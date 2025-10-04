Дължиш 50 лв., но плащаш 700 лв. Порочният кръг на принудителното събиране

Представете си, че дължите 50 лв. за стара сметка за телефон или за някаква друга услуга. Може би сте забравили за нея. Дружеството обаче не е. И тази сума много лесно може да нарасне повече от 10 пъти, когато се задейства порочният модел по събирането ѝ.

В България няма процедура по доброволно събиране на дългове. Единственият начин това да се случи е чрез съдебно дело. Когато обаче се отиде на този вариант, длъжникът автоматично бива „натоварен“ със такси и адвокатски хонорари, които също са задължителни по закон.

Доброволно

След като длъжникът бъде осъден, както става в повечето случаи, се стига до частен съдебен изпълнител. Той налага запори докато задължението не бъде събрано.

"Това е изключително често срещано явление, с него се сблъскваме всеки ден", коментира председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев.

От години организацията настоява за въвеждане в законодателството на процедура по доброволно събиране. Преди няколко години имаше дори внесен законопроект, който мина през парламента на първо четене, но на второ не събра достатъчно гласове.

Ако се въведе доброволно събиране, длъжниците няма да има нужда да плащат допълнителни такси. Освен това съдебната система ще бъде разтоварена от стотици хиляди дела, които сега се завеждат всяка година.

Сръбският модел

Доброволно събиране на задължения е въведено в Сърбия през 2020 г. По данни на тамошната Камара на съдебните изпълнители след това около 95% от хората, които дължат суми за битови услуги като ток, телефон, вода, отопление плащат доброволно.

"Длъжниците, които мислят разционално, плащат доброволно, за да избегнат допълнителни разходи", коментира Милян Трайкович от сръбската Камара на съдебните изпълнители.

Как работи моделът? Всъщност доброволното изпъленение се прилага в Западна Европа от десетилетия. В Сърбия, където задълженията за битови услуги се погасяват по давност след 1 година (в България давността е 3 години), е решено, че съдебните изпълнители са задължени да уведомят длъжника, че ако не приеме доброволното изпълнение, със сигурност ще трябва плаща съдебни такси и адвокатски хонорари. След като бъде уведомен, той има 8 дни, за да каже дали е съгласен на доброволно изпълнение. В случай, че се съгласи, не се стига до съдебно дело. Така разноските по погасяването са минимални. За дълг до 100 евро, не могат да се начисляват такси по-високи от 30 евро, за дълг до 500 евро, разходите са до 45 евро, а за дълг до 1000 евро – не повече от 61 евро.

"В Сърбия 95% от задълженията се събират доброволно, а в България – 100% се събират принудително", коментира Дичев.

Проблемът с уведомяването

Един от най-сериозните проблеми при събирането на дълговете е уведомяването. Според сръбското законодателство съдебният изпълнител е задължен да потърси два пъти длъжника. Ако не успее да се свърже с него, може да публикува съобщение в единен електронен регистър и тогава се счита, че уведомяването е извършено.

Българското законодателство задължава съдебният изпълнител да търси длъжника три пъти като един от тях е задължително в извънработно време. Едва след това може да се залепи уведомление на входната врата или на пощенската кутия. Другият начин за уведомяване е чрез работодателя. В случай, че длъжникът не може да бъде открит му се назначава адвокат служебно.

Цялата тази процедура е тежка, тромава и на всяка крачка от нея върху длъжника се трупат допълнителни такси.