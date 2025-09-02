Да вдигнем ДДС: Най-лесно за властта, най-коварно за хората

Този текст е част от бюлетина на Денят с Mediapool, който абонатите ни получават всеки делничен ден. Станете един от тях, абонирайте се.
"Най-лесно е да се вдигне ДДС". Това първосептемврийско изказване на бившия финансов министър Симеон Дянков, който понастоящем е председател на Фискалния съвет (орган, консултиращ Народното събрание, б. р.), прозвуча доста цинично, макар че едва ли точно това е било неговото намерение. Реплики от подобен род са по-скоро опит да се подготвя почвата за една от наистина най-лесните, но най-коварни за хората стъпки за справяне с бюджетната криза – вдигането на данъците.
Явно Дянков, както и други хора в ГЕРБ, биха заложили на най-лесната за властта, но най-трудната за хората приходна мярка – вдигането тъкмо на косвения данък ДДС. Той облага потреблението на почти всяка стока или услуга и се плаща от крайния потребител, тоест от гражданина. И като се има предвид, че хората с ниски доходи харчат практически целия си бюджет за директно потребление и базова издръжка на живота, то именно те биха били и най-потърпевши от подобна мярка. Повишаването на преките данъци (върху личните доходи и печалбата), например, дава известна възможност за лавиране, така че поне най-бедните да не бъдат засегнати, но и то има достатъчно странични негативни ефекти за икономиката.
Дянков коментира и най-лошия според него възможен вариант – вдигането на осигуровките с общо 3 процентни пункта до 2028 г. Това би било действително тежка стъпка за работещите българи и бизнеса, особено за фирмите, които функционират изцяло на светло. Но на фона на драстично нарасналите разходи на пенсионната система в последните години, изглежда като сравнително неизбежна мярка в близък или средносрочен план. Ако се стигне до нея, би следвало да е съпътствана поне с обещаната от властта тази есен пенсионна реформа – тема, която сякаш се забрави и рязко изчезна от речника на политиците.
В крайна сметка Дянков сам признава коя е най-разумната мярка, ако ще се вдигат данъци – покачването на местните данъци, особено на тези, свързани с притежаването на имот, който не е единствено жилище. Това би повишило облагането на собственици, притежаващи достатъчно средства за покупката на имот с инвестиционна цел и звучи логично на фона на имотния бум. Освен това данъчните оценки на имотите не са вдигани толкова отдавна, че реално данъците върху имуществото наистина сериозно изостават спрямо развитите държави с добра инфраструктура.
Базисният проблем в изявленията за вдигане на данъци обаче е, че истински правилното решение е в съвсем друга посока и всички знаят коя е тя – рязането на разходи.
Но за всеки, които се е докосвал до политиката, е ясно, че най-трудното решение, ако си на власт, е да режеш разходи. Първо, защото няма с какво да се похвалиш пред народа, но второ – защото ще намалеят "порциите" за разпределяне през обръчите от фирми. Не че някой ще ръкопляска на вдигането на данъци, но рязането на разходи е всъщност рязане на парченце от самата власт. Затова финансовият министър Теменужка Петкова едва смогна да изброи всичките "грехове" на обвинявания в разхищения неин предшественик Асен Василев, но това не ѝ попречи с другата ръка да разпише (заедно с целия Министерски съвет) празен чек от 4 млрд. лв. на "Българската банка за развитие". И то при положение че много добре знае, че тази "хитра" на пръв поглед финансова операция си е директен минус за бюджета, който няма да остане незабелязан от Европейската комисия.
Така че няма лесно решение на проблема с дефицита. Доброто решение е трудно, но именно по него ще се познаят истинските политици от обикновените властолюбци и разпределители на порции.
