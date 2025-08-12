Данъчен инспектор отърва затвор за корупция след решение на ВКС

Данъчният инспектор Любомир Савов получи условна присъда от Върховният касационен съд, след като бе хванат с белязани 15 000 лева при актикорупционна акция отпреди шест години.
На първите две съдебни инстанции Савов е осъден на затвор ефективно за поискан подкуп от 45 000 лева, след като беше задържан с белязани 15 000 лева, които бяха първата вноска от исканите пари.
Случаят е от есента на 2018 г., когато бизнесменът Огнян Огнянов подаде сигнал, че му е поискан подкуп, а след това бяха записани разговорите му с данъчния и той беше задържан с част от парите, пише lex.bg.
Решението на ВКС показва огромен проблем с практиката по делата за корупция, след като районната кметица на "Младост" Десислава Иванчева бе осъдена на 6 години затвор за искане на подкуп, въпреки чистото съдебно минало и разклатено здраве, като не бе доказано, че е взела белязаните пари.
Акцията за разкриване на подкупа е била проведена след извършена ревизия на фирмата, на която Огнян Огнянов бил управител.
От присъдата става ясно, че е имало среща между него и ревизионния екип, в която данъчният Любомир Савов му обяснил, че има разминаване между документите на фирмата и информацията. Инспекторът каза, че трябва да му напише акт за повече от 1 млн. лева.
След това пояснил, че това няма да се случи, но трябва да почерпи и сумата няма да е малка. На тази среща с тях била и друга служителка на НАП, участвала в проверката, която според Огнянов останала изненада от думите на Савов.
Данъчният започнал да търси предприемача по телефона и се срещнали няколко пъти.
Инспекторът казал, че с колегите му по принцип вземали по 8% от стойността на акта, но щели да направят изключение, като поискат по 15 000 лева за всеки от тримата участници в проверката. След това Савов обяснил, че ако получи парите, ревизията ще приключи благополучно.
“Значи аз при мене нещата ги стопирам. Аз нещата ги стопирам и нито се занимаваме с прокурори, нито се занимаваме с тъпанари“, казал Савов, но обяснил, че благоприятен изход е ревизията да излезе с ”двайсетина хиляди задължение“, пише в съдебното решение, цитирано от lex.bg.
Точните реплики са от специални разузнавателни средства. Условието било данъчният да получи цялата сума преди да излезе окончателния ревизионен акт в началото на 2019 г.
“Нали, ако не ми ги дадеш парите, как да те хвана аз да ми ги дадеш. Ти трябва да ми дадеш преди двадесет и осми януари. Ако на четиринадесети декември е готов докладът, ти трябва до четиринайсети декември да си дал трийсет единички. И другите ще ги дадеш в началото на януари преди ревизионния акт“, са част от записаните му обяснения в подслушаните разговори.
В хода на делото Савов и защитата му твърдят, че имало провокация към подкуп, но всички инстанции отхвърлят тезата му, като припомнят, че той еднозначно е инициирал подкупа, обяснявал какво и как ще се случи, ако получи парите.
В началото на 2023 година Любомир Савов е осъден на 4 години затвор и 15 000 лева глоба от Софийския градски съд на първа инстанция. Подсъдима с него е и служителката, участвала в ревизията, която беше осъдена условно на 3 години затвор. В края на 2023 г. Софийският апелативен съд (САС) потвърди присъдата на Савов, но оправда служителката, след като прие, че няма достатъчно доказателства тя да е знаела за намерението на колегата си да иска подкуп.
Делото стига до ВКС, който преди дни реши, че вината на Савов е доказана, но заради тежкото му здравословно състояние и бавния съдебен процес, няма нужда той да изтърпява ефективно наказание и го наказа условно.
Върховните съдии напълно се съгласяват с изводите на САС за вината на данъчния, като посочват, че разговорите му с Огнянов недвусмислено показват, че е искал и приел подкуп, като е изготвил и уговорен ревизионен доклад, който отговарял на това, което е уточнявал с бизнесмена. Освен това следи от белязаните пари имало и по двете му ръце.
Според Върховния касационен съд има много смекчаващи обстоятелства, които обосновават условната присъда.
”Тези обстоятелства са чистото съдебно минало на подсъдимия, положителните му характеристични данни, вкл. неговата социална и благотворителна дейност, изключително влошеното му здравословно състояние, семейното му положение и сравнително напредналата му възраст“, се казва в решението на ВКС.
В крайна сметка съдиите намаляват и глобата, която осъденият трябва да плати, до 10 000 лева.
Оказа се, че висшите съдии са не по малко вредни за България от прокурорската мафия срещу която подскачахте. Съдийската колегия видиш ли била от добрите сили, да бе така е,ама не в България
Не на квадрат, а на "N-та" степен! N=3..3333!
ВСС, ВКС, "МКС" , Всички съдии и прокурори под ножа или по меко в Белене или пред АК47. Друго решение НЯМА!!
Корупцията за богатите и данъците за бедните са неизбежни за всяка демокрация!
Значи ,най-важна е третата инстанция.И грешните решения не могат да се променят.Браво!
И ВКС вече е в олигархично-мафиотската структура на съдебната система. Не върховенство на правото, а в България няма изобщо съдебна система, а това трябва да е червена лампа в ЕС.
Гарван гарвану око не вади. Престъпна съдебна система престъпнико също.
Болният, осъден на долните инстанции, е намерил "път" към сърцата на върховните кадии. Отговорил е положително на техните "изисквания", пък и той има опит в тези неща.Озовал се е в обратната ситуация на неговия случай.Но явно е действал чрез посредници.
корупция на квадрат!