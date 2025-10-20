Даниел Митов пред "Таймс": Руски шпиони имат връзки с банди за незаконен трафик на мигранти

Даниел Митов, българският министър на вътрешните работи, заяви пред вестник "Таймс", че правителството му разполага с доказателства за преки връзки между руската служба за външно разузнаване и бандите, помагащи на незаконните мигранти да преминават през Европа.

Неговото твърдение идва в момент, в който министър-председатели от Европа ще се срещнат с британския си колега Киър Стармър в Лондон в сряда, за да обсъдят планове за спиране на незаконната миграция през Западните Балкани.

"Незаконната миграция е инструмент за враждебни режими да дестабилизират Европейския съюз и Обединеното кралство", заяви Митов пред вестник "Таймс".

Той също така предположи, че леви хуманитарни групи са в пряк контакт с трафикантските банди, пише изданието.

Последните данни за пресичанията на Ламанша показват, че в събота общо 369 души са предприели опасното пътуване със седем лодки, с което общият брой за годината досега достига 36 734 души, според анализ на данните на министерството на вътрешните работи, направен от информационната агенция Прес асосиейшън.

Международните полицейски сили се опитват да разбият бандите на трафикантите на мигранти, които са проучили маршрутите за трафик през региона, посочва "Таймс".