"Да, България" сигнализира за 100 млн. лв. разлика в обявените доходи на Пеевски

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха сигнал до антикорупционната комисия, Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на Пеевски.

"Внесохме сигнал срещу Пеевски за несъответствие в декларираните му доходи от дивидент и финансовите отчети на дружествата му. Разликата е над 100 млн. лв. за последните няколко години. Има и недекларирано британско дружество", написа във Фейсбук Божанов.

"КОНПИ, прокуратура и НАП ще трябва да измислят нова математика, за да санират Пеевски. Докато той наема коли и имоти за над 1 млн. лв. годишно. Политическата криза се връща и в нейната основа е нелегитимният модел на управление на Пеевски. Нашият сигнал е пореден такъв, в изпълненение на плана ни за отпор на завладяната държава", добави той.

По-късно Божанов добави, че "тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци" и изтъква, че институциите следва да проверят случая, "макар да се контролират от него (Делян Пеевски - б. ред.), това са числа, които могат да се сметнат".

Информацията за несъответствието

В сигнала на "Да, България" се посочва, че несъответствието между декларираните от Пеевски получени дивиденти и декларираните от неговите дружества изплатени дивиденти е видимо от публично достъпна информация.

"По-конкретно, в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларираните дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.", казват от партията.

От тези данни излиза, че отчетеният от Пеевски получен дивидент е с около 100 млн. лв. повече от изплатения от двете му дружества дивидент за същия период.

От "Да, България" обясняват, че съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "ИНТРЪСТ ЕАД" (ЕИК 204589733) и "ИНТ ЕООД" (ЕИК 204589523). В други дружества, според проверката в Търговския регистър, Пеевски не фигурира. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излизало единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където той е санкционирано лице.

Проверка на Mediapool в международната база данни North Data също показва липса на друга чуждестранна собственост. На името на Пеевски в тази база данни, която обхваща търговските регистри на 20 европейски държави и Израел, се води единствено българската му фирма "Инт" ЕООД, като със знак за внимание е отбелязано, че той е санкционирано лице по Глобалния закон на САЩ "Магнитски".

От "Да, България" настояват КПКОНПИ, НАП и прокуратурата да извършат всеобхватна проверка, тъй като се "очертават индикатори за възможни несъответствия между декларирани лични доходи от дивиденти, отчетени по Годишния финансов отчет (ГФО) суми, структура на разходите (вкл. наеми) и наличности".

Протест "Без Пеевски, Борисов и мафията" пред централата на "Ново начало"

Междувременно започна протест пред централата на "ДПС-Ново Начало" на ул."Врабча" 23 в София. Демонстрацията е под надслов "За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията" и е организирана от сдружение БОЕЦ. Протестиращите носят българското знаме и плакати с послания като: "Килия за Пеевски, а не сарай" и "Свободна България без Пеевски, Борисов и мафията".

От протеста Ивайло Мирчев заяви, че Пеевски се е отказал от плана си да докара хора от цялата страна на протеста днес, защото "най-вероятно Борисов му е казал, че просто хвърля кърпата, ако това се случи. Ние сме на протеста, но Пеевски го няма, защото преди няколко часа е отлетял за Дубай, а уж трябва да е сред хората".

По-рано Ивайло Мирчев каза, че Пеевски търси ескалация и затова преди ден е поискал от кметовете от Разград и Шумен да осигурят по 200 човека, а Кърджали – 400.