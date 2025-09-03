ДаБГ с "план за отпор на завладяната държава": Протестна готовност, кандидат за президент и надграждане на ПП-ДБ

Участващата в "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) партия "Да, България" излезе с "план за отпор и противопоставяне на завладяната държава".

"С него искаме да качим България на нови релси, да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че ние можем да бъдем алтернатива на това управляващо мнозинство", каза съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

По думите му на първо място във въпросния план е постоянна протестна готовност: "Търсим много силно взаимодействие с гражданите и протестно противодействие на завладяната държава. Стартираме още днес с протест в 18;30 ч. пред Съдебната палата в София, и този процес ще продължи, ще бъде доста по-дълъг и ще се пренесе и в други градове".

Друга точка от плана предвижда депутинизация на България. Според него вече са изпълнени много от целите в представената от "Демократична България" през 2022 година Декларация за депутинизация на България, особено по отношение на енергетиката, но има още много какво да се направи по отношение на руското влияние у нас.

ПП-ДБ остава заедно, но променя модела на работа

От "Да, България" обявиха, че ПП-ДБ няма намерение да се разпада и остава заедно, но ще променя модела си на работа.

"За всеки, който се опитва да търси интрига, че ще има някакво разделение и всеки път, когато сме на различно мнение, ще ни пита: "Ама вие сега ще продължите ли да сте заедно" - споделяме обща цел, ценности и принципи. И това ще продължи да бъде така. Ще надградим това с конфедеративен модел на работа, така че в многообразието ни и в това, че няма да сме съгласни по някои теми, ще постигаме максимален ефект, включително сред избирателите", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Преди време се говореше по-скоро за консолидация на коалицията, като една от неофициалните идеи беше отделните формации да продължат да съществуват като отделни политически формации, те да имат и общи органи, които да взимат единни решения.

През последните месеци обаче трите партии – ПП, ДСБ и "Да, България", все по-често се явяват отеделно пред медиите в парламента и акцентират на различни политики и теми. Изглежда сегашното изказване на "Да, България" адресира именно това. И решението, което формацията представи пред медиите е, че с партньорите няма задължително да търсят пълно съгласие в коалицията за всяка своя идея, а партиите ще могат да следват проиритетите и инициативите си, без това да пречи на обединението помежду им. Така, например, ако за една от формациите на дневен ред е въпросът със заплатите в страната, за друга с руското влияние у нас, а за трета поведението на държавния глава – няма да спорят коя да е основна и в каква последователност заедно да ги адресират, а ще го правят поотделно.

Инициативен комитет да оглави процеса по избор на кандидат за президент

"Демократичните сили трябва да имат общ кандидат за президент, който да бъде проевропейски. Вече има български граждани, експерти, общественици, които се включиха много активно в този процес. Очакваме от тях да определят инициативен комитет, който да оглави процесите по формиране на тази обща кандидатура за президент", каза Мирчев.

От думите му се разбра, че по-скоро не става дума за това кандидатът за президент да бъде издигнат от инициативен комитет, защото такъв кандидат все още няма, а обществениците, които призоваха за обща кандидатура, да излъчат свои представители и те да имат основна роля в процеса по избор на кандидат. А едва на по-късен етап да се вземе решение как да бъде издигнат вече избраният за кандидат – от коалиция или от комитет.

През юни общественици излязоха с призив към демократичната общност за обединение и излъчване на общ кандидат за президент, който да бъде избран чрез предварителни избори. След това от ДСБ инициираха кръгла маса по темата, а от ПП-ДБ се обявиха за идеята за такава номинация. Месеци по-късно няма публична яснота докъде е стигнал този процес. Продължава да стои въпросът какво точно е "демократичната общност" и кои други формации биха могли да са част от нея.

Програмен борд в "Да, България"

От "Да, България" създават програмен борд от политици и експерти, които ще участват във взимането на важни решения. Подобен орган имаше и във вече несъществуващия "Реформаторски блок", там той се казваше "Граждански съвет".

"Те ще имат изключително важна роля и ще ги определим в много откровен диалог с българските граждани", каза Мирчев за въпросния борд.

Освен това партията е направила електронна система, с която членове и симпатизанти да участват във вземането на решенията в партията, в определянето на законопроектите и политиките, включително на номинациите за избори. "Ще представим механизъм, с който ще питаме българските граждани и те ще могат да вземат решения за кандидатите за най-различни изборни позиции и по важните законопроекти", обясни Мирчев.