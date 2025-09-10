"Да, България" сезира прокуратурата за нелегитимно влияние на Ковачки в местната власт (обновена)

"Да, България" ще внесе сигнал в прокуратурата за нелегитимното влияние на бизнесмена Христо Ковачки в местната власт, обяви в сряда пред журналисти в парламента съпредседателят на партията Божидар Божанов.

Тази стъпка се предприема, след като преди дни вандали нападнаха дома на екоактивистката срещу ТЕЦ "Бобов дол" Даниела Тонева. В края на август тя разпространи запис, на който се чува как по време на заседание на общинската комисия по земеделие председателят на Общинския съвет в Бобов дол Красимир Чаврагански признава как Ковачки всяка седмица го вика и му "набива канчето.

"След като г-жа Тонева публикува това видео, резултатът от него е, че докато спи в дома си, е хвърлен камък, счупен е прозорецът, а колата ѝ е залята с боя. Тя е с нас, за да разкаже колко е страшно, когато се изправиш срещу един олигарх", каза съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

Предисторията

На 29 август Тонева разпространява в социалните мрежи кратко видео от заседанието на постоянната общинска комисия по земеделие в Бобов дол, която се е провела на 25 август.

На него председателят на Общинският съвет в града Красимир Чаврагански признава как бизнесменът Христо Ковачки всяка седмица го вика и му "набива канчето", а той си трае.

"Имало е случаи, в които ми се е обаждал, да ми се тъжи какво го правят на оперативките горе на "Ботев" - на мат и маскара и му се реве. Ама сме там. Или Ковачки, като ме викне и на мен ми набива канчето всека седмица, ама аз нали ходим и траем там. И така", казва Чаврагански.

Повод за изказването му е избора на шеф на общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство". За поста отново е предложен пенсионираният миньор Бойчо Симеонов Чучуков, който се счита за близък човек на Ковачки. Срещу неговото назначение през май имаше протест, воден от кметицата на Бобов дол Елза Величкова.

Самата тя пък е до Чаврагански по време на изказването му и запазва мълчание. През април Величкова премина към стратегията на "ДПС-Ново начало" за развитие на регионите.

"Стана ясно кой ръководи общината"

По думите на Тонева тя е подала десетки сигнали към Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), която е направила множество проверки и е наложила глоби за над 6 млн. лв, а ТЕЦ-ът продължава да замърсява и работи.

"Факт е, че е проверяван и наказван, защото не изпълнява условията на комплексното разрешително и е в нарушение“, допълни Тонева пред журналисти в парламента.

По думите ѝ многократно е търсила съдействие на местната власт, но е била гонена от заседания на общинския съвет и ресорните комисии.

"Стана ясно кой ръководи общината и под чий контрол е тя“, каза екоактивистката.

По думите ѝ възмутителното е, че цялата община се съгласява, че така се прави.

"Набива се канчето и мълчиш. Опитаха се да ми кажат това – с камъни по прозорците и с черна боя по колата ми. Посланието беше ясно – ставаш черна или траеш като нас", заяви Тонева.

Според нея РИОСВ пише глоби, но заради замърсяването на въздуха хората в общината си пишат некролозите.

"Чадърът над Ковачки"

От "Да, България" смятат, че липсата на развитие на сигналите срещу бизнесмена е показателно за неговата протекция от властта.

"Чадърът над Ковачки, който видимо има от управляващите и прокуратурата, е един от аргументите ни за вот на недоверие", каза Божанов. Според него ТЕЦ "Бобов дол" продължава да замърсява въздуха, но държавата не предприема нищо.

Ивайло Мирчев припомни, че след разследването на Антикорупционния фонд за скрития енергиен холдинг на Ковачки "Орион" "Демократична България" внесе сигнал до прокуратурата срещу бизнесмена.

"Пуснахме сигнал, като в резултат на нашия сигнал няма нищо. Историята с Ковачки и неговите тецове, които тровят хората там, където се намират, продължава“, каза Мирчев.

По думите му разследването срещу Ковачки е спряло заради договореност между бизнесмена, Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Отговорът на Ковачки

Няколко часа след изявлението на "Да, България" Христо Ковачки излезе с общ коментар, без да отговаря на конкретните обвинения.

"Чух десни хора да отправят несъстоятелни политически обвинения на фона на годишната реч за състоянието на Европейския съюз, която Урсула фон дер Лайен произнася. Докато у нас се занимаваме с интриги, изпускаме да работим и да случваме онова, за което Европа мечтае - заетостта да върви ръка за ръка със съвременната икономика. Разговорът за икономика е този, който ще доведе до това да опазим регионите от бедност. Представям си, че този разговор трябва да се води от дясномислещи хора и от бизнеса, който генерира продукт и добавена стойност", заяви Ковачки, който се представя като "енергиен експерт".

"Политическите интриги не са моя тема и не знам как да я коментирам. Мога да кажа, че си плащам данъците и че както аз, така и проекти, по които работя, са обект на многократни проверки... Уважавам мнението на всеки и правото му на изразяване, но смятам, че обществото има право да избере кой е важният дебат: този, който показва зрелище, или онзи, който показва какъв ще бъде нашият подход, за да имаме модерна и конкурентна икономика", допълни той.

Той призова "политическите интриги отстъпят място на разговора за стабилна, модерна и развиваща се българска икономика" и се обяви за "защитник" на българската енергетика. "Защитавам българската енергетика повече от 20 години. Няма да спра да го правя и да повтарям, че тя е основен стълб на икономиката", каза Ковачки.