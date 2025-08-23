Да се усмихнеш, както дете се усмихва на живота

"Втората смърт на Колет", Валери Перен, превод Венера Атанасова, издателство
"Изток-Запад"
След „Забравените в неделя“ и „Вода за цветята“ очакванията към прозата на Валери Перен са високи до небесата. Ние гледахме към следващия ѝ роман с равни части нетърпение, предвкусване на удоволствието и опасение да не бъдем разочаровани. И ето, най-после „Втората смърт на Колет“ излезе, отново в „Изток – Запад“.
Ако не сте я прочели, спокойно можете да я купите още днес и да се впуснете в четенето – Перен надскача летвата, която сама си е поставила.
Франкофоните пак ще получат истински подарък. Историята е типично френска и в нея се преплетени любов, футболни страсти, класическо и модерно изкуство и загадки, свързани с мистериозни фатални жени. Споменават се заглавия на филми, имена на мислители и писатели, героите ухаят на парфюм, а ако потърсите песните и изпълнителите, които се споменават постоянно, ще чуете наистина вълнуващ саундтрак и ще обогатите познанията си за шансона.
Основната линия на сюжета се завърта около Аньес – световно известна режисьорка, която вече не снима филми, след като съпругът ѝ и главен актьор в нейните ленти я е изоставил, за да се ожени за друга. Аньес не може да изплува от дълбините на депресията и последното, от което има нужда, е да се задълбава в родови истории. Това обаче се налага: леля ѝ, Колет Септамбър, е починала през 2007 и е погребана, както е редно. Неочаквано през 2010 същата тази Колет е открита, издъхнала само преди ден.
Кой тогава е положен в гроба? Аньес се връща в градчето на леля си, за да помогне за разкриването на загадката. Там я очаква споменът за летните ваканции, трима верни приятели, и множество аудиокасети с гласа на леля ѝ. Разговорът, който никога не се е състоял, изведнъж се разгръща благодарение на тези записи.
Всъщност ние слабо познаваме дори най-близките си хора. Виждаме само част от качествата им, недоизслушваме историите им, сещаме се да им зададем въпроси чак когато е станало прекалено късно.
Аньес със смайване и срам разбира какво е било детството на собствения ѝ баща. Открива, че леля ѝ е преживяла тайна страст, че е имала двойничка, че в собственото ѝ минало има опасна тайна.
Съдбата на семейството по майчина линия е не по-малко драматична. След повече от шест десетилетия Холокостът продължава да хвърля черната си сянка и наяве да излизат разкрития от миналото; истории за саможертва, чудеса от благородство и доброта.
Дори приятелите на Аньес споделят с нея неща, които тя дори не е подозирала, макар
че без да знае е била свидетел.
Героите са плътни, живи и белязани от травми в по-далечното или в по-близкото минало. Насилие в семейството; посегателства над деца, отвличания и убийства. В историята има привлекателен полицай, който разследва и закриля, и с напредването на сюжета вместо да се избистрят, тайните стават все повече, но романът не може да се нарече криминален. Психологическото извайване на образите е основната сила и ценност на тази книга, а трагедиите и бедите… те са просто част от живота, наред с любовта, успеха, таланта и страстта, труда и разочарованията.
Нещо специфично в книгата, свързано колкото с историята, толкова и с езика и стила на Валери Перен, е това, че Аньес започва да пише филмов сценарий за живота на родителите си. Тя не възнамерява да снима филм по него, но това е езикът, който ѝ е познат. „Аз съм дете на много истории. Силни истории. Трябва да продължа да ги разказвам.“ Постепенно идеята ѝ претърпява трансформация и това, което е започнато като сценарий, постепенно се превръща в роман със съответните стилови и формални характеристики. Виждаме метаморфозата, промяната на изразните средства, превръщането на диалозите и ремарките в пълнокръвна, богата проза. Истински майсторски клас по писане на художествена литература. „А когато един роман е необикновен, той съдържа светлина, образи, думи и чувства. И героите стават реални, защото се привързваме към тях.“
