Даниел Митов: След случая с починалия наркозависим от Ботевград са арестувани 33 души, 600 са проверени

Тепърва предстои медицинската експертиза да посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици, не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт с предозиране, каза министърът.

Митов обясни, че в момента в района тече специализирана полицейска операция. Има задържани 33 души, над 600 са проверени.

В началото на септември група хора от местната ромска махала тръгват на саморазправа с мъж, живеещ в близкото село Трудовец. Причината е, че според тях той е наркодилър разпространява сред тяхната общност. Не го намират у дома и започват да трошат къщата и колата му.

Причината за напрежението е, че малко по-рано 31-годишен мъж от Ботевград умира внезапно. Според близките му причината е свръхдоза. Те подозират, че наркотикът му е бил продаден от местен дилър с прякор Поро. За него се твърди, че добавял фентанил към стоката си, за да усили ефекта ѝ. Такава комбинация често пъти може да е фатална, особено ако взимащия наркотици не знае за добавката от фентанил.

"Не знаем дали в района става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено", коментира Митов в неделя.

По негови думи срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, които са в съответната фаза.

"Не знам дали той е в неизвестност", каза Митов.

Вътрешният министър коментира обвиненията, че полицията не прави нищо с думите, като посочи, че е необходимо време, за да се съберат доказателства.

По темата за изчезването на трима от бандата на „Наглите” той каза, че разследването е в активна фаза. “Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме”, допълни той.

Побоят над шефа на МВР- Русе

Митов коментира и побоя на шефа на МВР - Русе Николай Кожухаров. Министърът каза, че се появяват защитни версии по отношение на четиримата младежи, нападнали директора на ОД на МВР- Русе Николай Кожухаров.

Той предположи, че това е дело на защитата на задържаните. По негови думи решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно.

"Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват", каза Митов.

По негови думи побоя над Кожухаров е посегателство срещу държавата.

Радев е "разединител"

Митов определи президента Румен Радев като разединител. Той каза още, че е жалко, че дори по време тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията.

И допълни, че президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер.

Митов допълни, че правителството не желае да води институционална война.

Вотът на недоверие

Силовият министър посочи, че всеки един вот на недоверие може да е фатален за кабинета, тъй като става дума за правителство на малцинството.

"Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи", допълни той.