“Да не се правят на по-големи католици от папата“. Гуцанов защити почивните понеделници

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен. Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица. Това коментира социалният министър Борислав Гуцанов в петък по повод предложението на депутат от ДСБ почивните понеделници да отпаднат.
“Да не се правят на по-големи католици от папата“, заяви в Гуцанов по повод предложението.
Още по темата
Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни.
Гуцанов обясни, че работещите в тези дни по закон получават 75% над стандартното дневно възнаграждение и допълни, че няма да има ощетени хора.
Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята.
От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции, посочи той. Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.
По повод пенсионната система Борислав Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Обикновени гадняри, сър. И психари! Поредната партийка на ДС, защитаваща офшоркаджиите! Покойният Асен Григоров правилно отбеляза, във (почти) всяка партия след демокрацията включва инициалите на ДС в името си!
Ще цитирам Тити Папазов: "Гуцанов, ти па не се обаждай Бе! "
Комунистите много разбират от католицизъм и от папи.