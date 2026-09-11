"Да, България" официално подкрепи Гюров и Кандев

Участващата в "Демократична България" партия "Да, България" (ДаБГ) официално подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Решението е взето единодушно от Националния съвет на формацията.

"Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейският президент и сме сигурни, че е човекът, който може да води България напред и в Европа", каза съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев.

Другият съпредседател на формацията Божидар Божанов подчерта, че президентът на България се избира от българските граждани, а не от партийните централи и тайни договорки помежду им.

"Няколкото опортюнисти от ГЕРБ, които отидоха в ИК на Йотова, няма да заблудят десните, проевропейски избиратели вдясно - включително тези на ГЕРБ. Те сами ще направят своя избор", заяви Божанов.

По повод заявката, че Гюров и Кандев ще търсят подкрепа дори и сред симпатизантите на ГЕРБ, той подкрепи заявката им да търсят много по-широка подкрепа извън партийните ядра.

Това, че "Да, България" ще подкрепи Гюров и Кандев се очакваше. Формацията беше обявила, че би застанала зад такава двойка още преди двамата официално да кажат, че ще уастват във вота, което стана на 1 септември.

Очаква се двамата да получат подкрепа и от "Продължаваме промяната", както и от ДСБ, която е част от "Демократична България". Партията на Асен Василев беше обявила, че ще се събере тази събота, за да вземе официалното решение, а ДСБ – че ръководството на формацията ще се събере днес.

Преди ден беше учреден и инициативният комитет, който издига двамата за президентските избори.