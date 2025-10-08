Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Датският премиер Мете Фредериксен обяви, че страната ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години. Тя напомни, че мобилните телефони и социалните платформи, че “открадват детството на нашите деца“, съобщи “Гардиън“.

“Ние пуснахме чудовище на свобода. Никога досега толкова много деца и млади хора не са страдали от тревожност и депресия“, каза Фредериксен в изявление пред датския парламент.

Тя каза още, че много деца изпитват затруднения с четенето и концентрацията, добавяйки: “На екраните те виждат неща, които нито едно дете, нито един млад човек не бива да вижда“.

Фредериксен не уточни кои точно социални мрежи ще бъдат засегнати от новите мерки, но каза, че те ще обхванат “няколко“ платформи. По думите ѝ родителите ще имат възможност да дадат разрешение децата им да използват някои социални мрежи от 13-годишна възраст. Очаква се забраната да влезе в сила още догодина.

Мярката следва примера на Австралия, която въвежда забрана за социални мрежи като Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube за лица под 16 години. Това направи и Норвегия, чийто премиер Йонас Гар Стьоре също заяви, че ще наложи строго минимално възрастово ограничение от 15 години, увеличавайки досегашната граница от 13 години.

Стьоре заяви миналата година, че това ще бъде “трудна битка“, но политиците трябва да се намесят, за да защитят децата от “властта на алгоритмите“.