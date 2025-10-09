"Да, България" предлага пакет от мерки за овладяване на бюджетния дефицит

Участващата в "Демократична България" партия "Да, България" предлага пакет от мерки, които според формацията биха овладели бюджетния дефицит и покачването на държавния дълг.

Част от предложенията са държавните служители да плащат осигуровките си, поетапно да се освободят пенсионерите от системата на МВР, както и да се ограничат бонусите в регулаторите, ВСС, публичните предприятия и администрацията.

"Ако сега бъдат взети серия от десни мерки, които предлагаме, това може да бъде овладяно и преодоляно, може да избегнем влизането в гръцки или румънски сценарий - вдигане на данъци, висока инфлация и влошаване на стандарта на живот", каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров.

Според него в най-спешен порядък трябва да се ограничат публичните разходи, като се започне с харчовете през държавни компании като Българската банка за развитие и Българския енергиен холдинг. и БЕХ, където вече "са налети 5.5 млрд. лева за неоправдани харчове".

Формацията е разделила предложенията си в три групи, които са нарекли "ограничаване на неефективните разходи", "ограничаване на корупционните разходи" и "подобряване на бизнес средата".

Идеите държавните служители да си плащат осигуровките, пенсионираните служители на МВР да се освобождават и да се ограничи раздаването на бонуси в регулатори и администрация са част от предложенията за ограничаване на неефективните разходи.

В тази група са и премахването на почивните бази на държавната администрация, ограничаване на неефективността на фонда за пътна безопасност, както и социални плащания и помощи на база подходящи критерии.

Според партията "корупционните разходи" ще се ограничат, ако общинските проекти бъдат приотизирани според първия подал проекта и има прозрачност чрез дигитализация на процеса. От "Да, България" предлагат още да има търгове за частните болници при ползване на публичен ресурс, персонални уведомления на пациентите при регистрирана хоспитализация, за да не се източва Здравната каса, ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, както и прозрачност на системата на безопасност на храните.

Формацията настоява за фиксиран таван на кредитите на ББР, за изисквания за прозрачност при капитализацията на публичните предприятия, предлага и поправки в Закона за обществените поръчки, за да се "ограничат всякакви корупционни практики, които се наблюдават в последните месеци".

Според съпредседателя на партията Божидар Божанов подобряването на бизнес средата е може би най-важната група, "защото икономиката трябва да генерира стойност, колкото и да се ограничават разходите".

Предложенията на "Да, България" включват вече внесения в деловодството закон за изкуствен интелект, данъчни облекчения при реинвестиране на печалбата в развойна дейност, въвеждане на електронни фактури и отпадане на ДДС дневниците, както и възможност платеният годишен отпуск, натрупан по време на майчинство, да може да бъде използван почасово от родителите.

За последната идея от списъка формацията вече е внесла законопроект за промени в Кодекса на труда. Те дават възможност натрупаният платен годишен отпуск, придобит по време на бременност и майчинство, да бъде използван почасово от работника или служителя за водене и вземане на дете до 12-годишна възраст от и до детска градина или училище.

Предвижда се право на ползване до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя - до 2 часа дневно. Правото се прилага и за бащата.

По думите на Божанов част от предложените мерки, фигурират в законопроекти, които са внесени в парламента, а внасянето на други предстои през следващите седмици.

"Те трябва да бъдат приети още преди бюджетната процедура за Бюджет 2026, защото правителството няма програма за ограничаване на разходите. Част от тези мерки са били предложени и в предишната бюджетна процедура", поясни Божанов.