Данъчните оценки на имотите може да се вдигнат двойно до 2029 г.

Данъчните оценки на имотите, от които зависят основните плащания на гражданите и бизнеса към общините - данък сгради и такса смет, може да се вдигнат двойно до 2029 г. Управляващите планират повишение с 30% още от 2027 г., а в следващите две години се планира ръст по още 35 на сто.

Това каза депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев. В интервю за БНТ той анонсира, че законовите поправки за това предстоят до края на октомври, а с тях до 2029 г. ще бъде постигнато 100% увеличение на данъчните оценки на имотите.

Това би довело до ръст основно в приходите на общините, които събират данъците и таксите, които зависят от данъчните оценки.

Управляващите отдавна говорят, че предстои увеличение на данъчните оценки, тъй като те не са пипани от 2007 г. Нещо, което Стефан Белчев припомни и в петък. До момента обаче конкретни числа за ръста не са обявявани.

Основа за данък сгради и такса смет

Данъчната оценка е основа за определянето на данък сгради. Конкретната ставка пък се определя от общинските съвети по места.

С вдигането на оценките автоматично ще се повиши и номиналната сума на данъка, който плащат собствениците на имоти дори и без да се променя ставката му. В началото на мандата управляващите обявиха и идея за по-високи данъци за втори, трети и т.н. имот. През юни за прогресивен данък за жилищата говори и премиерът Румен Радев. В момента за основно жилище данъкът се намалява наполовина, а за второ, терто, четвърто и т.н. се плаща пълният размер, без обаче да има прогресивен ръст според броя на имотите.

Данъчната оценка е основа и за определянето на такса смет, въпреки че отдавна това плащане трябваше да зависи от количеството изхвърлени отпадъци. Въвеждането на принципа "замърсителят плаща" обаче беше отложено за пореден път миналата година, тъй като се очаква да доведе до драстичен ръст на таксата за гражданите. Освен това общините не били готови логистично да въведат новата такса смет заради пропуски и несвързаност между различни общински и държавни регистри.

Без пълна забрана за рекламата на хазарат

Стефан Белчев даде да се разбере, че управляващите няма да подкрепят предложенията на опозицията за пълно ограничение на рекламите на хазарт. Според него подобна мярка нямало да е достатъчно ефективна "Трябва да има ред други мерки, за да се намали броят на хазартно зависимите", каза депутатът от "Прогресивна България".

Той не даде повече подробности за готвените от правителството промени, свързани с хазартния бизнес. Потвърди, че Министерството на финансите пише нов Закон за хазарта. И добави, че "ще има повишение на някои от данъците свързани с хазартна дейност".

Стефан Белчев отхвърли и критиките към законовите промени, засягащи бързите кредити. Според него те всъщност ще са в полза на обществото. Депутатът от "Прогресивна България" добави, че за ограничаване на връзката между бързи кредити и хазартна зависимост ще се забрани тегленето на бързи кредити през нощта. Освен това щяло да има забрана във фирми за такива кредити да работят хора с криминални досиета.