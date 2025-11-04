Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати и обявени за продажба от посредници, като сред засегнатите са настоящи и бивши високопоставени служители на институциите на ЕС, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.
Данните са анонимни, но при проверка по номерата на известни висши фигури в европейските институции се установява, че те са в списъците. Подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя, а това създава заплахи за неговата сигурност и за безопасността на организацията, където работи.
Засегнати са също големи дружества в Белгия, заети с дейности в чувствителни области. Говорител на Европейската комисия е заявил по този повод, че са предприети допълнителни мерки за защита на нейните служители и са разпратени предупреждения към останалите европейски институции.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.