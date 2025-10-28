Дан Йоргенсен: Забраната на руския газ е възможност за България

Спирането на вноса на руски газ в Европа от 2028 г. може изобщо да не засегне приходите на "Булгартрансгаз" като оператор на продължението на газопровода "Турски поток". Дори това може да е възможност за България да запази ролята си на транзитна държава на неруски газ, коментира европейският енергиен комисар Дан Йоргенсен в интервю за Mediapool. Във вторник той е на посещение в България, където ще се запознае с напредъка по изграждането на българското трасе от Вертикалния газов коридор за доставки на втечнен газ от Гърция през България и Румъния до Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

Йоргенсен заяви, че Брюксел работи по механизми, които да не допускат възможността руският газ да влезе в Европа през задната врата. Също така каза, че е предложил на европейските енергийни министри обединяване на търсенето на природен газ от европейските компании, което ще доведе до намаление на цените.

"Във вашия регион знаете както е да сте изнудвани от Кремъл", заяви той и приветства усилията на България да замени руското ядрено гориво, както и намеренията за проучване потенциала на страната на внедряване на малки модулни реактори. Йоргенсен обяви, че "в момента работим върху съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент за малките модулни реактори, което ще представя следващата година".

Г-н Йоргенсен, вие сте в България, за да се запознаете с напредъка на проекта за Вертикалния газов коридор. Колко е важен той за диверсификацията на газовите доставки в Европа?

Тук, в Югоизточна Европа и по-специално в България, от личен опит сте изпитвали на гърба си стратегията на Путин да използва енергията като оръжие. Във вашия регион знаете добре какво означава да бъдете изнудвани от Кремъл. В този контекст, аз се възхищавам на устойчивостта, която България и нейните съседи са показвали в няколко такива ситуации, както и тяхната силна подкрепа, предоставена на Украйна и Молдова за осигуряване на енергийната им сигурност. Това чувство на солидарност трябва да послужи за вдъхновение за целия ни Съюз.

Диверсификацията на газовите доставки остава от ключово значение, тъй като сега бързо се движим към изпълнението на нашия план за цялостно прекратяване на руските газови доставки. Този регион в Европа още веднъж ще изиграе решаваща роля в осигуряването на диверсификация и сигурност на доставките. Трансбалканският газопровод е идентифициран като един от единадесетте коридори, които ще играят ключова роля в прекратяването на руските газови доставки. Работата е в ход, но имаме дълъг път пред нас. Ще призова държавите по този маршрут да продължат да работят заедно, за да увеличат комерсиалната привлекателност на този газопровод. Комисията ще бъде до тях на всяка стъпка по пътя.

Има ли съмнения в Европейската комисия, че е възможно този проект да стане маршрут за руски газ, маскиран като суровина с друг произход? И как може да се противодейства на подобна вероятност?

В момента сме в процес на уточняване на подробностите на нашето законодателство за забрана на руския газ в ЕС, съвместно с Европейския парламент и Съвета, след като те вече приеха своите преговорни позиции. Ще бъде от решаващо значение да имаме силни разпоредби, за да избегнем риска руският газ да навлезе в нашата система през задната врата. Със съзаконодателите ще работим усилено, за да въведем конкретни защитни механизми, които да предотвратят възможността транзитен руски газ, преминаващ през Европа, да попадне на нашия пазар.

Забраната за внос на руски газ по нови договори от януари 2026 г. е напът да влезе в сила. Как общността ще бъде засегната – какъв е настоящият дял на руския газ и колко очаквате да намалее? Има ли ЕК анализ как тези доставки може да бъдат заместени?

Моята цел е да се постигне споразумение, което да е амбициозно и балансирано с Европейския парламент и Съвета до края на тази година, така че нашата забрана да може да влезе в сила възможно най-скоро, като същевременно се гарантира сигурността на доставките и стабилността на цените в целия ЕС. Газовата система на нашия Съюз е готова да изпълни този преход без никакъв риск за сигурността на доставките. От дълго време подготвяме това чрез нашите усилия за диверсификация и подобренията на нашата газова инфраструктура. За да дам няколко примера - ЕС подкрепи ключови инфраструктурни проекти в региона, включително междусистемните връзки България-Гърция и България-Сърбия, както и LNG терминала в Александруполис, Гърция. Сега трябва да продължим да работим заедно, за да оптимизираме използването на съществуващата газова инфраструктура, да интегрираме допълнително пазарите и да засилим сътрудничеството с надеждни и доверени енергийни партньори, като Норвегия, Катар и Азербайджан, наред с други. Нашето търговско споразумение със САЩ също ще бъде от решаващо значение в това отношение.

България, като част от маршрута на "Турски поток“, ще е сред засегнатите страни след пълното спиране на руския газ в Европейския съюз от 2028 г. Приходите на "Булгартрансгаз“ ще пострадат, доколкото това е директна техническа връзка за доставките на "Газпром“ до Сърбия и Унгария. Има ли възможност за алтернативни доставки по този газопровод например от Турция? Обсъждани ли са в/с Бюксел доставки по силата на скорошното споразумение на турската БОТАШ за американски втечнен газ? Вариант ли е използването на старата междусистемна точка между България и Турция – Странджа/Малкочлар?

Премахването на руския газ е инвестиция в сигурността на ЕС и ще подкрепи Украйна, като удари по финансирането на войната на Путин. Не е сигурно, че приходите на България непременно ще намалеят в резултат на това. Напротив, това представлява възможност за България да използва своя потенциал за диверсификация и да запази ролята си като жизненоважна транзитна държава за неруски газ. Това е така, защото диверсификацията е в основата на нашата работа и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа. През годините ЕС подкрепя развитието на ключова инфраструктура за осигуряване на обширни възможности за диверсификация, а именно: газовата връзка Гърция-България, модернизацията и рехабилитацията на българската преносна система, газовата връзка България-Сърбия, разширяването на газовото хранилище в Чирен, както и LNG терминала в Александруполис.

Трансбалканският газопровод е още един добър пример за съвместно регионално сътрудничество в рамките на CESEC - нашата платформа за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа. Той също така представлява важна възможност за диверсификация за Украйна и Молдова. Като продължаваме напред, съм уверен, че компаниите ще използват по максимално добър начин българските междусистемни връзки до степен, в която те предоставят възможности за диверсификация без руския газ.

Как Брюксел гледа на настоящата замяна на руско свежо ядрено гориво в българската АЕЦ "Козлодуй" и на намеренията за изграждане на два нови реактора по американска технология?

С голямо удовлетворение приветствам постигнатия напредък на България за диверсификация от руската ядрена енергия. Успешното зареждане с горивни касети на Westinghouse е забележително постижение и демонстрира ангажираността на България за осигуряване на енергийна сигурност и намаляване на руските енергийни доставки, в духа на нашия план REPowerEU. Въпреки, че приоритетно вниманието ни е върху сигурността на доставките и стабилността на пазара, от съществено значение е да се откажем напълно от ненадеждните руски енергийни доставки във всички сектори. Основен принцип е решенията за планиране, изграждане, експлоатация или спиране на атомни електроцентрали да са отговорност на държавите-членки. Но, както обикновено, нашият приоритет като институция ще бъде да гарантираме, че са постигнати най-високите стандарти за безопасност и управление на радиоактивните отпадъци, както и че правилата на ЕС за конкуренция и обществени поръчки са спазени.

България също така възнамерява да проучи потенциала си за внедряване на молки модулни реактори. Къде в дневния ред на Европейската комисия са малките модулни реактори и техните регулации?

Малките модулни реактори могат да играят важна роля в нашите усилия за декарбонизиране на икономиката ни и укрепване на енергийната ни независимост чрез осигуряване на нисковъглеродна електроенергия или топлина. Европейската комисия подкрепя сектора с финансиране за научни изследвания, а съвсем на скоро и чрез създаването на Европейския промишлен алианс за малки модулни реактори. Целта ни е внедряване на конкретни проекти с тази технология в Европа в първите години след 2030-та. Докато ускоряват енергийния преход, тези технологии могат също така да направят индустрията на ЕС по-конкурентоспособна на световната сцена. В момента работим върху съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент за малките модулни реактори, което ще представя следващата година.

Все по-усилено се коментират реформи в ценообразуването на електроенергията, за да се запази конкурентността на европейския бизнесq докато се постигат зелените цели на Европа. Какви са намеренията на Европейската комисия по този въпрос?

Системата за пределно ценообразуване, която имаме в момента, остава най-подходяща. Това е мнението на Комисията, с което европейските държави се съгласиха като част от наскоро направената реформа на дизайна на електроенергийния пазар. Тя предоставя ясни, прозрачни и надеждни инвестиционни сигнали. Приоритизира най-евтините източници за производство (възобновяеми и ядрени) и осигурява сигурността на доставките.

Други подходи биха могли да увеличат цените и потенциално да създадат проблеми с трансграничните потоци. Това, което трябва да направим, е да приложим нашата реформа и да комбинираме краткосрочно ценообразуване с дългосрочни инструменти като PPAs (дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия) и CdDs (договори за ценовата разлика) и да развием повече чисти собствени енергийни източници в Европа. Това ще ни помогне да прекъснем зависимостта на електроенергийни цени от тези на изкопаемите горива.

Изключително важно е да насочим повече усилията си за по-добро функциониране на вътрешния електроенергиен пазар. Повече свързаност, по-ефективно използване на съществуващите връзки и ускоряване на чистата енергия, гъвкавостта и съхранението енергия са абсолютно необходими за това. В същото време, трябва да предоставим бърза помощ на онези, които изпитват трудности поради високите енергийни цени, особено енергоинтензивните индустрии и най-уязвимите хора в нашите общества.

Само преди седмица писах до всички енергийни министри на ЕС, като предложих действия, които могат бързо да свалят цените. Те включват специален механизъм за обединяване търсенето на газ от дружествата, която скоро ще стартираме, за да помогнем на фирмите в този регион да получат диверсифицирани доставки на конкурентни цени.