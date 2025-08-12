Данъчен инспектор отърва затвор за корупция след решение на ВКС

Данъчният инспектор Любомир Савов получи условна присъда от Върховният касационен съд, след като бе хванат с белязани 15 000 лева при актикорупционна акция отпреди шест години.

На първите две съдебни инстанции Савов е осъден на затвор ефективно за поискан подкуп от 45 000 лева, след като беше задържан с белязани 15 000 лева, които бяха първата вноска от исканите пари.

Случаят е от есента на 2018 г., когато бизнесменът Огнян Огнянов подаде сигнал, че му е поискан подкуп, а след това бяха записани разговорите му с данъчния и той беше задържан с част от парите, пише lex.bg.

Решението на ВКС показва огромен проблем с практиката по делата за корупция, след като районната кметица на "Младост" Десислава Иванчева бе осъдена на 6 години затвор за искане на подкуп, въпреки чистото съдебно минало и разклатено здраве, като не бе доказано, че е взела белязаните пари.

Акцията за разкриване на подкупа е била проведена след извършена ревизия на фирмата, на която Огнян Огнянов бил управител.

От присъдата става ясно, че е имало среща между него и ревизионния екип, в която данъчният Любомир Савов му обяснил, че има разминаване между документите на фирмата и информацията. Инспекторът каза, че трябва да му напише акт за повече от 1 млн. лева.

След това пояснил, че това няма да се случи, но трябва да почерпи и сумата няма да е малка. На тази среща с тях била и друга служителка на НАП, участвала в проверката, която според Огнянов останала изненада от думите на Савов.

Данъчният започнал да търси предприемача по телефона и се срещнали няколко пъти.

Инспекторът казал, че с колегите му по принцип вземали по 8% от стойността на акта, но щели да направят изключение, като поискат по 15 000 лева за всеки от тримата участници в проверката. След това Савов обяснил, че ако получи парите, ревизията ще приключи благополучно.

“Значи аз при мене нещата ги стопирам. Аз нещата ги стопирам и нито се занимаваме с прокурори, нито се занимаваме с тъпанари“, казал Савов, но обяснил, че благоприятен изход е ревизията да излезе с ”двайсетина хиляди задължение“, пише в съдебното решение, цитирано от lex.bg.

Точните реплики са от специални разузнавателни средства. Условието било данъчният да получи цялата сума преди да излезе окончателния ревизионен акт в началото на 2019 г.

“Нали, ако не ми ги дадеш парите, как да те хвана аз да ми ги дадеш. Ти трябва да ми дадеш преди двадесет и осми януари. Ако на четиринадесети декември е готов докладът, ти трябва до четиринайсети декември да си дал трийсет единички. И другите ще ги дадеш в началото на януари преди ревизионния акт“, са част от записаните му обяснения в подслушаните разговори.

В хода на делото Савов и защитата му твърдят, че имало провокация към подкуп, но всички инстанции отхвърлят тезата му, като припомнят, че той еднозначно е инициирал подкупа, обяснявал какво и как ще се случи, ако получи парите.

В началото на 2023 година Любомир Савов е осъден на 4 години затвор и 15 000 лева глоба от Софийския градски съд на първа инстанция. Подсъдима с него е и служителката, участвала в ревизията, която беше осъдена условно на 3 години затвор. В края на 2023 г. Софийският апелативен съд (САС) потвърди присъдата на Савов, но оправда служителката, след като прие, че няма достатъчно доказателства тя да е знаела за намерението на колегата си да иска подкуп.

Делото стига до ВКС, който преди дни реши, че вината на Савов е доказана, но заради тежкото му здравословно състояние и бавния съдебен процес, няма нужда той да изтърпява ефективно наказание и го наказа условно.

Върховните съдии напълно се съгласяват с изводите на САС за вината на данъчния, като посочват, че разговорите му с Огнянов недвусмислено показват, че е искал и приел подкуп, като е изготвил и уговорен ревизионен доклад, който отговарял на това, което е уточнявал с бизнесмена. Освен това следи от белязаните пари имало и по двете му ръце.

Според Върховния касационен съд има много смекчаващи обстоятелства, които обосновават условната присъда.

”Тези обстоятелства са чистото съдебно минало на подсъдимия, положителните му характеристични данни, вкл. неговата социална и благотворителна дейност, изключително влошеното му здравословно състояние, семейното му положение и сравнително напредналата му възраст“, се казва в решението на ВКС.

В крайна сметка съдиите намаляват и глобата, която осъденият трябва да плати, до 10 000 лева.