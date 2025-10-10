“Да не се правят на по-големи католици от папата“. Гуцанов защити почивните понеделници

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица. Това коментира социалният министър Борислав Гуцанов в петък по повод предложението на депутат от ДСБ почивните понеделници да отпаднат.

“Да не се правят на по-големи католици от папата“, заяви в Гуцанов по повод предложението.

Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни.

Гуцанов обясни, че работещите в тези дни по закон получават 75% над стандартното дневно възнаграждение и допълни, че няма да има ощетени хора.

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята.

От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции, посочи той. Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.

По повод пенсионната система Борислав Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.