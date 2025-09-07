Даниел Митов: След случая с починалия наркозависим от Ботевград са арестувани 33 души, 600 са проверени

Тепърва предстои медицинската експертиза да посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици, не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт с предозиране, каза министърът.
Митов обясни, че в момента в района тече специализирана полицейска операция. Има задържани 33 души, над 600 са проверени.
В началото на септември група хора от местната ромска махала тръгват на саморазправа с мъж, живеещ в близкото село Трудовец. Причината е, че според тях той е наркодилър разпространява сред тяхната общност. Не го намират у дома и започват да трошат къщата и колата му.
Причината за напрежението е, че малко по-рано 31-годишен мъж от Ботевград умира внезапно. Според близките му причината е свръхдоза. Те подозират, че наркотикът му е бил продаден от местен дилър с прякор Поро. За него се твърди, че добавял фентанил към стоката си, за да усили ефекта ѝ. Такава комбинация често пъти може да е фатална, особено ако взимащия наркотици не знае за добавката от фентанил.
"Не знаем дали в района става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено", коментира Митов в неделя.
По негови думи срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, които са в съответната фаза.
"Не знам дали той е в неизвестност", каза Митов.
Вътрешният министър коментира обвиненията, че полицията не прави нищо с думите, като посочи, че е необходимо време, за да се съберат доказателства.
По темата за изчезването на трима от бандата на „Наглите” той каза, че разследването е в активна фаза. “Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме”, допълни той.
Побоят над шефа на МВР- Русе
Митов коментира и побоя на шефа на МВР - Русе Николай Кожухаров. Министърът каза, че се появяват защитни версии по отношение на четиримата младежи, нападнали директора на ОД на МВР- Русе Николай Кожухаров.
Той предположи, че това е дело на защитата на задържаните. По негови думи решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно.
"Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват", каза Митов.
По негови думи побоя над Кожухаров е посегателство срещу държавата.
Радев е "разединител"
Още по темата
Митов определи президента Румен Радев като разединител. Той каза още, че е жалко, че дори по време тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията.
И допълни, че президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер.
Митов допълни, че правителството не желае да води институционална война.
Вотът на недоверие
Силовият министър посочи, че всеки един вот на недоверие може да е фатален за кабинета, тъй като става дума за правителство на малцинството.
"Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи", допълни той.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Даже задължителни
В махалите тези вещества и алкохола трябва да са безплатни !
Това недоразумение, освен мaлoyмно, изглежда и бая зло.
Ха-ха... "НЕ ЗНАЕМ дали в района...", "НЕ ЗНАМ дали той е в неизвестност...".... Абе пуснали сме ви Рундю за перде, не се занимавайте с нас...