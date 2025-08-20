Да обиколиш Испания с Вуелтата

"Вуелта а Еспаня", наричана просто Вуелта, е третата и последна за годината от трите големи колоездачни обиколки в Европа, заедно с Джиро д’Италия и Тур дьо Франс. Тя е не само тест за издръжливост и сила на най-добрите колоездачи в света, но и пътешествие през разнообразните пейзажи, култури и истории на Испания - и понякога отвъд нея.
През тази година обиколката отбелязва своята 80-а годишнина и обещава да бъде още по-вълнуваща, с маршрут, който преминава през Италия, Франция, Андора и различни региони на Испания. Тя стартира на 23 август и завършва на 14 септември, обхващайки общо 3151 км в 21 етапа. Тази година Вуелтата акцентира върху северните части на страната, избягвайки по-горещите южни региони като Андалусия и Екстремадура, за да се фокусира върху планински предизвикателства и исторически локации.
Каква ще е Вуелтата през 2025 г.?
Маршрутът на Вуелтата през 2025 г. е разнообразен, с комбинация от равнинни, хълмисти, планински етапи и времеви изпитания. Той започва в Италия (регион Пиемонт), преминава през Франция и Андора, преди да се потопи дълбоко в Испания.
Налице са общо 21 етапа, включително 2 бягания по часовник (отборно и индивидуално), 9 планински финала, а останалото са равнинни за спринтьори. Колоездачите ги очакват значително стръмни изкачвания като Англиру (един от най-трудните в колоезденето) и обща височина над 50 000 метра.
В обиколката ще участват около 176 колоездачи от 22 отбора (по 8 на отбор), включително всички WorldTour отбори и няколко с "уайлд кард". Общият награден фонд е около 1.1 милиона евро. Победителят в генералното класиране получава 150 000 евро, вторият - 57 985 евро, третият - 30 000 евро. Има награди и за отделните етапи, както и за крайни класирания и ежедневни бонуси.
Какво ще се види от Испания (и отвъд) по маршрута на Вуелтата?
Подобно на Тур дьо Франс, който разкрива Франция, Вуелтата е същинско пътешествие през Испания - от северните планини до историческите градове. Тази година фокусът е върху северна Испания, с акцент върху региони като Каталуния, Арагон, Ла Риоха, Навара, Баския, Кантабрия, Астурия, Галисия и Кастилия и Леон.
На Апенините колоездачната обиколка започва с Торино, Новара, Алба и Лимоне Пиемонт. Торино е известен с историческия си център, включващ Mole Antonelliana и Кралския дворец, които са обекти на ЮНЕСКО. Новара привлича с готическата си катедрала, а Алба е център на трюфели и вино бароло.
Във Франция, Вуарон, близо до Гренобъл, предлага гледки към Алпите и езерото Бурже. Регионът е известен с ликьора Шартрез, а кухнята включва френски сирена и фондю. Посетителите могат да правят пешеходни турове в Алпите, да разгледат средновековни замъци или да се потопят в спокойната френска провинциална култура.
В Андора, Пал и Андора ла Вела предлагат пиренейски пейзажи и ски станции. Столицата е известна с шопинга си без данъци. Кухнята е с каталунски влияния - задължително е да се опитат escudella (супа) или trinxat (картофи със зеле). Туристите могат да правят планински разходки или да посетят средновековни църкви, докато културата съчетава каталунски и пиренейски традиции.
И е време за Испания…
В Испания, Каталуния включва Фигерес и Олот. Фигерес е дом на Театър-музея на Салвадор Дали (на снимката), а близкият вулканичен парк Гаротча край Олот е идеален за разходки. Кухнята предлага паеля, и вино от Емпорда. Регионът е богат на история, свързана с каталунската независимост и римски руини, а културата блести с фестивали като La Diada и модернизма.
Провинцията Арагон обхваща Серлер, Монсон и Сарагоса. Сарагоса е известна с базиликата дел Пилар, обект на ЮНЕСКО, а Серлер предлага пиренейски пейзажи. Кухнята включва арагонска шунка, мигас (хлебни трохи) и вино от Сомонтано.
Навара и Баския, с Лара Белагуа и Билбао, предлагат Пиренеите и музея Гугенхайм. Кухнята включва пинчос (тапас), чаколи вино и баски сирена. Посетителите могат да разгледат Билбао или да се насладят на модерно изкуство в световноизвестния музей Гугенхайм. Историята обхваща баска автономия и индустриална революция, а културата е богата с фестивали и езика euskera.
Галисия, с Вегадео, Монфорте де Лемос, Пойо, Мос и О Барко де Валдеорас, е зелена и мистична. Близо до Сантяго де Компостела, Пътят на Сантяго е ключов. Кухнята включва пулпо а ла галиега (октопод) и вино албариньо. Дейностите обхващат риболов и поклоннически турове, а историята е с келтски и римски корени. Галисийският език и фолклорните танци са културни съкровища.
И не на последно място, Мадрид, с Робледо де Чавела и финала в столицата, е културният връх. Музеят Прадо, Кралският дворец и Пласа Майор са задължителни. Кухнята предлага cocido madrileño (яхния), тапас и чурос. Посетителите могат да се насладят на изкуство в Прадо, фламенко шоута и нощен живот. Историята е свързана с Хабсбургите и Бурбоните, а фестивали като Сан Исидро са културни акценти.
Заключение
Вуелтата разкрива контраста между планински върхове и исторически градове, правейки я не само спортно събитие, но и покана да опознаете Испания и нейните “съседи” отвътре. Изключение не прави и изданието през тази година, което ще зареди публиката с адреналин, но и ще ѝ помогне да продължи да опознава испанската държава.
