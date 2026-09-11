"Да, България" официално подкрепи Гюров и Кандев

Участващата в "Демократична България" партия "Да, България" (ДаБГ) официално подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Решението е взето единодушно от Националния съвет на формацията.
"Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че е човекът, който може да води България напред и в Европа", каза съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев.
Другият съпредседател на формацията Божидар Божанов подчерта, че президентът на България се избира от българските граждани, а не от партийните централи и тайни договорки помежду им.
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"Няколкото опортюнисти от ГЕРБ, които отидоха в ИК на Йотова, няма да заблудят десните, проевропейски избиратели вдясно - включително тези на ГЕРБ. Те сами ще направят своя избор", заяви Божанов.
По повод заявката, че Гюров и Кандев ще търсят подкрепа дори и сред симпатизантите на ГЕРБ, той подкрепи заявката им да търсят много по-широка подкрепа извън партийните ядра.
Това, че "Да, България" ще подкрепи Гюров и Кандев се очакваше. Формацията беше обявила, че би застанала зад такава двойка още преди двамата официално да кажат, че ще уастват във вота, което стана на 1 септември.
Очаква се двамата да получат подкрепа и от "Продължаваме промяната", както и от ДСБ, която е част от "Демократична България". Партията на Асен Василев беше обявила, че ще се събере тази събота, за да вземе официалното решение, а ДСБ – че ръководството на формацията ще се събере днес.
Преди ден беше учреден и инициативният комитет, който издига двамата за президентските избори.
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6 коментара
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Мамицата ви ДеБили недни да еVa!
В ноща на изборите ДеБилите се самопровъзгласиха за “гарант за европейския път на страната”. Време е да изпълнят гаранцията си, защото сега изглежда, че се бяха съюзили с иZраждане само за да свалят последното демократично правителство на страната за да разчистят писта за пропутювата мафия.
гАлЭмото АбяснЭниЭ, което и.д.йотова винаги ще дължи, е на колко десетки хиляди престъпни русняци е дала българско гражданство като вицЭ- . . .? / / / / . . . А помилваните и амнистираните рецидивисти и криминалета - башка . . .
Миналият път мерZавците ДеБили саботираха собствения си проевропейски кандидат Лозан Панов и работиха за победата на пУтюраста гадев. Гюров да внимава, когато бива “подкрепян” от тези подлеци!
Голям скандал! Асен Василев току що обвини червенокюлотната бабичка че през 2022 година е освободила от затвора десет години преди изтичане на срока на 15-годишна присъда осъден на разпространение на наркотици. Настоява да даде обяснение как е взела това решение и да се оттегли от изборите. Все си мисля че чавка трябва да ти е изпила акъла та да се явяваш на избори за президент ако това е вярно!
Най - после! Викам си Баце да не ги изпревари! Много се замотаха нещо! Триумиха ли се, що ли?!