им е Украйна ЗА СКРИЯТ залеза на Франция и Европа!! След тях сме и ние...
дълг 114% от БВП! блокирайте и ще хапнете дръвцето като гърците.