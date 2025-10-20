Даниел Митов пред "Таймс": Руски шпиони имат връзки с банди за незаконен трафик на мигранти

Даниел Митов, българският министър на вътрешните работи, заяви пред вестник "Таймс", че правителството му разполага с доказателства за преки връзки между руската служба за външно разузнаване и бандите, помагащи на незаконните мигранти да преминават през Европа.
Неговото твърдение идва в момент, в който министър-председатели от Европа ще се срещнат с британския си колега Киър Стармър в Лондон в сряда, за да обсъдят планове за спиране на незаконната миграция през Западните Балкани.
"Незаконната миграция е инструмент за враждебни режими да дестабилизират Европейския съюз и Обединеното кралство", заяви Митов пред вестник "Таймс".
Той също така предположи, че леви хуманитарни групи са в пряк контакт с трафикантските банди, пише изданието.
Последните данни за пресичанията на Ламанша показват, че в събота общо 369 души са предприели опасното пътуване със седем лодки, с което общият брой за годината досега достига 36 734 души, според анализ на данните на министерството на вътрешните работи, направен от информационната агенция Прес асосиейшън.
Международните полицейски сили се опитват да разбият бандите на трафикантите на мигранти, които са проучили маршрутите за трафик през региона, посочва "Таймс".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ся, не разбрах кои руски шпиони и банди визира Митов и дали има конкуренция между руските шпиони на "Дондуков" 1 и 2, ама предварителната заявка за въздушен коридор, ми прилича на нелегален трафик на престъпно жуже...
Брюкселски шпиони участватвдействиязасвалянето самолета наПутин, ако прелети над България....................
Колко бързо ще се намесят 5-мата министър-председатели (или колкото станаха вече), за да му анулират тази рядка проява на искреност базирана на истински факти...
Ахахахаха, ахахахаха, ахахахаха ...
Поредният откривател на топлата вода.
Къдравата Сю е открил топлата вода. Все пак да отбележим, че се е престрашил да го заяви. А между другото ако сега Борисов пак му поиска оставката ще излезе, че Буци е в комбина с руското разузнаване и бандите на трафикантите. Което също няма да бъде далеч от истината.
Е те това вече ще гътне Митов и ще ни освободи от безпредметното му присъствие в МВР. Интересно дали милЕционерите ще се вдигнат пак да го защитават като Калинчо на д-то?
Е те това вече ще гътне Митов и ще ни освободи от безпредметното му присъствие в МВР. Интересно дали милЕционерите ще се вдигнат пак да го защитават като Калинчо на д-то?